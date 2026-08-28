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Энергоснабжение в Крыму: ситуация со светом в пятницу
Энергоснабжение в Крыму: ситуация со светом в пятницу - РИА Новости Крым, 28.08.2026
Энергоснабжение в Крыму: ситуация со светом в пятницу
В пятницу на всей территории Крыма действуют ограничения электроснабжения. Об этом сообщили в компании "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 28.08.2026
2026-08-28T08:33
2026-08-28T08:33
2026-08-28T08:33
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 авг – РИА Новости Крым. В пятницу на всей территории Крыма действуют ограничения электроснабжения. Об этом сообщили в компании "Крымэнерго".Работы по восстановлению поврежденных сетей и оборудования ведутся круглосуточно, добавили на предприятии.В Джанкое и Джанкойском районе в пятницу до вечера не будет света из-за проведения аварийно-восстановительных работ, сообщили ранее в "Крымэнерго".Кроме того, 28 августа более 70 улиц и переулков в Симферополе, а также более 20 населенных пунктов Симферопольского района и часть Бахчисарайского района будут обесточены до вечера в связи с проведением аварийно-восстановительных работ.Проблемы с электроснабжением в Крыму начались в июле после массированных атак противника на энергетическую инфраструктуру полуострова. С тех пор ВСУ продолжают атаковать энергообъекты региона. В ответ российские военные наносят удары по местам расположения пунктов сбора БПЛА на Украине, объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи, а также по портовой инфраструктуре.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 20 населенных пунктов под Симферополем на день останутся без светаКак использовать генератор и не спровоцировать пожар – советы МЧСВыплаты по ЧС в Алуште – как подтвердить проживание в доме без света
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Энергоснабжение в Крыму: ситуация со светом в пятницу
В Крыму сохраняются перебои с электроснабжением