https://crimea.ria.ru/20260828/leto-zavershaetsya-chego-ozhidat-ot-pogody-v-krymu-v-vykhodnye-1158888811.html

Лето завершается: чего ожидать от погоды в Крыму в выходные

Лето завершается: чего ожидать от погоды в Крыму в выходные - РИА Новости Крым, 28.08.2026

Лето завершается: чего ожидать от погоды в Крыму в выходные

Приятная, умеренно-жаркая погода ожидается в предстоящие выходные в Крыму. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сообщила начальник Крымского гидрометцентра... РИА Новости Крым, 28.08.2026

2026-08-28T18:55

2026-08-28T18:55

2026-08-28T18:55

эксклюзивы риа новости крым

погода

погода в крыму

крым

новости крыма

татьяна любецкая

крымский гидрометцентр

общество

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/08/1b/1158870254_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_59e0d76f16a8321a27d2c9464ea9329d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Приятная, умеренно-жаркая погода ожидается в предстоящие выходные в Крыму. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сообщила начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.По ее словам, в ночные часы по Крыму будет +14…18, на южном и восточном побережье до +22 градусов, а в Симферополе +16 градусов. Днем столбики термометров покажут +27… 30 градусов.До 29 августа в западных, восточных, южных, центральных районах Крыма и Севастополя сохранится чрезвычайная пожарная опасность. С 24 июня в Крыму действует особый противопожарный режим. В этот период строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях, включая намеренное сжигание сухой растительности и бытового мусора. С 1 июля в Севастополе также введен особый противопожарный режим.Ранее ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец рассказывал, что впечатляющий погодный финал летнего сезона ждет Крымский полуостров и его жителей и гостей – будет превосходная погода с обилием солнца.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Роспотребнадзор оценил чистоту морской воды и пляжей в КрымуКакие кожные болезни обостряются в жаруПожары в лесу увидят быстрее: система мониторинга молний появится в Крыму

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, погода в крыму, крым, новости крыма, татьяна любецкая, крымский гидрометцентр, общество