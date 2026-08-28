Рейтинг@Mail.ru
Город и район на севере Крыма на день останутся без света - РИА Новости Крым, 28.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260828/gorod-i-rayon-na-severe-kryma-na-den-ostanutsya-bez-sveta-1158881922.html
Город и район на севере Крыма на день останутся без света
Город и район на севере Крыма на день останутся без света - РИА Новости Крым, 28.08.2026
Город и район на севере Крыма на день останутся без света
В Джанкое и Джанкойском районе в пятницу до вечера не будет света из-за проведения аварийно-восстановительных работ. Об этом сообщает канал предприятия... РИА Новости Крым, 28.08.2026
2026-08-28T08:04
2026-08-28T08:05
джанкой
джанкойский район
отключение электроэнергии в крыму
гуп рк "крымэнерго"
энергосистема крыма
электроэнергия
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/14/1152538003_0:134:1280:854_1920x0_80_0_0_8899c341cba85e20833169d262f31e89.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. В Джанкое и Джанкойском районе в пятницу до вечера не будет света из-за проведения аварийно-восстановительных работ. Об этом сообщает канал предприятия "Крымэнерго" в МАКС.Ранее сообщалось, что 28 августа более 70 улиц и переулков в Симферополе, а также более 20 населенных пунктов Симферопольского района и часть Бахчисарайского района будут обесточены до вечера в связи с проведением аварийно-восстановительных работ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму сохраняется дефицит мощностиВ Севастополе ограничили электроснабжениеКакие приборы придут на помощь во время отключения света в Крыму
джанкой
джанкойский район
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/14/1152538003_140:0:1280:854_1920x0_80_0_0_ea3a990ef9a4ad32fdb81845db8ea35b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
джанкой, джанкойский район, отключение электроэнергии в крыму, гуп рк "крымэнерго", энергосистема крыма, электроэнергия
Город и район на севере Крыма на день останутся без света

В Крыму Джанкой и Джанкойский район будут обесточены до вечера из-за аварийных работ

08:04 28.08.2026 (обновлено: 08:05 28.08.2026)
 
© Telegram-канал Юрия ГоцанюкаЭлектросети Крыма
Электросети Крыма
© Telegram-канал Юрия Гоцанюка
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. В Джанкое и Джанкойском районе в пятницу до вечера не будет света из-за проведения аварийно-восстановительных работ. Об этом сообщает канал предприятия "Крымэнерго" в МАКС.
"В связи с проведением аварийно-восстановительных работ сегодня, 28 августа 2026 года, будет отсутствовать электроснабжение города Джанкоя и Джанкойского района, ориентировочно до 18:00", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что 28 августа более 70 улиц и переулков в Симферополе, а также более 20 населенных пунктов Симферопольского района и часть Бахчисарайского района будут обесточены до вечера в связи с проведением аварийно-восстановительных работ.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму сохраняется дефицит мощности
В Севастополе ограничили электроснабжение
Какие приборы придут на помощь во время отключения света в Крыму
 
ДжанкойДжанкойский районОтключение электроэнергии в КрымуГУП РК "Крымэнерго"Энергосистема КрымаЭлектроэнергия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:13Впервые в мире: в Москве ИИ применили для управления автобусами
10:03Король Норвегии Харальд V скончался на 90-м году жизни
09:52"Ростех" представил "умный" радар для поиска дронов
09:40Россиянам нужно расширить доступ к документальным фильмам об СВО – мнение
09:32Над Крымом и другими регионами России уничтожены 512 украинских БПЛА
09:21На Крымском мосту очередь выросла более чем в два раза за час
09:15Роспотребнадзор оценил чистоту морской воды и пляжей в Крыму
09:04У берегов Румынии после удара загорелось и затонуло коммерческое судно
08:57В Подмосковье беспилотник попал в "Магнит" - взрывом повреждена поликлиника
08:53Аналогов нет: в Крыму набирают команды на Открытый кубок лиги дронов
08:46В Севастополе обнаружили более 1700 кг мяса неизвестного происхождения
08:33Энергоснабжение в Крыму: ситуация со светом в пятницу
08:24Склад с ракетами "Фламинго" и топливом для них разбит в Киевской области
08:22Атака БПЛА на Ярославль: в городе закрыты два детских сада
08:18В Непале уже 469 погибших при наводнении 0:47
08:14Крымский мост - со стороны Керчи растет очередь
08:04Город и район на севере Крыма на день останутся без света
07:5510 тысяч километров и Везувий: как первый "Руссо-Балт" шел из Питера в Неаполь
07:40Крупнейший на Украине гипермаркет прекращает работу в Одессе и Запорожье
07:30Магнитная буря идет к Земле
Лента новостейМолния