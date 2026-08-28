https://crimea.ria.ru/20260828/krupneyshiy-na-ukraine-gipermarket-prekraschaet-rabotu-v-odesse-i-zaporozhe-1158881586.html

Крупнейший на Украине гипермаркет прекращает работу в Одессе и Запорожье

Крупнейший на Украине гипермаркет прекращает работу в Одессе и Запорожье - РИА Новости Крым, 28.08.2026

Крупнейший на Украине гипермаркет прекращает работу в Одессе и Запорожье

Крупнейшая украинская сеть строительно-хозяйственных гипермаркетов "Эпицентр" закрывает все свои магазины в Одессе и находящемся под контролем киевского режима... РИА Новости Крым, 28.08.2026

2026-08-28T07:40

2026-08-28T07:40

2026-08-28T07:40

украина

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удары по украине

экономика

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ 28 авг – РИА Новости Крым. Крупнейшая украинская сеть строительно-хозяйственных гипермаркетов "Эпицентр" закрывает все свои магазины в Одессе и находящемся под контролем киевского режима Запорожье. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на внутреннюю корреспонденцию компании.Сеть "Эпицентр" функционирует с 2003 года. Является абсолютным лидером украинского рынка строительных супермаркетов, одним из крупнейших игроков розничного рынка в целом, а также одним из крупнейших агрохолдингов страны.Вооруженные силы России регулярно наносят удары по логистическим центрам данной сети, которые обеспечивают обработку заказов, сортировку, хранение и доставку товаров двойного назначения и комплектующих для производства БПЛА для украинской армии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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запорожье

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, одесса, запорожье, удары по украине, экономика, новости