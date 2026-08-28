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Когда снизятся цены на бензин в Крыму – ответ властей
Когда снизятся цены на бензин в Крыму – ответ властей - РИА Новости Крым, 28.08.2026
Когда снизятся цены на бензин в Крыму – ответ властей
Крымские и федеральные органы власти работают над стабилизацией ситуации с топливом в Крыму, его запасы растут. Однако цены на топливо на данный момент... РИА Новости Крым, 28.08.2026
2026-08-28T15:12
2026-08-28T15:12
2026-08-28T15:12
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 авг – РИА Новости Крым. Крымские и федеральные органы власти работают над стабилизацией ситуации с топливом в Крыму, его запасы растут. Однако цены на топливо на данный момент отличаются от регионов-соседей, и говорить о скорой перспективе их снижения на данный момент не приходится. Об этом заявил председатель Государственного совета республики Владимир Константинов на встрече с журналистами в Симферополе.В то же время, по его мнению, вряд ли следует ожидать возврата цен на топливо в Крыму на прежний уровень."К возврату к ценам ниже ста рублей (за литр – ред.) еще очень большая дистанция, и сможем ли мы ее пройти - сказать сложно. Есть вероятность, что цены (на топливо в Крыму – ред.) не вернутся на прежний уровень (до режима ЧС - ред.), особенно с учетом крымской логистики", – полагает Константинов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Минэнерго оценили ситуацию с дизельным топливом в РоссииНефтяные компании России увеличивают поставки топливаСправедливые цены на топливо: регионы заключают соглашения с частными АЗС
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крым, новости крыма, владимир константинов, бензин, топливо в крыму, дефицит топлива в крыму
Когда снизятся цены на бензин в Крыму – ответ властей
Цены на бензин в Крыму вряд ли вернутся на докризисный уровень – Константинов
СИМФЕРОПОЛЬ 28 авг – РИА Новости Крым. Крымские и федеральные органы власти работают над стабилизацией ситуации с топливом в Крыму, его запасы растут. Однако цены на топливо на данный момент отличаются от регионов-соседей, и говорить о скорой перспективе их снижения на данный момент не приходится. Об этом заявил председатель Государственного совета республики Владимир Константинов на встрече с журналистами в Симферополе.
"Это проблема не долгосрочная и мы ее однозначно преодолеем. В Крыму всегда были сложности с доставкой (топлива – ред.), но штаб работает фактически в круглосуточном режиме. То, что мы имеем сейчас, это гораздо лучше по сравнению с тем, что было", - сказал глава крымского парламента, отвечая на вопрос РИА Новости Крым.
В то же время, по его мнению, вряд ли следует ожидать возврата цен на топливо в Крыму на прежний уровень.
"К возврату к ценам ниже ста рублей (за литр – ред.) еще очень большая дистанция, и сможем ли мы ее пройти - сказать сложно. Есть вероятность, что цены (на топливо в Крыму – ред.) не вернутся на прежний уровень (до режима ЧС - ред.), особенно с учетом крымской логистики", – полагает Константинов.
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