https://crimea.ria.ru/20260828/didukha-v-kazhduyu-khatu-prazdnik-urozhaya-u-ukraintsev-1158368082.html

Дидуха в каждую хату: праздник урожая у украинцев

Дидуха в каждую хату: праздник урожая у украинцев - РИА Новости Крым, 28.08.2026

Дидуха в каждую хату: праздник урожая у украинцев

Всегда символом богатства, благополучия и процветания у всех славянских народов считался хлеб. Особым уважением у западных, южных и восточных славян пользовался РИА Новости Крым, 28.08.2026

2026-08-28T10:30

2026-08-28T10:30

2026-08-28T11:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Всегда символом богатства, благополучия и процветания у всех славянских народов считался хлеб. Особым уважением у западных, южных и восточных славян пользовался день завершения жатвы хлеба. У украинцев этот праздник называется Обжинки. Он не имеет четкой привязке к дате: в некоторых регионах совпадает с праздником Успения Пресвятой Богородицы в конце августа, а в некоторых он может быть и в конце октября – это зависит от сроков созревания зерна.По словам члена Украинской общины Крыма, у украинцев в целом очень много обрядов, связанных с хлебом, посевной или жатвой. У этого народа на сто процентов работает поговорка "Хлеб – всему голова".Обжинки у украинцев – это не только праздник, позволяющий отдохнуть после тяжелого труда в жатву, но и своеобразная форма благодарности земле и высшим силам за новый урожай.В некоторых регионах по окончании жатвы женщины сплетают из хлебных колосьев венок и одна из них, самая красивая, надевает этот венок и идет с ним с песнями с поля в сопровождении подруг в село. В обрядовых песнях поется о том, что жатва благополучно окончена. В малорусских песнях венок называют "пелехатым", то есть есть кудрявым, золотым. В Белоруссии этот венок затем прячут за киотом.Но особо распространен обряд последнего снопа. Он известен не только у славянских народов, а также встречается в Австрии, Германии и Англии. Украинцы последний сноп называют "дидух", его формируют из самых красивых колосков поля, украшают полевыми цветами и лентами, скашивают последним.Анастасия добавляет, что во время Обжинок этому снопу пели песни и всячески величали его, чтобы не было голода. Скашивала его именно женщина – во всем положительная, здоровая, замужняя, с детьми.В праздновании Обжинок принимает участие вся община. Угощение на общие столы пекут из последней муки старого урожая. Народные гуляния и совместную трапезу сопровождали песни, пляски, хороводы, игры.Особенно трепетно Обжинки ждали девушки, ведь именно после этого праздника к ним женихи засылали сватов.В советское время широко отмечаемые Обжинки переродились в социалистические праздники урожая. В современности народная традиция переросла в небольшие сельские фестивали. К примеру, в Крыму к праздникам Обжинок приурочен фестиваль, который много лет подряд организует Украинская община Крыма, а в Беларуси есть праздник "Дожинки", ставший большим фестивалем-ярмаркой тружеников села, своего рода вторым Днем работников сельского хозяйства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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