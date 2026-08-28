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Лето завершается: чего ожидать от погоды в Крыму в выходные - РИА Новости Крым, 28.08.2026
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Лето завершается: чего ожидать от погоды в Крыму в выходные
Лето завершается: чего ожидать от погоды в Крыму в выходные - РИА Новости Крым, 28.08.2026
Лето завершается: чего ожидать от погоды в Крыму в выходные
Приятная, умеренно-жаркая погода ожидается в предстоящие выходные в Крыму. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сообщила начальник Крымского гидрометцентра... РИА Новости Крым, 28.08.2026
2026-08-28T18:55
2026-08-28T18:55
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татьяна любецкая
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Приятная, умеренно-жаркая погода ожидается в предстоящие выходные в Крыму. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сообщила начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.По ее словам, в ночные часы по Крыму будет +14…18, на южном и восточном побережье до +22 градусов, а в Симферополе +16 градусов. Днем столбики термометров покажут +27… 30 градусов.До 29 августа в западных, восточных, южных, центральных районах Крыма и Севастополя сохранится чрезвычайная пожарная опасность. С 24 июня в Крыму действует особый противопожарный режим. В этот период строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях, включая намеренное сжигание сухой растительности и бытового мусора. С 1 июля в Севастополе также введен особый противопожарный режим.Ранее ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец рассказывал, что впечатляющий погодный финал летнего сезона ждет Крымский полуостров и его жителей и гостей – будет превосходная погода с обилием солнца.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Роспотребнадзор оценил чистоту морской воды и пляжей в КрымуКакие кожные болезни обостряются в жаруПожары в лесу увидят быстрее: система мониторинга молний появится в Крыму
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погода, погода в крыму, крым, новости крыма, татьяна любецкая, крымский гидрометцентр, общество
Лето завершается: чего ожидать от погоды в Крыму в выходные

Выходные в Крыму порадуют умеренно-жаркой погодой – Гидрометцентр

18:55 28.08.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Приятная, умеренно-жаркая погода ожидается в предстоящие выходные в Крыму. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сообщила начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.

"Август в Крыму завершается приятной погодой. В субботу и воскресенье высотный приземный гребень антициклона обеспечит сухую, умеренно-жаркую погоду. Однако же ветер будет не очень приятным, северо-восточным, 9-14 метров в секунду с усилением до 15-20 метров в секунду", - рассказала Любецкая.

По ее словам, в ночные часы по Крыму будет +14…18, на южном и восточном побережье до +22 градусов, а в Симферополе +16 градусов. Днем столбики термометров покажут +27… 30 градусов.
До 29 августа в западных, восточных, южных, центральных районах Крыма и Севастополя сохранится чрезвычайная пожарная опасность. С 24 июня в Крыму действует особый противопожарный режим. В этот период строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях, включая намеренное сжигание сухой растительности и бытового мусора. С 1 июля в Севастополе также введен особый противопожарный режим.
Ранее ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец рассказывал, что впечатляющий погодный финал летнего сезона ждет Крымский полуостров и его жителей и гостей – будет превосходная погода с обилием солнца.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымПогодаПогода в КрымуКрымНовости КрымаТатьяна ЛюбецкаяКрымский гидрометцентрОбщество
 
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