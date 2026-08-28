https://crimea.ria.ru/20260828/krupneyshiy-na-ukraine-gipermarket-prekraschaet-rabotu-v-odesse-i-zaporozhe-1158881586.html
Крупнейший на Украине гипермаркет прекращает работу в Одессе и Запорожье
Крупнейший на Украине гипермаркет прекращает работу в Одессе и Запорожье - РИА Новости Крым, 28.08.2026
Крупнейший на Украине гипермаркет прекращает работу в Одессе и Запорожье
Крупнейшая украинская сеть строительно-хозяйственных гипермаркетов "Эпицентр" закрывает все свои магазины в Одессе и находящемся под контролем киевского режима... РИА Новости Крым, 28.08.2026
2026-08-28T07:40
2026-08-28T07:40
2026-08-28T07:40
украина
одесса
запорожье
удары по украине
экономика
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110098/79/1100987944_1171:976:2909:1954_1920x0_80_0_0_5a62baab2f42b0774a9b18296289c446.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ 28 авг – РИА Новости Крым. Крупнейшая украинская сеть строительно-хозяйственных гипермаркетов "Эпицентр" закрывает все свои магазины в Одессе и находящемся под контролем киевского режима Запорожье. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на внутреннюю корреспонденцию компании.Сеть "Эпицентр" функционирует с 2003 года. Является абсолютным лидером украинского рынка строительных супермаркетов, одним из крупнейших игроков розничного рынка в целом, а также одним из крупнейших агрохолдингов страны.Вооруженные силы России регулярно наносят удары по логистическим центрам данной сети, которые обеспечивают обработку заказов, сортировку, хранение и доставку товаров двойного назначения и комплектующих для производства БПЛА для украинской армии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
украина
одесса
запорожье
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110098/79/1100987944_1456:958:2909:2048_1920x0_80_0_0_c6866445623c2409baf825d6468d25a6.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, одесса, запорожье, удары по украине, экономика, новости
Крупнейший на Украине гипермаркет прекращает работу в Одессе и Запорожье
Крупнейшая на Украине сеть стройгипермаркетов закрывает все магазины в Одессе и Запорожье
СИМФЕРОПОЛЬ 28 авг – РИА Новости Крым. Крупнейшая украинская сеть строительно-хозяйственных гипермаркетов "Эпицентр" закрывает все свои магазины в Одессе и находящемся под контролем киевского режима Запорожье. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на внутреннюю корреспонденцию компании.
"В связи со сложившейся ситуацией принято решение о закрытии всех маркетов в городах Одесса и Запорожье. В связи с этим в кратчайшие сроки необходимо организовать полное растоваривание указанных маркетов и вывоз товарных остатков", – говорится в тексте письма, опубликованного журналистами.
Сеть "Эпицентр" функционирует с 2003 года. Является абсолютным лидером украинского рынка строительных супермаркетов, одним из крупнейших игроков розничного рынка в целом, а также одним из крупнейших агрохолдингов страны.
Вооруженные силы России регулярно наносят удары по логистическим центрам данной сети, которые обеспечивают обработку заказов, сортировку, хранение и доставку товаров двойного назначения и комплектующих для производства БПЛА для украинской армии.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.