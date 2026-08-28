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Дидуха в каждую хату: праздник урожая у украинцев
Дидуха в каждую хату: праздник урожая у украинцев - РИА Новости Крым, 28.08.2026
Дидуха в каждую хату: праздник урожая у украинцев
Всегда символом богатства, благополучия и процветания у всех славянских народов считался хлеб. Особым уважением у западных, южных и восточных славян пользовался РИА Новости Крым, 28.08.2026
2026-08-28T10:30
2026-08-28T10:30
2026-08-28T11:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Всегда символом богатства, благополучия и процветания у всех славянских народов считался хлеб. Особым уважением у западных, южных и восточных славян пользовался день завершения жатвы хлеба. У украинцев этот праздник называется Обжинки. Он не имеет четкой привязке к дате: в некоторых регионах совпадает с праздником Успения Пресвятой Богородицы в конце августа, а в некоторых он может быть и в конце октября – это зависит от сроков созревания зерна.По словам члена Украинской общины Крыма, у украинцев в целом очень много обрядов, связанных с хлебом, посевной или жатвой. У этого народа на сто процентов работает поговорка "Хлеб – всему голова".Обжинки у украинцев – это не только праздник, позволяющий отдохнуть после тяжелого труда в жатву, но и своеобразная форма благодарности земле и высшим силам за новый урожай.В некоторых регионах по окончании жатвы женщины сплетают из хлебных колосьев венок и одна из них, самая красивая, надевает этот венок и идет с ним с песнями с поля в сопровождении подруг в село. В обрядовых песнях поется о том, что жатва благополучно окончена. В малорусских песнях венок называют "пелехатым", то есть есть кудрявым, золотым. В Белоруссии этот венок затем прячут за киотом.Но особо распространен обряд последнего снопа. Он известен не только у славянских народов, а также встречается в Австрии, Германии и Англии. Украинцы последний сноп называют "дидух", его формируют из самых красивых колосков поля, украшают полевыми цветами и лентами, скашивают последним.Анастасия добавляет, что во время Обжинок этому снопу пели песни и всячески величали его, чтобы не было голода. Скашивала его именно женщина – во всем положительная, здоровая, замужняя, с детьми.В праздновании Обжинок принимает участие вся община. Угощение на общие столы пекут из последней муки старого урожая. Народные гуляния и совместную трапезу сопровождали песни, пляски, хороводы, игры.Особенно трепетно Обжинки ждали девушки, ведь именно после этого праздника к ним женихи засылали сватов.В советское время широко отмечаемые Обжинки переродились в социалистические праздники урожая. В современности народная традиция переросла в небольшие сельские фестивали. К примеру, в Крыму к праздникам Обжинок приурочен фестиваль, который много лет подряд организует Украинская община Крыма, а в Беларуси есть праздник "Дожинки", ставший большим фестивалем-ярмаркой тружеников села, своего рода вторым Днем работников сельского хозяйства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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инфографика, народы крыма, украина, общество, традиции
Дидуха в каждую хату: праздник урожая у украинцев
Народный праздник урожая у украинцев Обжинки
10:30 28.08.2026 (обновлено: 11:00 28.08.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Всегда символом богатства, благополучия и процветания у всех славянских народов считался хлеб. Особым уважением у западных, южных и восточных славян пользовался день завершения жатвы хлеба. У украинцев этот праздник называется Обжинки. Он не имеет четкой привязке к дате: в некоторых регионах совпадает с праздником Успения Пресвятой Богородицы в конце августа, а в некоторых он может быть и в конце октября – это зависит от сроков созревания зерна.
"Обжинки не были изначально привязаны к церковным праздникам. И, хоть позже некоторые привязывали этот праздник к Успению пресвятой Богородицы, у украинцев все же осталось множество обрядовости от язычества", – рассказала РИА Новости Крым
исполнительный директор РНК "Украинская община Крыма" Анастасия Лушникова.
По словам члена Украинской общины Крыма, у украинцев в целом очень много обрядов, связанных с хлебом, посевной или жатвой. У этого народа на сто процентов работает поговорка "Хлеб – всему голова".
Обжинки у украинцев – это не только праздник, позволяющий отдохнуть после тяжелого труда в жатву, но и своеобразная форма благодарности земле и высшим силам за новый урожай.
В некоторых регионах по окончании жатвы женщины сплетают из хлебных колосьев венок и одна из них, самая красивая, надевает этот венок и идет с ним с песнями с поля в сопровождении подруг в село. В обрядовых песнях поется о том, что жатва благополучно окончена. В малорусских песнях венок называют "пелехатым", то есть есть кудрявым, золотым. В Белоруссии этот венок затем прячут за киотом.
Но особо распространен обряд последнего снопа. Он известен не только у славянских народов, а также встречается в Австрии, Германии и Англии. Украинцы последний сноп называют "дидух", его формируют из самых красивых колосков поля, украшают полевыми цветами и лентами, скашивают последним.
Анастасия добавляет, что во время Обжинок этому снопу пели песни и всячески величали его, чтобы не было голода. Скашивала его именно женщина – во всем положительная, здоровая, замужняя, с детьми.
"Сноп оставили в том углу хаты, где стоят иконы. Украинцы верили, что он связывает их с предками. Этот сноп стоит в хате до Рождества, а потом зерна из него отдавали домашним животным, а соломку раскидывали по полкам дома", – описывает обряды Анастасия Лушникова.
В праздновании Обжинок принимает участие вся община. Угощение на общие столы пекут из последней муки старого урожая. Народные гуляния и совместную трапезу сопровождали песни, пляски, хороводы, игры.
Особенно трепетно Обжинки ждали девушки, ведь именно после этого праздника к ним женихи засылали сватов.
"У разных народов самое лучшее время сватовства – после сбора урожая. Как только урожай собрали, отправили зерна на сушку, то дел у крестьянина особо и нет. Время освободилось – можно подумать и о семье", – объясняет исполнительный директор РНК "Украинская община Крыма".
В советское время широко отмечаемые Обжинки переродились в социалистические праздники урожая. В современности народная традиция переросла в небольшие сельские фестивали. К примеру, в Крыму к праздникам Обжинок приурочен фестиваль, который много лет подряд организует Украинская община Крыма, а в Беларуси есть праздник "Дожинки", ставший большим фестивалем-ярмаркой тружеников села, своего рода вторым Днем работников сельского хозяйства.
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