https://crimea.ria.ru/20260828/kasha-v-golovakh-zachem-rossii-nuzhen-pravdivyy-uchebnik-po-istorii-ukrainy--1158895432.html

"Каша в головах": зачем России нужен правдивый учебник по истории Украины

"Каша в головах": зачем России нужен правдивый учебник по истории Украины - РИА Новости Крым, 28.08.2026

"Каша в головах": зачем России нужен правдивый учебник по истории Украины

Правдивый учебник по истории Украины очень нужен России, в том числе Крыму и в особенности новым регионам РФ. Такая книга до сих пор никем не написана, а все... РИА Новости Крым, 28.08.2026

2026-08-28T19:16

2026-08-28T19:16

2026-08-28T19:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Правдивый учебник по истории Украины очень нужен России, в том числе Крыму и в особенности новым регионам РФ. Такая книга до сих пор никем не написана, а все версии, существующие параллельно десятилетиями, далеки от истины в целом и в частностях. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил зампредседателя комиссии по вопросам науки и образования Общественной палаты России, член Центрального совета Российского Военно-Исторического Общества, историк Армен Гаспарян, комментируя новость о подготовке такого пособия.На днях научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков сообщил, что в РФ будет создан правдивый учебник по истории Украины. Он отметил, что пособие будет освещать ключевые моменты, касающиеся единства древнерусского народа."Он нужен гражданам России. И он необходим в Крыму. Он обязательно должен быть на территории Донецкой и Луганской республик, Запорожской и Херсонской областей и тех территорий, которые потом присоединятся к России в рамках исторической справедливости. Потому что у людей в головах абсолютная каша сложилась за эти годы", – прокомментировал новость Гаспарян.Много историй одной УкраиныПроблема в том, что единая и правдивая история Украины до сих пор не написана, как это ни удивительно прозвучит, параллельно существуют ее варианты в абсолютно разных редакциях, причем на протяжении десятилетий, подчеркнул Гаспарян.Так, например, в советский период история Гетманской Украины и Директории подавалась в контексте триумфального шествия советской власти, и мерзавцами подавались Скоропадский, Винниченко, Петлюра, Донцов и лишь отчасти Грушевский, который потом вернулся в СССР, тогда как в целом весь украинский народ "только и делал, что ждал большевиков", привел пример историк."То есть, это подавалось через призму классовой борьбы и, естественно, там Червонное казачество, комкор Примаков и так далее. И из этой истории выпадает то, что происходило в 1917, в 1918, в 1919, в 1920-х годах", – добавил Гаспарян.Аналогичен подход к описанию в советских книгах по истории Великой Отечественной войны, в том числе в школьных учебниках, периода борьбы советского народа против фашизма с участием украинцев, среди которых практически нет предателей, "за исключением каких-то отщепенцев, тунеядцев и уголовников", говорит эксперт.То есть, как будто и не было никаких ОУН* и УПА*, а если и были, то информация об этой странице украинской истории преподносилась в минимальных дозах, отметил он."Потому что надо было всегда показывать, что украинский национализм – это явление маргинальное и очень малочисленное. Поэтому, например, Сумбатыч (Армен Сумбатович Гаспарян – ред.) лично узнал о том, что было два ОУН* только в середине 1990-х годов, когда оказалось, что была фракция Бандеры и фракция Мельника. Но в Советском Союзе об этом не писали. Тем более у нас же был товарищ Щербицкий (Владимир, советский государственный и партийный деятель, первый секретарь ЦК КП Украины – ред.), который просил вообще это все не афишировать ", – прокомментировал события тех лет Гаспарян.Параллельно существует диаметрально противоположная "история", написанная в украинской эмиграции, согласно которой в Советском Союзе "весь украинский народ только и думал, как бы побыстрее побороть азиатские орды большевистских казаков" и добыть независимость, добавил он.И даже это еще не все, подчеркивает он. Есть еще одна "история Украины", существующая с 1990-х годов как попытка осмыслить, что же все-таки было в ХХ столетии, где за основу взята точка зрения русской политической эмиграции, которую в России тогда достаточно бурно начали публиковать, добавил он.И в ней, в частности, речь о том, что вся Украина ничего особенно и не ждала и не желала, кроме как победы добровольческой армии вооруженных сил Юга России в годы Гражданской войны, а не получилось", сказал Гаспарян.Каша в головах у всехВ результате реальность ныне состоит в том, что реально об Украине, которая как нечто отдельное существует не так давно с точки зрения истории, и о ее жителях в разные эпохи никто толком в России не знает, сказал он."Поэтому у нас до сих пор есть люди, которые истово ежедневно сражаются с "бендеровцами". То есть у них главный враг – это жители города Бендеры, уж не знаю, чем они там провинились. Но понятно, что это идет еще от советского кинематографа, который очень вольно описал историю радикального украинского национализма", – сказал Гаспарян.Бандера и Шухевич признаны в России пособниками нацистской ГерманииБолее того, крайне далекой от истины стала к сегодняшнему дню история Украины и ее известных личностей – истинных героев и "перевертышей"-предателей – для самих украинцев, подчеркнул Гаспарян.Именно поэтому, например, так вышло, что Нестор Махно, "которому в кошмарном сне не могло привидеться, что он украинский националист", им стал.Как однажды превратился в "рыцаря без страха и упрека" Евгений Коновалец, прах которого преступные украинские власти не так давно перевезли из Нидерландов и перезахоронили в Киеве и "который якобы думал исключительно об освобождении несчастного украинского народа, чтобы вести его в светлое европейское завтра", а на самом деле его современники знали о нем совсем другое, подчеркнул историк.