https://crimea.ria.ru/20260828/kak-dayut-svet-v-krasnogvardeyskom-rayone-kryma--vlasti-ozvuchili-grafik-1158897441.html

Как дают свет в Красногвардейском районе Крыма – власти озвучили график

Как дают свет в Красногвардейском районе Крыма – власти озвучили график - РИА Новости Крым, 28.08.2026

Как дают свет в Красногвардейском районе Крыма – власти озвучили график

В Красногвардейском районе полуострова идут масштабные аварийные и плановые работы по восстановлению и укреплению ряда объектов энергетики. В ближайшие двое... РИА Новости Крым, 28.08.2026

2026-08-28T15:44

2026-08-28T15:44

2026-08-28T15:44

красногвардейский район

отключение электроэнергии

отключение электроэнергии в крыму

крым

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. В Красногвардейском районе полуострова идут масштабные аварийные и плановые работы по восстановлению и укреплению ряда объектов энергетики. В ближайшие двое суток жителям будут давать свет на два часа в сутки, о ситуации сообщил глава Комитета ГС РК по государственному строительству и местному самоуправлению Роман Шантаев.При этом он отметил, что если в сети появится возможность и дополнительная мощность, свет дадут раньше, не дожидаясь времени по графику.Причина задержек заключается в технологическом расположении Красногвардейского и соседних муниципалитетов в энергосети. Район находится в такой точке, куда питание невозможно подать в один момент: восстановление идет строго поэтапно, шаг за шагом продвигаясь от ключевых узлов, пояснил Шантаев.23 июля список населенных пунктов, включенных в зону техногенной чрезвычайной ситуации, дополнили 17 сел Красногвардейского района Крыма. Позже, 30 июля, в список включили еще три села этого района.Проблемы с электроснабжением в Крыму начались в июле после массированных атак противника на энергетическую инфраструктуру полуострова. С тех пор ВСУ продолжают атаковать энергообъекты региона. В ответ российские военные наносят удары по местам расположения пунктов сбора БПЛА на Украине, объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи, а также по портовой инфраструктуре.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:МФЦ в Крыму будут работать даже без светаКак использовать генератор и не спровоцировать пожар – советы МЧСВ Крыму сохраняется дефицит мощности

красногвардейский район

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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