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Король Норвегии Харальд V скончался на 90-м году жизни
Король Норвегии Харальд V скончался на 90-м году жизни - РИА Новости Крым, 28.08.2026
Король Норвегии Харальд V скончался на 90-м году жизни
Король Норвегии Харальд V скончался в возрасте 89 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на королевский дом. РИА Новости Крым, 28.08.2026
2026-08-28T10:03
2026-08-28T10:03
2026-08-28T10:05
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 авг – РИА Новости Крым. Король Норвегии Харальд V скончался в возрасте 89 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на королевский дом.Несколько недель назад монарх был госпитализирован из-за инфекции и осложнений гемолитической анемии – редкого заболевания крови. Накануне королевский дом сообщил, что состояние здоровья короля ухудшилось.Харальд V – представитель династии Глюксбургов. Находился на троне с 1991 года. Королем Норвегии станет 53-летний сын Харальда Хокон.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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норвегия, утраты, в мире, новости
Король Норвегии Харальд V скончался на 90-м году жизни
Король Норвегии Харальд V умер в возрасте 89 лет
10:03 28.08.2026 (обновлено: 10:05 28.08.2026)