https://crimea.ria.ru/20260828/dvukh-devochek-zaderzhali-v-podmoskove-po-delu-ob-ubiystve-rebenka-1158902414.html

Двух девочек задержали в Подмосковье по делу об убийстве ребенка

Двух девочек задержали в Подмосковье по делу об убийстве ребенка - РИА Новости Крым, 28.08.2026

Двух девочек задержали в Подмосковье по делу об убийстве ребенка

Двух несовершеннолетних задержали в Подмосковье по уголовному делу об убийстве мальчика, сообщили РИА новости в ГСУ СК по области. РИА Новости Крым, 28.08.2026

2026-08-28T17:49

2026-08-28T17:49

2026-08-28T17:49

ск рф (следственный комитет российской федерации)

подмосковье

происшествия

новости

прокуратура московской области

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. Двух несовершеннолетних задержали в Подмосковье по уголовному делу об убийстве мальчика, сообщили РИА новости в ГСУ СК по области.В ведомстве добавили, что следствием выясняются причины и условия, способствовавшие совершению особо тяжкого преступления несовершеннолетними девочками.Суд в ближайшее время изберет меру пресечения двум девочкам-подросткам, сообщает прокуратура по области.Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

подмосковье

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ск рф (следственный комитет российской федерации), подмосковье, происшествия, новости, прокуратура московской области