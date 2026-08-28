https://crimea.ria.ru/20260828/kogda-snizyatsya-tseny-na-benzin-v-krymu--otvet-vlastey-1158895831.html

Когда снизятся цены на бензин в Крыму – ответ властей

Когда снизятся цены на бензин в Крыму – ответ властей - РИА Новости Крым, 28.08.2026

Когда снизятся цены на бензин в Крыму – ответ властей

Крымские и федеральные органы власти работают над стабилизацией ситуации с топливом в Крыму, его запасы растут. Однако цены на топливо на данный момент... РИА Новости Крым, 28.08.2026

2026-08-28T15:12

2026-08-28T15:12

2026-08-28T15:12

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топливо в крыму

дефицит топлива в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ 28 авг – РИА Новости Крым. Крымские и федеральные органы власти работают над стабилизацией ситуации с топливом в Крыму, его запасы растут. Однако цены на топливо на данный момент отличаются от регионов-соседей, и говорить о скорой перспективе их снижения на данный момент не приходится. Об этом заявил председатель Государственного совета республики Владимир Константинов на встрече с журналистами в Симферополе.В то же время, по его мнению, вряд ли следует ожидать возврата цен на топливо в Крыму на прежний уровень."К возврату к ценам ниже ста рублей (за литр – ред.) еще очень большая дистанция, и сможем ли мы ее пройти - сказать сложно. Есть вероятность, что цены (на топливо в Крыму – ред.) не вернутся на прежний уровень (до режима ЧС - ред.), особенно с учетом крымской логистики", – полагает Константинов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Минэнерго оценили ситуацию с дизельным топливом в РоссииНефтяные компании России увеличивают поставки топливаСправедливые цены на топливо: регионы заключают соглашения с частными АЗС

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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