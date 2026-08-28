Рейтинг@Mail.ru
Как дают свет в Красногвардейском районе Крыма – власти озвучили график - РИА Новости Крым, 28.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260828/kak-dayut-svet-v-krasnogvardeyskom-rayone-kryma--vlasti-ozvuchili-grafik-1158897441.html
Как дают свет в Красногвардейском районе Крыма – власти озвучили график
Как дают свет в Красногвардейском районе Крыма – власти озвучили график - РИА Новости Крым, 28.08.2026
Как дают свет в Красногвардейском районе Крыма – власти озвучили график
В Красногвардейском районе полуострова идут масштабные аварийные и плановые работы по восстановлению и укреплению ряда объектов энергетики. В ближайшие двое... РИА Новости Крым, 28.08.2026
2026-08-28T15:44
2026-08-28T15:44
красногвардейский район
отключение электроэнергии
отключение электроэнергии в крыму
крым
новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/01/1121604160_0:169:1620:1080_1920x0_80_0_0_bf0826ee6387c3d56742af08d5137c9c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. В Красногвардейском районе полуострова идут масштабные аварийные и плановые работы по восстановлению и укреплению ряда объектов энергетики. В ближайшие двое суток жителям будут давать свет на два часа в сутки, о ситуации сообщил глава Комитета ГС РК по государственному строительству и местному самоуправлению Роман Шантаев.При этом он отметил, что если в сети появится возможность и дополнительная мощность, свет дадут раньше, не дожидаясь времени по графику.Причина задержек заключается в технологическом расположении Красногвардейского и соседних муниципалитетов в энергосети. Район находится в такой точке, куда питание невозможно подать в один момент: восстановление идет строго поэтапно, шаг за шагом продвигаясь от ключевых узлов, пояснил Шантаев.23 июля список населенных пунктов, включенных в зону техногенной чрезвычайной ситуации, дополнили 17 сел Красногвардейского района Крыма. Позже, 30 июля, в список включили еще три села этого района.Проблемы с электроснабжением в Крыму начались в июле после массированных атак противника на энергетическую инфраструктуру полуострова. С тех пор ВСУ продолжают атаковать энергообъекты региона. В ответ российские военные наносят удары по местам расположения пунктов сбора БПЛА на Украине, объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи, а также по портовой инфраструктуре.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:МФЦ в Крыму будут работать даже без светаКак использовать генератор и не спровоцировать пожар – советы МЧСВ Крыму сохраняется дефицит мощности
красногвардейский район
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/01/1121604160_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_31b56c77fb8bf5a11ab870e495a4b695.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
красногвардейский район, отключение электроэнергии, отключение электроэнергии в крыму, крым, новости крыма
Как дают свет в Красногвардейском районе Крыма – власти озвучили график

В Крыму жителям Красногвардейского района двое суток будут давать свет по 2 часа через 12

15:44 28.08.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНе работающая лампа
Не работающая лампа - РИА Новости, 1920, 28.08.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. В Красногвардейском районе полуострова идут масштабные аварийные и плановые работы по восстановлению и укреплению ряда объектов энергетики. В ближайшие двое суток жителям будут давать свет на два часа в сутки, о ситуации сообщил глава Комитета ГС РК по государственному строительству и местному самоуправлению Роман Шантаев.
"Идут масштабные аварийные и плановые работы по восстановлению и укреплению ряда объектов. Виды работ и конкретные места не называю по понятным соображениям безопасности. Ориентир на ближайшие двое суток: район вышел в примерный график: 2 часа со светом, 12 часов — без него", - написал он в своем канале на платформе МАКС.
При этом он отметил, что если в сети появится возможность и дополнительная мощность, свет дадут раньше, не дожидаясь времени по графику.
Причина задержек заключается в технологическом расположении Красногвардейского и соседних муниципалитетов в энергосети. Район находится в такой точке, куда питание невозможно подать в один момент: восстановление идет строго поэтапно, шаг за шагом продвигаясь от ключевых узлов, пояснил Шантаев.
23 июля список населенных пунктов, включенных в зону техногенной чрезвычайной ситуации, дополнили 17 сел Красногвардейского района Крыма. Позже, 30 июля, в список включили еще три села этого района.
Проблемы с электроснабжением в Крыму начались в июле после массированных атак противника на энергетическую инфраструктуру полуострова. С тех пор ВСУ продолжают атаковать энергообъекты региона. В ответ российские военные наносят удары по местам расположения пунктов сбора БПЛА на Украине, объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи, а также по портовой инфраструктуре.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
МФЦ в Крыму будут работать даже без света
Как использовать генератор и не спровоцировать пожар – советы МЧС
В Крыму сохраняется дефицит мощности
 
Красногвардейский районОтключение электроэнергииОтключение электроэнергии в КрымуКрымНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:27Российский "Тор" прямым попаданием уничтожил дрон ВСУ под Ореховым
17:10Вирус Эбола забирает тысячи жизней в Конго
16:45В МИДе раскрыли цель информационной войны запада против России
16:32На космодроме Плесецк провели пуск межконтинентальной баллистической ракеты
16:24Мишустин и Лукашенко обсудили топливо, Украину и ситуацию на западе России
16:04Поезда в Крым будут курсировать до Керчи до 7 сентября
15:44Как дают свет в Красногвардейском районе Крыма – власти озвучили график
15:26Симоньян разоблачила фейк украинских СМИ
15:12Когда снизятся цены на бензин в Крыму – ответ властей
15:05На Сочи надвигается шторм с сильными дождями и смерчами
14:53Приедут ли международные наблюдатели в Крым на выборах в Госдуму
14:44В Севастополе двоим любителям сладкого вынесли приговор за кражи из магазина
14:25На Украине заговорили о "возвращении" Крыма: для чего это делается
14:16Крымский мост сейчас – со стороны Керчи сохраняется очередь
14:08Названо имя нового короля Норвегии
13:56Российские военные уничтожили почти 10 тысяч боевиков ВСУ
13:44Украинский патрульный катер и 8 судов уничтожены за неделю
13:36Арестовича* осудили в России на 11 лет
13:21По Украине нанесли 12 групповых ударов за неделю
13:12Пожар в заповеднике Утриш в Анапе потушили
Лента новостейМолния