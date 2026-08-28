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Где в Крыму купить бензин в пятницу
Где в Крыму купить бензин в пятницу - РИА Новости Крым, 28.08.2026
Где в Крыму купить бензин в пятницу
В Феодосии и Ялте в свободной продаже в пятницу бензин марки АИ-92, в Черноморском районе на двух АЗС заправляют АИ-92, АИ-95 и дизтопливом. Об этом сообщают... РИА Новости Крым, 28.08.2026
2026-08-28T11:06
2026-08-28T11:06
2026-08-28T11:06
бензин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. В Феодосии и Ялте в свободной продаже в пятницу бензин марки АИ-92, в Черноморском районе на двух АЗС заправляют АИ-92, АИ-95 и дизтопливом. Об этом сообщают власти региона.Так, по информации главы администрации Феодосии Владимира Кима, в городе в пятницу, 28 августа, на двух заправках сети "Атан" будет в свободной продаже бензин марки АИ-92.АЗС расположены по следующим адресам: пгт. Приморский, ул.Керченское шоссе, 86/88, а также в Феодосии на Керченском шоссе, 27/Д.В Ялте топливо есть тоже только на двух АЗС.По информации первого замглавы администрации города-курорта Сергея Олефиренко, бензин АИ-92 есть в Ялте на Южнобережном Шоссе, 75, ориентировочно на 100 машин по 20 литров. А также в Никите, по адресу: Южнобережное Шоссе, 87. Здесь также заправляют АИ-92, ориентировочно на 100 машин по 20 литров.В Черноморском топливо в наличии на АЗС фирмы "Веста". Заправляют не больше 20 литров в один автомобиль, принимают только наличные деньги.В розничной торговле бензин марок Аи-92(20 литров), АИ -95 (20 литров) ДТ (20литров) и ДТ-ультра (без ограничений в бак).Также в Черноморском районе, на Кировском перекрестке, ведется розничная торговля бензином марки АИ -95 (20 литров) и ДТ (20литров).Кроме того, он обозначил, что с целью справедливого распределения ресурсов и предотвращения ажиотажа в регионе возобновили продажу топлива по талонам. Ограничение: не более одной заправки в семь дней на одно транспортное средство. Эта мера касается только бензина.Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что автомобильное топливо в городе в пятницу, 28 августа, будет доступно только на одной сети АЗС по QR-кодам и в свободной продаже. Это касается как обычного бензина, так и премиальных марок.Президент России Владимир Путин заявил, что вопросы в сфере топлива решаются и ситуацию держит на контроле председатель правительства РФ Михаил Мишустин.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что ситуация с наличием топлива в свободной продаже на автозаправочных станциях будет улучшена в ближайшее время.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Минэнерго оценили ситуацию с дизельным топливом в РоссииВ России до конца года продлят запрет на экспорт бензинаКак обогреть дом без отопления и света – советы эксперта
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бензин, топливо в крыму, дефицит топлива в крыму, новости крыма, крым, транспорт
Где в Крыму купить бензин в пятницу
В Крыму власти трех районов рассказали о наличии бензина на АЗС
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. В Феодосии и Ялте в свободной продаже в пятницу бензин марки АИ-92, в Черноморском районе на двух АЗС заправляют АИ-92, АИ-95 и дизтопливом. Об этом сообщают власти региона.
Так, по информации главы администрации Феодосии Владимира Кима, в городе в пятницу, 28 августа, на двух заправках сети "Атан" будет в свободной продаже бензин марки АИ-92.
АЗС расположены по следующим адресам: пгт. Приморский, ул.Керченское шоссе, 86/88, а также в Феодосии на Керченском шоссе, 27/Д.
"Лимит единоразовой заправки: АИ-92-20 литров, только в бак", - написал в своих соцсетях Ким.
В Ялте топливо есть тоже только на двух АЗС.
По информации первого замглавы администрации города-курорта Сергея Олефиренко, бензин АИ-92 есть в Ялте на Южнобережном Шоссе, 75, ориентировочно на 100 машин по 20 литров. А также в Никите, по адресу: Южнобережное Шоссе, 87. Здесь также заправляют АИ-92, ориентировочно на 100 машин по 20 литров.
В Черноморском топливо в наличии на АЗС фирмы "Веста". Заправляют не больше 20 литров в один автомобиль, принимают только наличные деньги.
В розничной торговле бензин марок Аи-92(20 литров), АИ -95 (20 литров) ДТ (20литров) и ДТ-ультра (без ограничений в бак).
Также в Черноморском районе, на Кировском перекрестке, ведется розничная торговля бензином марки АИ -95 (20 литров) и ДТ (20литров).
"Сохраняем возможность залить топливо в канистру. Действует мера 10 литров в бак, 10 литров в канистру. В связи со сложившейся ситуацией с дефицитом топлива на рынке мы вынуждены временно изменить порядок отпуска бензина", - написал в своем канале МАКС глава администрации района Андрей Шатыренко.
Кроме того, он обозначил, что с целью справедливого распределения ресурсов и предотвращения ажиотажа в регионе возобновили продажу топлива по талонам. Ограничение: не более одной заправки в семь дней на одно транспортное средство. Эта мера касается только бензина.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал
, что автомобильное топливо в городе в пятницу, 28 августа, будет доступно только на одной сети АЗС по QR-кодам и в свободной продаже. Это касается как обычного бензина, так и премиальных марок.
Президент России Владимир Путин заявил
, что вопросы в сфере топлива решаются и ситуацию держит на контроле председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил
, что ситуация с наличием топлива в свободной продаже на автозаправочных станциях будет улучшена в ближайшее время.
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