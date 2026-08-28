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Крымский мост сейчас – со стороны Керчи сохраняется очередь - РИА Новости Крым, 28.08.2026
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Ситуация на дорогах Крыма
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Крымский мост сейчас – со стороны Керчи сохраняется очередь
Крымский мост сейчас – со стороны Керчи сохраняется очередь - РИА Новости Крым, 28.08.2026
Крымский мост сейчас – со стороны Керчи сохраняется очередь
У Крымского моста сохраняется очередь со стороны Керчи. Мост работает штатно. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на логистическом объекте. РИА Новости Крым, 28.08.2026
2026-08-28T14:16
2026-08-28T14:16
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крымский мост
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крым
новости крыма
керченский пролив
керчь
тамань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. У Крымского моста сохраняется очередь со стороны Керчи. Мост работает штатно. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на логистическом объекте."По состоянию на 14:00, в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 250 транспортных средств", – говорится в сообщении.Уточняется, что время ожидания составляет около часа. Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.По данным на 09:00 пятницы в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находились 200 транспортных средств.Крымский мост – стратегический объект, на котором действуют повышенные меры безопасности. В целях безопасности здесь введен ряд ограничений. Так, с 20 января текущего года по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:250 беспилотников пытались атаковать Москву и областьОдин человек погиб и 20 ранены при атаках ВСУ на Белгородскую областьАтака беспилотников на Подмосковье - есть раненые и разрушения
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РИА Новости Крым
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96
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Крымский мост сейчас – со стороны Керчи сохраняется очередь

Ситуация на Крымском мосту – со стороны Керчи сохраняется очередь

14:16 28.08.2026
 
© РИА Новости КрымОчереди перед Крымский мостом
Очереди перед Крымский мостом - РИА Новости, 1920, 28.08.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. У Крымского моста сохраняется очередь со стороны Керчи. Мост работает штатно. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на логистическом объекте.
"По состоянию на 14:00, в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 250 транспортных средств", – говорится в сообщении.
Уточняется, что время ожидания составляет около часа. Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.
По данным на 09:00 пятницы в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находились 200 транспортных средств.
Крымский мост – стратегический объект, на котором действуют повышенные меры безопасности. В целях безопасности здесь введен ряд ограничений. Так, с 20 января текущего года по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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