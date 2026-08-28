https://crimea.ria.ru/20260828/lukashenko-i-mishustin-obsudili-situatsiyu-na-zapade-rossii-1158898503.html

Мишустин и Лукашенко обсудили топливо, Украину и ситуацию на западе России

Мишустин и Лукашенко обсудили топливо, Украину и ситуацию на западе России - РИА Новости Крым, 28.08.2026

Мишустин и Лукашенко обсудили топливо, Украину и ситуацию на западе России

Ситуацию на юге Белоруссии и на западе России обсудили премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе встречи с президентом Белоруссии Александр Лукашенко, которая... РИА Новости Крым, 28.08.2026

2026-08-28T16:24

2026-08-28T16:24

2026-08-28T16:50

михаил мишустин

президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Ситуацию на юге Белоруссии и на западе России обсудили премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе встречи с президентом Белоруссии Александр Лукашенко, которая состоялась в Москве. Об этом сообщили в правительстве России. По его словам, проблема решаема, но для этого необходим ряд усилий."А как кому хочется - не хочется, мы эти хотелки с вами уже раскусили и очень хорошо понимаем, что происходит вокруг нас", - сказал Лукашенко.Также белорусский президент заявил, что встреча с главой правительства России была намечена давно."Мы с вами давно намечали эту встречу в преддверии встречи с президентом России, завтра мы с ним переговорим по многим вопросам. Но должен поблагодарить вас и ваше правительство за то безукоризненное на сегодняшний день выполнение своих обязательств перед Белоруссией", - сказал Лукашенко.Он также выразил уверенность, что у российской стороны нет претензий к белорусской. Встреча российского премьер-министра и главы белорусского государства проходит в Москве в пятницу в Доме правительства. Лукашенко напомнил о недавнем визите в Белоруссию первого заместителя председателя правительства РФ Дениса Мантурова. По словам главы государства, во время их общения стороны обсудили экономику стран, а также подтвердили "наши совместные проекты и в авиастроении, и военно-промышленном комплексе, по всем вопросам нашли полное взаимопонимание". Кроме того, президент Белоруссии отметил сложившиеся хорошие отношения между Мишустиным и премьер-министром Белоруссии Александром Турчиным.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лукашенко направился в Россию на переговоры с ПутинымТоварооборот России и Белоруссии вырос на 3% за годБеларусь и Украина в будущем восстановят взаимовыгодное сотрудничество - Лукашенко

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мишустин, президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, белоруссия, россия, политика, новости, правительство россии