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Город и район на севере Крыма на день останутся без света
Город и район на севере Крыма на день останутся без света - РИА Новости Крым, 28.08.2026
Город и район на севере Крыма на день останутся без света
В Джанкое и Джанкойском районе в пятницу до вечера не будет света из-за проведения аварийно-восстановительных работ. Об этом сообщает канал предприятия... РИА Новости Крым, 28.08.2026
2026-08-28T08:04
2026-08-28T08:04
2026-08-28T08:05
джанкой
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. В Джанкое и Джанкойском районе в пятницу до вечера не будет света из-за проведения аварийно-восстановительных работ. Об этом сообщает канал предприятия "Крымэнерго" в МАКС.Ранее сообщалось, что 28 августа более 70 улиц и переулков в Симферополе, а также более 20 населенных пунктов Симферопольского района и часть Бахчисарайского района будут обесточены до вечера в связи с проведением аварийно-восстановительных работ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму сохраняется дефицит мощностиВ Севастополе ограничили электроснабжениеКакие приборы придут на помощь во время отключения света в Крыму
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РИА Новости Крым
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Город и район на севере Крыма на день останутся без света
В Крыму Джанкой и Джанкойский район будут обесточены до вечера из-за аварийных работ
08:04 28.08.2026 (обновлено: 08:05 28.08.2026)