https://crimea.ria.ru/20260828/krymskiy-most-seychas--so-storony-kerchi-sokhranyaetsya-ochered-1158893617.html

Крымский мост сейчас – со стороны Керчи сохраняется очередь

Крымский мост сейчас – со стороны Керчи сохраняется очередь - РИА Новости Крым, 28.08.2026

Крымский мост сейчас – со стороны Керчи сохраняется очередь

У Крымского моста сохраняется очередь со стороны Керчи. Мост работает штатно. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на логистическом объекте. РИА Новости Крым, 28.08.2026

2026-08-28T14:16

2026-08-28T14:16

2026-08-28T14:16

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крымский мост

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тамань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. У Крымского моста сохраняется очередь со стороны Керчи. Мост работает штатно. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на логистическом объекте."По состоянию на 14:00, в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 250 транспортных средств", – говорится в сообщении.Уточняется, что время ожидания составляет около часа. Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.По данным на 09:00 пятницы в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находились 200 транспортных средств.Крымский мост – стратегический объект, на котором действуют повышенные меры безопасности. В целях безопасности здесь введен ряд ограничений. Так, с 20 января текущего года по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:250 беспилотников пытались атаковать Москву и областьОдин человек погиб и 20 ранены при атаках ВСУ на Белгородскую областьАтака беспилотников на Подмосковье - есть раненые и разрушения

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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