Рейтинг@Mail.ru
Крупнейший на Украине гипермаркет прекращает работу в Одессе и Запорожье - РИА Новости Крым, 28.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260828/krupneyshiy-na-ukraine-gipermarket-prekraschaet-rabotu-v-odesse-i-zaporozhe-1158881586.html
Крупнейший на Украине гипермаркет прекращает работу в Одессе и Запорожье
Крупнейший на Украине гипермаркет прекращает работу в Одессе и Запорожье - РИА Новости Крым, 28.08.2026
Крупнейший на Украине гипермаркет прекращает работу в Одессе и Запорожье
Крупнейшая украинская сеть строительно-хозяйственных гипермаркетов "Эпицентр" закрывает все свои магазины в Одессе и находящемся под контролем киевского режима... РИА Новости Крым, 28.08.2026
2026-08-28T07:40
2026-08-28T07:40
украина
одесса
запорожье
удары по украине
экономика
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110098/79/1100987944_1171:976:2909:1954_1920x0_80_0_0_5a62baab2f42b0774a9b18296289c446.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ 28 авг – РИА Новости Крым. Крупнейшая украинская сеть строительно-хозяйственных гипермаркетов "Эпицентр" закрывает все свои магазины в Одессе и находящемся под контролем киевского режима Запорожье. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на внутреннюю корреспонденцию компании.Сеть "Эпицентр" функционирует с 2003 года. Является абсолютным лидером украинского рынка строительных супермаркетов, одним из крупнейших игроков розничного рынка в целом, а также одним из крупнейших агрохолдингов страны.Вооруженные силы России регулярно наносят удары по логистическим центрам данной сети, которые обеспечивают обработку заказов, сортировку, хранение и доставку товаров двойного назначения и комплектующих для производства БПЛА для украинской армии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
украина
одесса
запорожье
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110098/79/1100987944_1456:958:2909:2048_1920x0_80_0_0_c6866445623c2409baf825d6468d25a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, одесса, запорожье, удары по украине, экономика, новости
Крупнейший на Украине гипермаркет прекращает работу в Одессе и Запорожье

Крупнейшая на Украине сеть стройгипермаркетов закрывает все магазины в Одессе и Запорожье

07:40 28.08.2026
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкТележки возле гипермаркета
Тележки возле гипермаркета - РИА Новости, 1920, 28.08.2026
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ 28 авг – РИА Новости Крым. Крупнейшая украинская сеть строительно-хозяйственных гипермаркетов "Эпицентр" закрывает все свои магазины в Одессе и находящемся под контролем киевского режима Запорожье. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на внутреннюю корреспонденцию компании.
"В связи со сложившейся ситуацией принято решение о закрытии всех маркетов в городах Одесса и Запорожье. В связи с этим в кратчайшие сроки необходимо организовать полное растоваривание указанных маркетов и вывоз товарных остатков", – говорится в тексте письма, опубликованного журналистами.
Сеть "Эпицентр" функционирует с 2003 года. Является абсолютным лидером украинского рынка строительных супермаркетов, одним из крупнейших игроков розничного рынка в целом, а также одним из крупнейших агрохолдингов страны.
Вооруженные силы России регулярно наносят удары по логистическим центрам данной сети, которые обеспечивают обработку заказов, сортировку, хранение и доставку товаров двойного назначения и комплектующих для производства БПЛА для украинской армии.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
УкраинаОдессаЗапорожьеУдары по УкраинеЭкономикаНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:13Впервые в мире: в Москве ИИ применили для управления автобусами
10:03Король Норвегии Харальд V скончался на 90-м году жизни
09:52"Ростех" представил "умный" радар для поиска дронов
09:40Россиянам нужно расширить доступ к документальным фильмам об СВО – мнение
09:32Над Крымом и другими регионами России уничтожены 512 украинских БПЛА
09:21На Крымском мосту очередь выросла более чем в два раза за час
09:15Роспотребнадзор оценил чистоту морской воды и пляжей в Крыму
09:04У берегов Румынии после удара загорелось и затонуло коммерческое судно
08:57В Подмосковье беспилотник попал в "Магнит" - взрывом повреждена поликлиника
08:53Аналогов нет: в Крыму набирают команды на Открытый кубок лиги дронов
08:46В Севастополе обнаружили более 1700 кг мяса неизвестного происхождения
08:33Энергоснабжение в Крыму: ситуация со светом в пятницу
08:24Склад с ракетами "Фламинго" и топливом для них разбит в Киевской области
08:22Атака БПЛА на Ярославль: в городе закрыты два детских сада
08:18В Непале уже 469 погибших при наводнении 0:47
08:14Крымский мост - со стороны Керчи растет очередь
08:04Город и район на севере Крыма на день останутся без света
07:5510 тысяч километров и Везувий: как первый "Руссо-Балт" шел из Питера в Неаполь
07:40Крупнейший на Украине гипермаркет прекращает работу в Одессе и Запорожье
07:30Магнитная буря идет к Земле
Лента новостейМолния