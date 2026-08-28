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Крымский мост - со стороны Керчи растет очередь
Крымский мост - со стороны Керчи растет очередь - РИА Новости Крым, 28.08.2026
Крымский мост - со стороны Керчи растет очередь
На Крымском мосту со стороны Керчи начала собираться очередь. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на логистическом объекте. РИА Новости Крым, 28.08.2026
2026-08-28T08:14
2026-08-28T08:14
2026-08-28T08:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. На Крымском мосту со стороны Керчи начала собираться очередь. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на логистическом объекте.Ночью и рано утром проезд по мосту был свободен в обе стороны.Крымский мост – стратегический объект, на котором действуют повышенные меры безопасности. В целях безопасности здесь введен ряд ограничений. Так, с 20 января текущего года по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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Крымский мост - со стороны Керчи растет очередь
На Крымском мосту растет очередь со стороны Керчи
08:14 28.08.2026 (обновлено: 08:15 28.08.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. На Крымском мосту со стороны Керчи начала собираться очередь. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на логистическом объекте.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находятся 80 транспортных средств. Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет", - говорится в сообщении.
Ночью и рано утром проезд по мосту был свободен в обе стороны.
Крымский мост – стратегический объект, на котором действуют повышенные меры безопасности. В целях безопасности здесь введен ряд ограничений. Так, с 20 января текущего года по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.