https://crimea.ria.ru/20260828/lukashenko-i-mishustin-obsudili-situatsiyu-na-zapade-rossii-1158898503.html
Мишустин и Лукашенко обсудили топливо, Украину и ситуацию на западе России
Мишустин и Лукашенко обсудили топливо, Украину и ситуацию на западе России - РИА Новости Крым, 28.08.2026
Мишустин и Лукашенко обсудили топливо, Украину и ситуацию на западе России
Ситуацию на юге Белоруссии и на западе России обсудили премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе встречи с президентом Белоруссии Александр Лукашенко, которая... РИА Новости Крым, 28.08.2026
2026-08-28T16:24
2026-08-28T16:24
2026-08-28T16:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Ситуацию на юге Белоруссии и на западе России обсудили премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе встречи с президентом Белоруссии Александр Лукашенко, которая состоялась в Москве. Об этом сообщили в правительстве России. По его словам, проблема решаема, но для этого необходим ряд усилий."А как кому хочется - не хочется, мы эти хотелки с вами уже раскусили и очень хорошо понимаем, что происходит вокруг нас", - сказал Лукашенко.Также белорусский президент заявил, что встреча с главой правительства России была намечена давно."Мы с вами давно намечали эту встречу в преддверии встречи с президентом России, завтра мы с ним переговорим по многим вопросам. Но должен поблагодарить вас и ваше правительство за то безукоризненное на сегодняшний день выполнение своих обязательств перед Белоруссией", - сказал Лукашенко.Он также выразил уверенность, что у российской стороны нет претензий к белорусской. Встреча российского премьер-министра и главы белорусского государства проходит в Москве в пятницу в Доме правительства. Лукашенко напомнил о недавнем визите в Белоруссию первого заместителя председателя правительства РФ Дениса Мантурова. По словам главы государства, во время их общения стороны обсудили экономику стран, а также подтвердили "наши совместные проекты и в авиастроении, и военно-промышленном комплексе, по всем вопросам нашли полное взаимопонимание". Кроме того, президент Белоруссии отметил сложившиеся хорошие отношения между Мишустиным и премьер-министром Белоруссии Александром Турчиным.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лукашенко направился в Россию на переговоры с ПутинымТоварооборот России и Белоруссии вырос на 3% за годБеларусь и Украина в будущем восстановят взаимовыгодное сотрудничество - Лукашенко
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михаил мишустин, президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, белоруссия, россия, политика, новости, правительство россии
Мишустин и Лукашенко обсудили топливо, Украину и ситуацию на западе России
Мишустин и Лукашенко обсудили топливо, Украину и ситуацию на западе России
16:24 28.08.2026 (обновлено: 16:50 28.08.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Ситуацию на юге Белоруссии и на западе России обсудили премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе встречи с президентом Белоруссии Александр Лукашенко, которая состоялась в Москве. Об этом сообщили в правительстве России.
"На перспективу мы сегодня поговорим и о нашей общей проблеме, которую нам приходится решать на юге Белоруссии и на западе Российской Федерации. Действительно проблема, но мы ее решим, как бы кому-то это не хотелось", - сказал Лукашенко.
По его словам, проблема решаема, но для этого необходим ряд усилий.
"А как кому хочется - не хочется, мы эти хотелки с вами уже раскусили и очень хорошо понимаем, что происходит вокруг нас", - сказал Лукашенко.
Также белорусский президент заявил, что встреча с главой правительства России была намечена давно.
"Мы с вами давно намечали эту встречу в преддверии встречи с президентом России, завтра мы с ним переговорим по многим вопросам. Но должен поблагодарить вас и ваше правительство за то безукоризненное на сегодняшний день выполнение своих обязательств перед Белоруссией", - сказал Лукашенко.
Он также выразил уверенность, что у российской стороны нет претензий к белорусской.
"Должен еще раз публичного вас заверить, что все, что мы намечали, исполняется и будет исполнено: от мелочей там с топливом, дизелем, бензинами разными и так далее, с продовольствием. Мы будем выполнять свои обязательства. Мы выполняем их и даже перевыполняем. Вы можете нисколько не сомневаться. До серьезных системных вопросов", - добавил Лукашенко.
Встреча российского премьер-министра и главы белорусского государства проходит в Москве в пятницу в Доме правительства. Лукашенко напомнил о недавнем визите в Белоруссию первого заместителя председателя правительства РФ Дениса Мантурова. По словам главы государства, во время их общения стороны обсудили экономику стран, а также подтвердили "наши совместные проекты и в авиастроении, и военно-промышленном комплексе, по всем вопросам нашли полное взаимопонимание". Кроме того, президент Белоруссии отметил сложившиеся хорошие отношения между Мишустиным и премьер-министром Белоруссии Александром Турчиным.
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