https://crimea.ria.ru/20260828/magnitnaya-burya-idet-k-zemle-1158881204.html

Магнитная буря идет к Земле

Магнитная буря идет к Земле - РИА Новости Крым, 28.08.2026

Магнитная буря идет к Земле

Магнитная буря уровня G1-G2 обрушится на Землю в пятницу, 28 августа. Такой прогноз дает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований... РИА Новости Крым, 28.08.2026

2026-08-28T07:30

2026-08-28T07:30

2026-08-28T07:30

магнитные бури

космос

земля

солнце

лаборатория солнечной астрономии ики ран

новости

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/01/1149865116_0:0:1079:607_1920x0_80_0_0_3a9d105bae16343b4b22a78119c38742.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Магнитная буря уровня G1-G2 обрушится на Землю в пятницу, 28 августа. Такой прогноз дает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.По данным на сайте ученых, геомагнитный фон начнет повышаться уже днем, а к шести часам вечера магнитная буря достигнет уровня G1 (слабый). После полуночи космические возмущения усилятся до уровня G2, то есть средней магнитной бури, и сохранятся несколько часов. Согласно диаграмме на сайте Лаборатории, успокоится магнитосфера после полудня в субботу, 29 августа. Далее до конца месяца магнитных бурь не ожидается.Как сообщалось, выброшенное 25 августа взрывом на Солнце облако плазмы находится сейчас на пути к Земле.В период магнитных бурь желательно следовать рекомендациям врачей, нормально отдыхать, питаться. В эти дни лучше отказаться от излишней эмоциональной и физической нагрузки, но и не забывать про минимальную зарядку, которую желательно выполнять каждое утро.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сближение Луны с Венерой: как и когда увидеть в КрымуНа Солнце произошла самая сильная вспышка августаВзрывоопасная звезда: что происходит на Солнце после активных вспышек

космос

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

магнитные бури, космос, земля, солнце, лаборатория солнечной астрономии ики ран, новости