https://crimea.ria.ru/20260828/krymskiy-most---so-storony-kerchi-rastet-ochered-1158882106.html

Крымский мост - со стороны Керчи растет очередь

Крымский мост - со стороны Керчи растет очередь - РИА Новости Крым, 28.08.2026

Крымский мост - со стороны Керчи растет очередь

На Крымском мосту со стороны Керчи начала собираться очередь. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на логистическом объекте. РИА Новости Крым, 28.08.2026

2026-08-28T08:14

2026-08-28T08:14

2026-08-28T08:15

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крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. На Крымском мосту со стороны Керчи начала собираться очередь. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на логистическом объекте.Ночью и рано утром проезд по мосту был свободен в обе стороны.Крымский мост – стратегический объект, на котором действуют повышенные меры безопасности. В целях безопасности здесь введен ряд ограничений. Так, с 20 января текущего года по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крымский мост

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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