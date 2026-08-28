Что происходит в Севастополе после удара ВСУ по пятиэтажному дому
Уголовное дело о теракте возбуждено после атаки ВСУ на многоэтажку в Севастополе
СЕВАСТОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе ликвидируют последствия ночной атаки на город, в результате которой оказался серьезно поврежден пятиэтажный дом и пострадали люди. Экстренные службы работают на месте ЧП, тем временем Следком России возбудил уголовное дело о теракте. Подробнее - в нашем материале.
Атака ВСУ на Севастополь
В ночь на пятницу в Севастополе отражали удары ВСУ, была объявлена воздушная тревога. Один из вражеских беспилотников попал в многоквартирный дом, начался пожар, всех жильцов эвакуировали. В результате попадания БПЛА загорелась квартира на пятом этаже. Пострадали четыре человека.
© Михаил Развожаев в МАКСПятиэтажка в Севастополе получила значительные повреждения
© Михаил Развожаев в МАКС
Пятиэтажка в Севастополе получила значительные повреждения
"В ходе ночного удара был атакован дом № 12 на улице Героев Подводников. Чудом обошлось без погибших, пострадали четыре человека: мужчина, пожилая женщина - отравление угарным газом - и мама с ребенком 9 лет. У ребенка закрытый перелом руки, маме осколками посекло спину", - сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Разрушения значительные - в пятиэтажке полностью пострадал один подъезд. Сейчас специалисты проводят разбор конструкций. Также обломками повреждены припаркованные у дома машины. Сколько именно - пока не известно, но их точно больше 15. Причина таких обильных повреждений - БПЛА был начинен шрапнелью.
© Михаил Развожаев в МАКСНесколько машин пострадали в Севастополе после удара БПЛА по многоквартирному дому
© Михаил Развожаев в МАКС
Несколько машин пострадали в Севастополе после удара БПЛА по многоквартирному дому
Что происходит на месте ЧП
Сейчас у пострадавшей пятиэтажки многолюдно. Работают экстренные службы, муниципальные комиссии, органы власти и волонтеры. Уже составлены списки всех прописанных и проживавших в доме людей. Впереди - работа над составлением актов для выплат за утраченное имущество и поврежденные автомобили.
Развернут пункт временного размещения граждан на базе соседнего детского сада. Всем, у кого пострадало жилье, предложили разместиться там или во временном жилье, однако большинство решили временно переехать к родственникам.
© Михаил Развожаев в МАКСПятиэтажка в Севастополе получила значительные повреждения
© Михаил Развожаев в МАКС
Пятиэтажка в Севастополе получила значительные повреждения
Пятиэтажка - не единственное место, где ночью было громко и страшно. В этом же районе от взрывной волны получили повреждения два корпуса детского сада №34 - он должен был открыться 1 сентября. Кроме того, пострадал один из корпусов отеля "Песочная бухта". Здесь от удара дрона повыбивало окна и рамы. К счастью, обошлось без пострадавших.
© Михаил Развожаев в МАКСВ Севастополе на территории отеля "Песочная бухта" от удара БПЛА пострадал один из корпусов
© Михаил Развожаев в МАКС
В Севастополе на территории отеля "Песочная бухта" от удара БПЛА пострадал один из корпусов
Дело о теракте
Следователи и криминалисты также работают на месте ЧП. Их задача - установить типы и модели примененного вооружения, а также круг лиц, причастных к совершению преступления. Возбуждено и расследуется уголовное дело о теракте.
"По предварительным данным, беспилотник был снаряжен взрывчатым веществом и поражающими металлическими элементами. Пострадали несколько человек. Подобные атаки на мирных жителей и попытки националистов подорвать привычный уклад жизни еще раз доказывают преступную сущность киевского режима", - заключили в СК России.