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Магнитная буря идет к Земле - РИА Новости Крым, 28.08.2026
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Магнитная буря идет к Земле
Магнитная буря идет к Земле - РИА Новости Крым, 28.08.2026
Магнитная буря идет к Земле
Магнитная буря уровня G1-G2 обрушится на Землю в пятницу, 28 августа. Такой прогноз дает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований... РИА Новости Крым, 28.08.2026
2026-08-28T07:30
2026-08-28T07:30
магнитные бури
космос
земля
солнце
лаборатория солнечной астрономии ики ран
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Магнитная буря уровня G1-G2 обрушится на Землю в пятницу, 28 августа. Такой прогноз дает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.По данным на сайте ученых, геомагнитный фон начнет повышаться уже днем, а к шести часам вечера магнитная буря достигнет уровня G1 (слабый). После полуночи космические возмущения усилятся до уровня G2, то есть средней магнитной бури, и сохранятся несколько часов. Согласно диаграмме на сайте Лаборатории, успокоится магнитосфера после полудня в субботу, 29 августа. Далее до конца месяца магнитных бурь не ожидается.Как сообщалось, выброшенное 25 августа взрывом на Солнце облако плазмы находится сейчас на пути к Земле.В период магнитных бурь желательно следовать рекомендациям врачей, нормально отдыхать, питаться. В эти дни лучше отказаться от излишней эмоциональной и физической нагрузки, но и не забывать про минимальную зарядку, которую желательно выполнять каждое утро.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сближение Луны с Венерой: как и когда увидеть в КрымуНа Солнце произошла самая сильная вспышка августаВзрывоопасная звезда: что происходит на Солнце после активных вспышек
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магнитные бури, космос, земля, солнце, лаборатория солнечной астрономии ики ран, новости
Магнитная буря идет к Земле

Магнитная буря произойдет на Земле в пятницу

07:30 28.08.2026
 
© Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАНМагнитная буря
Магнитная буря
© Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Магнитная буря уровня G1-G2 обрушится на Землю в пятницу, 28 августа. Такой прогноз дает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
По данным на сайте ученых, геомагнитный фон начнет повышаться уже днем, а к шести часам вечера магнитная буря достигнет уровня G1 (слабый). После полуночи космические возмущения усилятся до уровня G2, то есть средней магнитной бури, и сохранятся несколько часов.
Согласно диаграмме на сайте Лаборатории, успокоится магнитосфера после полудня в субботу, 29 августа.
© xras.ruПрогноз магнитный бурь
Прогноз магнитный бурь
© xras.ru
Прогноз магнитный бурь
Далее до конца месяца магнитных бурь не ожидается.
Как сообщалось, выброшенное 25 августа взрывом на Солнце облако плазмы находится сейчас на пути к Земле.
В период магнитных бурь желательно следовать рекомендациям врачей, нормально отдыхать, питаться. В эти дни лучше отказаться от излишней эмоциональной и физической нагрузки, но и не забывать про минимальную зарядку, которую желательно выполнять каждое утро.
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Магнитные бурикосмосЗемляСолнцеЛаборатория солнечной астрономии ИКИ РАННовости
 
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