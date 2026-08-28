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ЕГЭ-2027 – что изменится для выпускников - РИА Новости Крым, 28.08.2026
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ЕГЭ-2027 – что изменится для выпускников
ЕГЭ-2027 – что изменится для выпускников - РИА Новости Крым, 28.08.2026
ЕГЭ-2027 – что изменится для выпускников
Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) опубликовал проекты документов, определяющих структуру и содержание контрольных измерительных материалов... РИА Новости Крым, 28.08.2026
2026-08-28T19:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) опубликовал проекты документов, определяющих структуру и содержание контрольных измерительных материалов Единого государственного экзамена в 2027 году. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство, в частности меняется максимальный балл по профильному испытанию по математике.Изменения отражают усиление акцента на подготовку инженерных кадров, указали в ведомстве. При этом изменения в ЕГЭ по математике базового уровня вносить не планируется, отметили в Рособрнадзоре.В ЕГЭ по истории количество заданий увеличится с 21 до 22, а максимальный первичный балл – с 42 до 43. Также уточнят формулировки ряда заданий. В материалы добавят ссылки на параграфы государственных учебников, соответствующие заданиям демонстрационного варианта. По биологии, географии, иностранным языкам, литературе, обществознанию, русскому языку, физике и химии изменений не предусмотрено.Ранее Министерство просвещения Российской Федерации подготовило к новому учебному году, который стартует 1 сентября, ряд важных обновлений в программе обучения школьников. Главная их цель - унифицировать программу обучения между субъектами РФ, считает председатель комиссии ОП РК по вопросам образования, науки и просветительской деятельности Наталья Резниченко.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России создают правдивый учебник по истории Украины14 человек на место: почему востребованы колледжи?В Крыму растет интерес абитуриентов к инженерии
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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егэ, новости, образование в россии
ЕГЭ-2027 – что изменится для выпускников

В Рособрнадзоре рассказали об изменениях в ЕГЭ в 2027 году

19:06 28.08.2026
 
© Telegram Михаил РазвожаевЭкзамен
Экзамен
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) опубликовал проекты документов, определяющих структуру и содержание контрольных измерительных материалов Единого государственного экзамена в 2027 году. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство, в частности меняется максимальный балл по профильному испытанию по математике.
"Максимальный балл за выполнение всей работы (ЕГЭ-2027 по профильной математике - ред.) увеличился с 32 до 33", – говорится в сообщении.
Изменения отражают усиление акцента на подготовку инженерных кадров, указали в ведомстве. При этом изменения в ЕГЭ по математике базового уровня вносить не планируется, отметили в Рособрнадзоре.
В ЕГЭ по истории количество заданий увеличится с 21 до 22, а максимальный первичный балл – с 42 до 43. Также уточнят формулировки ряда заданий. В материалы добавят ссылки на параграфы государственных учебников, соответствующие заданиям демонстрационного варианта. По биологии, географии, иностранным языкам, литературе, обществознанию, русскому языку, физике и химии изменений не предусмотрено.
Ранее Министерство просвещения Российской Федерации подготовило к новому учебному году, который стартует 1 сентября, ряд важных обновлений в программе обучения школьников. Главная их цель - унифицировать программу обучения между субъектами РФ, считает председатель комиссии ОП РК по вопросам образования, науки и просветительской деятельности Наталья Резниченко.
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