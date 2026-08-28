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Двух девочек задержали в Подмосковье по делу об убийстве ребенка
Двух девочек задержали в Подмосковье по делу об убийстве ребенка - РИА Новости Крым, 28.08.2026
Двух девочек задержали в Подмосковье по делу об убийстве ребенка
Двух несовершеннолетних задержали в Подмосковье по уголовному делу об убийстве мальчика, сообщили РИА новости в ГСУ СК по области. РИА Новости Крым, 28.08.2026
2026-08-28T17:49
2026-08-28T17:49
2026-08-28T17:49
ск рф (следственный комитет российской федерации)
подмосковье
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. Двух несовершеннолетних задержали в Подмосковье по уголовному делу об убийстве мальчика, сообщили РИА новости в ГСУ СК по области.В ведомстве добавили, что следствием выясняются причины и условия, способствовавшие совершению особо тяжкого преступления несовершеннолетними девочками.Суд в ближайшее время изберет меру пресечения двум девочкам-подросткам, сообщает прокуратура по области.Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ск рф (следственный комитет российской федерации), подмосковье, происшествия, новости, прокуратура московской области
Двух девочек задержали в Подмосковье по делу об убийстве ребенка
Двух девочек задержали по делу об убийстве ребенка в Подмосковье
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. Двух несовершеннолетних задержали в Подмосковье по уголовному делу об убийстве мальчика, сообщили РИА новости в ГСУ СК по области.
"В рамках расследования уголовного дела об убийстве мальчика в Орехово-Зуевском городском округе следователями СК России во взаимодействии с оперативными сотрудниками МВД задержаны двое несовершеннолетних", - сказали в ведомстве.
В ведомстве добавили, что следствием выясняются причины и условия, способствовавшие совершению особо тяжкого преступления несовершеннолетними девочками.
Суд в ближайшее время изберет меру пресечения двум девочкам-подросткам, сообщает прокуратура по области.
"По подозрению в убийстве школьника задержаны две девочки-подростки, в ближайшее время судом будет решен вопрос об избрании им меры пресечения", - говорится в канале ведомства на платформе МАКС.
Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.
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