Рейтинг@Mail.ru
Король Норвегии Харальд V скончался на 90-м году жизни - РИА Новости Крым, 28.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260828/korol-norvegii-kharald-v-skonchalsya-na-90-m-godu-zhizni-1158884829.html
Король Норвегии Харальд V скончался на 90-м году жизни
Король Норвегии Харальд V скончался на 90-м году жизни - РИА Новости Крым, 28.08.2026
Король Норвегии Харальд V скончался на 90-м году жизни
Король Норвегии Харальд V скончался в возрасте 89 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на королевский дом. РИА Новости Крым, 28.08.2026
2026-08-28T10:03
2026-08-28T10:05
норвегия
утраты
в мире
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/08/1c/1158885016_0:121:1920:1201_1920x0_80_0_0_a20616d3e672025ce8cbb846df019b15.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ 28 авг – РИА Новости Крым. Король Норвегии Харальд V скончался в возрасте 89 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на королевский дом.Несколько недель назад монарх был госпитализирован из-за инфекции и осложнений гемолитической анемии – редкого заболевания крови. Накануне королевский дом сообщил, что состояние здоровья короля ухудшилось.Харальд V – представитель династии Глюксбургов. Находился на троне с 1991 года. Королем Норвегии станет 53-летний сын Харальда Хокон.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
норвегия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/08/1c/1158885016_79:0:1842:1322_1920x0_80_0_0_23536974e9c0018bdea1ef8659bfb933.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
норвегия, утраты, в мире, новости
Король Норвегии Харальд V скончался на 90-м году жизни

Король Норвегии Харальд V умер в возрасте 89 лет

10:03 28.08.2026 (обновлено: 10:05 28.08.2026)
 
© РИА Новости . Алексей ФилипповКороль Норвегии Харальд V скончался на 90-м году жизни
Король Норвегии Харальд V скончался на 90-м году жизни - РИА Новости, 1920, 28.08.2026
© РИА Новости . Алексей Филиппов
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ 28 авг – РИА Новости Крым. Король Норвегии Харальд V скончался в возрасте 89 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на королевский дом.
"С глубокой скорбью сообщаем, что его величество король Харальд сегодня скончался", - говорится в сообщении.
Несколько недель назад монарх был госпитализирован из-за инфекции и осложнений гемолитической анемии – редкого заболевания крови. Накануне королевский дом сообщил, что состояние здоровья короля ухудшилось.
Харальд V – представитель династии Глюксбургов. Находился на троне с 1991 года. Королем Норвегии станет 53-летний сын Харальда Хокон.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
НорвегияУтратыВ миреНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:13Впервые в мире: в Москве ИИ применили для управления автобусами
10:03Король Норвегии Харальд V скончался на 90-м году жизни
09:52"Ростех" представил "умный" радар для поиска дронов
09:40Россиянам нужно расширить доступ к документальным фильмам об СВО – мнение
09:32Над Крымом и другими регионами России уничтожены 512 украинских БПЛА
09:21На Крымском мосту очередь выросла более чем в два раза за час
09:15Роспотребнадзор оценил чистоту морской воды и пляжей в Крыму
09:04У берегов Румынии после удара загорелось и затонуло коммерческое судно
08:57В Подмосковье беспилотник попал в "Магнит" - взрывом повреждена поликлиника
08:53Аналогов нет: в Крыму набирают команды на Открытый кубок лиги дронов
08:46В Севастополе обнаружили более 1700 кг мяса неизвестного происхождения
08:33Энергоснабжение в Крыму: ситуация со светом в пятницу
08:24Склад с ракетами "Фламинго" и топливом для них разбит в Киевской области
08:22Атака БПЛА на Ярославль: в городе закрыты два детских сада
08:18В Непале уже 469 погибших при наводнении 0:47
08:14Крымский мост - со стороны Керчи растет очередь
08:04Город и район на севере Крыма на день останутся без света
07:5510 тысяч километров и Везувий: как первый "Руссо-Балт" шел из Питера в Неаполь
07:40Крупнейший на Украине гипермаркет прекращает работу в Одессе и Запорожье
07:30Магнитная буря идет к Земле
Лента новостейМолния