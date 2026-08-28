Рейтинг@Mail.ru
Дидуха в каждую хату: праздник урожая у украинцев - РИА Новости Крым, 28.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Туризм в Крыму - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
Праздники народов Крыма
https://crimea.ria.ru/20260828/didukha-v-kazhduyu-khatu-prazdnik-urozhaya-u-ukraintsev-1158368082.html
Дидуха в каждую хату: праздник урожая у украинцев
Дидуха в каждую хату: праздник урожая у украинцев - РИА Новости Крым, 28.08.2026
Дидуха в каждую хату: праздник урожая у украинцев
Всегда символом богатства, благополучия и процветания у всех славянских народов считался хлеб. Особым уважением у западных, южных и восточных славян пользовался РИА Новости Крым, 28.08.2026
2026-08-28T10:30
2026-08-28T11:00
праздники народов крыма
народы крыма
украина
общество
традиции
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110005/91/1100059119_0:207:2907:1842_1920x0_80_0_0_a95193ab4da705f092147a8c258c90d8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Всегда символом богатства, благополучия и процветания у всех славянских народов считался хлеб. Особым уважением у западных, южных и восточных славян пользовался день завершения жатвы хлеба. У украинцев этот праздник называется Обжинки. Он не имеет четкой привязке к дате: в некоторых регионах совпадает с праздником Успения Пресвятой Богородицы в конце августа, а в некоторых он может быть и в конце октября – это зависит от сроков созревания зерна.По словам члена Украинской общины Крыма, у украинцев в целом очень много обрядов, связанных с хлебом, посевной или жатвой. У этого народа на сто процентов работает поговорка "Хлеб – всему голова".Обжинки у украинцев – это не только праздник, позволяющий отдохнуть после тяжелого труда в жатву, но и своеобразная форма благодарности земле и высшим силам за новый урожай.В некоторых регионах по окончании жатвы женщины сплетают из хлебных колосьев венок и одна из них, самая красивая, надевает этот венок и идет с ним с песнями с поля в сопровождении подруг в село. В обрядовых песнях поется о том, что жатва благополучно окончена. В малорусских песнях венок называют "пелехатым", то есть есть кудрявым, золотым. В Белоруссии этот венок затем прячут за киотом.Но особо распространен обряд последнего снопа. Он известен не только у славянских народов, а также встречается в Австрии, Германии и Англии. Украинцы последний сноп называют "дидух", его формируют из самых красивых колосков поля, украшают полевыми цветами и лентами, скашивают последним.Анастасия добавляет, что во время Обжинок этому снопу пели песни и всячески величали его, чтобы не было голода. Скашивала его именно женщина – во всем положительная, здоровая, замужняя, с детьми.В праздновании Обжинок принимает участие вся община. Угощение на общие столы пекут из последней муки старого урожая. Народные гуляния и совместную трапезу сопровождали песни, пляски, хороводы, игры.Особенно трепетно Обжинки ждали девушки, ведь именно после этого праздника к ним женихи засылали сватов.В советское время широко отмечаемые Обжинки переродились в социалистические праздники урожая. В современности народная традиция переросла в небольшие сельские фестивали. К примеру, в Крыму к праздникам Обжинок приурочен фестиваль, который много лет подряд организует Украинская община Крыма, а в Беларуси есть праздник "Дожинки", ставший большим фестивалем-ярмаркой тружеников села, своего рода вторым Днем работников сельского хозяйства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110005/91/1100059119_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_c936fe8dcc2206ebac4c671c6b4a7d15.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
инфографика, народы крыма, украина, общество, традиции
Дидуха в каждую хату: праздник урожая у украинцев

Народный праздник урожая у украинцев Обжинки

10:30 28.08.2026 (обновлено: 11:00 28.08.2026)
 