Не украинцы, а рутены-предатели"Для понимания: Ойген Коновалец в годы Первой мировой войны был в составе армии Австро-Венгрии. То есть он воевал против своих же, как нам теперь рассказывают, "горячо им любимых" малороссов. Второе – Ойген Коновалец никаким украинцем не был, тогда и такого слова даже не употребляли", – сказал Гаспарян.А был он одним из так называемых рутенов, как называли в то время русинов, о чем в своих воспоминаниях позже писал последний главарь бандеровцев, уроженец Тернопольщины, проведший юность в Польше, Василий Кук, добавил историк."Это последний командующий запрещенной в Российской Федерации Украинской повстанческой армии* (УПА*). Василь Кук – это поколение "Бандера, Шухевич, Стецько, Лебедь" – вот эти все ребята-акробаты, террористы. Он говорил о том, что никакими украинцами они себя вообще не называли. И слова такого не слышали, а были они рутены... Это те самые, которых в концлагеря стали загонять (фашисты – ред.) в Галиции в 1914 году", – рассказал Гаспарян.И если серьезно разобраться, то главным "подвигом", который совершил Ойген Коновалец, будет вовсе не создание им запрещенной ОУН*, а Киев, где он расстрелял рабочих, подчеркнул эксперт.Примечательно, что в годы Первой мировой войны Коновалец попал в плен и ни "тюрьма народов" Российская империя, ни сталинские "эмгэбешники" (Министерство Госбезопасности СССР) потом почему-то его не расстреляли – он остался жив, дождался февральской революции и расстрелял русских рабочих, отметил историк.Но самое интересное даже в другом: "украинский герой-освободитель" Коновалец ровно 100 лет назад, в период натянутых отношений между советской России и панской Польшей, призывал украинских наци объединиться с большевиками, сказал Гаспарян."Тогда, в конце 1920-х годов очень серьезно обсуждался вопрос о том, что Польша может напасть на СССР – ничего за сто лет не поменялось. Так вот, 1928 год. Берлин. Нет еще никаких нацистов у власти. Но туда съехались украинские националисты на конгресс. И программную речь произносит террорист, подонок и убийца Ойген Коновалец, который говорит: "Шановны громадяне ("уважаемые граждане", укр. – ред.)! Мы находимся в сложных исторических условиях. Польша может напасть на большевистскую Россию. И сейчас долг каждого патриота Украины, если это произойдет, объединиться с большевиками и бить поляков", – поделился историк.Подобных фрагментов в жизнеописании Коновальца на Украине сегодня по понятным причинам нигде не найти, потому что это нелинейная часть истории, однако таких эпизодов было очень много, и не афишировали их и в Советском Союзе, заметил Гаспарян.А потому важность появления правдивой истории Украины сегодня невозможно переоценить, уверен он.Не учебником единымТаким образом, сложившуюся ситуацию дефицита правды новый школьный учебник по истории Украины "безусловно сильно поправит", считает он.Ведь серьезных исследований на эту тему мало, и ученику любого российского региона просто негде взять достоверную информацию о событиях, кроме как в специальных изданиях на отдельных ресурсах, причем за плату, "но кто же будет этим заниматься" – это как раз и работа составителей такой нужной и важной книги, сказал Гаспарян.Но одного только такого школьного учебника нам будет мало, считает эксперт."Мало написать в школьный учебник – должны быть еще дидактические материалы, пособия для учителя, которому тоже это все надо объяснить", – сказал он.Отдельной частью всего этого проекта должен стать ориентир на тех взрослых людей, кто получал образование в составе "независимой" Украины, считает Гаспарян."У меня есть учебники, по которым этих детей готовили... Допустим, поколение рожденных в 1985 – 1986 году. Они пошли учиться уже в рамках независимой Украины и с другими учебниками и за всю свою сознательную жизнь не видели ничего другого... А это нельзя назвать историей. Это сборник преданий и сказок, равно как и хотелок. Реальная история к этому никакого отношения не имеет", - подчеркнул историк.По словам Гаспаряна, сразу две подобные книги он получил в дар от владельцев книжного магазина в Симферополе в 2014 году."Это в руки уже никто брать не хотел, плюс еще в Россию вернулись... И они, видимо, и не успели еще в переработку отдать или что-то еще и мне передали. И я в гостинице сидел и читал. Вы знаете, когда человека вот на этом воспитывают и учат, то ему надо заново вообще очень многие вещи объяснять, что есть что", – прокомментировал эксперт.А это значит, что параллельно с новым учебником по истории Украины необходимо создавать и выпускать соответствующую научно-популярную литературу, основанную в том числе на информации из архивов, но которая читалась бы легко, считает эксперт.При этом для реализации задуманного и всего необходимого сопутствующего необходимо на федеральном уровне решить вопрос, как именно в такой литературе рассказывать о событиях, связанных с запрещенными в РФ организациями и личностями, добавил он."Потому что у нас же есть 114-й федеральный закон и есть предписания Министерства юстиции. На телевидении можно бегущую строку запустить, на радио надо каждый раз проговаривать. А вы представляете этот учебник по истории украинского национализма и нацизма – сколько там будут употреблены запрещенные в Российской Федерации организации и осужденные Нюрнбергским трибуналом лица, признанные пособниками и и какого объема получится эта книга? Как это будет выглядеть, я пока не очень понимаю. То есть это на самом деле большая проблема, которую надо решать", – заключил эксперт.*запрещенные в России экстремистские организацииСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Тему СВО включат в новые учебники по истории На Украине заочно осудили Мединского за учебник по истории 35 лет "независимой" Украине: от 5-й экономики Европы до страны-концлагеря

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армен гаспарян, мнения, история, украина, россия, ссср, учебники