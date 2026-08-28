https://crimea.ria.ru/20260828/kratkovremennye-silnye-grozy-pogoda-v-krymu-v-pyatnitsu-1158837660.html

Кратковременные сильные грозы: погода в Крыму в пятницу

Кратковременные сильные грозы: погода в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 28.08.2026

Кратковременные сильные грозы: погода в Крыму в пятницу

В пятницу зона малоподвижного атмосферного холодного фронта вызовет на полуострове кратковременные грозовые дожди, в дневные часы в южных и восточных районах... РИА Новости Крым, 28.08.2026

2026-08-28T00:01

2026-08-28T00:01

2026-08-28T00:01

погода в крыму

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симферополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. В пятницу зона малоподвижного атмосферного холодного фронта вызовет на полуострове кратковременные грозовые дожди, в дневные часы в южных и восточных районах сильные, сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18 градусов, днем +22...+24.В Севастополе переменная облачность. Ночью без осадков, утром, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный ночью 7-12 м/с, днем 10-15м/с. Температура воздуха ночью +18...+20, днем +24...+26 градусов.В Ялте, Алуште, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью дождь, днем дождь с грозой. Столбики термометров покажут от +18 до +21 ночью, а днем поднимутся до +24...+26 градусов.В Евпатории облачно, ночью без осадков, днем дождь с грозой. Температура воздуха в ночные часы +17...+19 градусов, днем +23...+25.В западных, восточных, южных, центральных районах Крыма и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260826/livni-so-shtormovym-vetrom-nakroyut-krym-27-i-28-avgusta-1158819217.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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