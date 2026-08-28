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Кратковременные сильные грозы: погода в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 28.08.2026
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Кратковременные сильные грозы: погода в Крыму в пятницу
Кратковременные сильные грозы: погода в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 28.08.2026
Кратковременные сильные грозы: погода в Крыму в пятницу
В пятницу зона малоподвижного атмосферного холодного фронта вызовет на полуострове кратковременные грозовые дожди, в дневные часы в южных и восточных районах... РИА Новости Крым, 28.08.2026
2026-08-28T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. В пятницу зона малоподвижного атмосферного холодного фронта вызовет на полуострове кратковременные грозовые дожди, в дневные часы в южных и восточных районах сильные, сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18 градусов, днем +22...+24.В Севастополе переменная облачность. Ночью без осадков, утром, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный ночью 7-12 м/с, днем 10-15м/с. Температура воздуха ночью +18...+20, днем +24...+26 градусов.В Ялте, Алуште, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью дождь, днем дождь с грозой. Столбики термометров покажут от +18 до +21 ночью, а днем поднимутся до +24...+26 градусов.В Евпатории облачно, ночью без осадков, днем дождь с грозой. Температура воздуха в ночные часы +17...+19 градусов, днем +23...+25.В западных, восточных, южных, центральных районах Крыма и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260826/livni-so-shtormovym-vetrom-nakroyut-krym-27-i-28-avgusta-1158819217.html
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Кратковременные сильные грозы: погода в Крыму в пятницу

В Крыму в пятницу пройдут кратковременные сильные грозы и до +26 градусов

00:01 28.08.2026
 
Гроза над морем
Гроза над морем
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. В пятницу зона малоподвижного атмосферного холодного фронта вызовет на полуострове кратковременные грозовые дожди, в дневные часы в южных и восточных районах сильные, сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер северо-восточный умеренный 8-13 м/с, местами сильный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +16…+21, в горах +12…+15 градусов, днем +22…+26, в горах +16…+20 градусов", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18 градусов, днем +22...+24.
В Севастополе переменная облачность. Ночью без осадков, утром, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный ночью 7-12 м/с, днем 10-15м/с. Температура воздуха ночью +18...+20, днем +24...+26 градусов.
В Ялте, Алуште, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью дождь, днем дождь с грозой. Столбики термометров покажут от +18 до +21 ночью, а днем поднимутся до +24...+26 градусов.
В Евпатории облачно, ночью без осадков, днем дождь с грозой. Температура воздуха в ночные часы +17...+19 градусов, днем +23...+25.
В западных, восточных, южных, центральных районах Крыма и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
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