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Всегда символом богатства, благополучия и процветания у всех славянских народов считался хлеб. Особым уважением у западных, южных и восточных славян пользовался день завершения жатвы хлеба. У украинцев этот праздник называется Обжинки. Он не имеет четкой привязке к дате: в некоторых регионах совпадает с праздником Успения Пресвятой Богородицы в конце августа, а в некоторых он может быть и в конце октября – это зависит от сроков созревания зерна.
Народный праздник урожая у украинцев ОбжинкиНародный праздник урожая у украинцев Обжинки
"Обжинки не были изначально привязаны к церковным праздникам. И, хоть позже некоторые привязывали этот праздник к Успению пресвятой Богородицы, у украинцев все же осталось множество обрядовости от язычества", – рассказала РИА Новости Крым исполнительный директор РНК "Украинская община Крыма" Анастасия Лушникова.
По словам члена Украинской общины Крыма, у украинцев в целом очень много обрядов, связанных с хлебом, посевной или жатвой. У этого народа на сто процентов работает поговорка "Хлеб – всему голова".
Обжинки у украинцев – это не только праздник, позволяющий отдохнуть после тяжелого труда в жатву, но и своеобразная форма благодарности земле и высшим силам за новый урожай.
В некоторых регионах по окончании жатвы женщины сплетают из хлебных колосьев венок и одна из них, самая красивая, надевает этот венок и идет с ним с песнями с поля в сопровождении подруг в село. В обрядовых песнях поется о том, что жатва благополучно окончена. В малорусских песнях венок называют "пелехатым", то есть есть кудрявым, золотым. В Белоруссии этот венок затем прячут за киотом.
Но особо распространен обряд последнего снопа. Он известен не только у славянских народов, а также встречается в Австрии, Германии и Англии. Украинцы последний сноп называют "дидух", его формируют из самых красивых колосков поля, украшают полевыми цветами и лентами, скашивают последним.
Анастасия добавляет, что во время Обжинок этому снопу пели песни и всячески величали его, чтобы не было голода. Скашивала его именно женщина – во всем положительная, здоровая, замужняя, с детьми.
"Сноп оставили в том углу хаты, где стоят иконы. Украинцы верили, что он связывает их с предками. Этот сноп стоит в хате до Рождества, а потом зерна из него отдавали домашним животным, а соломку раскидывали по полкам дома", – описывает обряды Анастасия Лушникова.
В праздновании Обжинок принимает участие вся община. Угощение на общие столы пекут из последней муки старого урожая. Народные гуляния и совместную трапезу сопровождали песни, пляски, хороводы, игры.
Особенно трепетно Обжинки ждали девушки, ведь именно после этого праздника к ним женихи засылали сватов.
"У разных народов самое лучшее время сватовства – после сбора урожая. Как только урожай собрали, отправили зерна на сушку, то дел у крестьянина особо и нет. Время освободилось – можно подумать и о семье", – объясняет исполнительный директор РНК "Украинская община Крыма".
В советское время широко отмечаемые Обжинки переродились в социалистические праздники урожая. В современности народная традиция переросла в небольшие сельские фестивали. К примеру, в Крыму к праздникам Обжинок приурочен фестиваль, который много лет подряд организует Украинская община Крыма, а в Беларуси есть праздник "Дожинки", ставший большим фестивалем-ярмаркой тружеников села, своего рода вторым Днем работников сельского хозяйства.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Праздники народов КрымаНароды КрымаУкраинаОбществоТрадиции
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:54Что происходит в Севастополе после удара ВСУ по пятиэтажному дому
12:46Переговорный процесс по Украине находится на паузе – Песков
12:37В Крыму ожидается штормовой ветер
12:23ВТБ предоставил кредитные каникулы 4 тысячам жителей Крыма и Севастополя
12:06Пожар в горах над Ялтой - действует три очага возгорания
11:56Новости Севастополя: четыре человека пострадали при атаке БПЛА на пятиэтажку
11:47Масштабные отставки во власти Крыма: посты покидают сразу три чиновника
11:20Севастополец получил 9 лет колонии за убийство партнера по бизнесу
11:06Где в Крыму купить бензин в пятницу
10:55В Севастополе арестовали педофила за преступление в отношении двух девочек
10:48Один человек погиб и 27 ранены при атаке БПЛА на Ярославскую область
10:38Прорыв берегов озера: в Непале остановили спасательные работы из-за новой угрозы
10:30Дидуха в каждую хату: праздник урожая у украинцев
10:13Впервые в мире: в Москве ИИ применили для управления автобусами
10:03Король Норвегии Харальд V скончался на 90-м году жизни
09:52"Ростех" представил "умный" радар для поиска дронов
09:40Россиянам нужно расширить доступ к документальным фильмам об СВО – мнение
09:32Над Крымом и другими регионами России уничтожены 512 украинских БПЛА
09:21На Крымском мосту очередь выросла более чем в два раза за час
09:15Роспотребнадзор оценил чистоту морской воды и пляжей в Крыму
Лента новостейМолния