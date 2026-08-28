https://crimea.ria.ru/20260828/chto-proiskhodit-v-sevastopole-posle-udara-vsu-po-pyatietazhnomu-domu-1158889763.html

Что происходит в Севастополе после удара ВСУ по пятиэтажному дому

Что происходит в Севастополе после удара ВСУ по пятиэтажному дому - РИА Новости Крым, 28.08.2026

Что происходит в Севастополе после удара ВСУ по пятиэтажному дому

В Севастополе ликвидируют последствия ночной атаки на город, в результате которой оказался серьезно поврежден пятиэтажный дом и пострадали люди. Экстренные... РИА Новости Крым, 28.08.2026

2026-08-28T12:54

2026-08-28T12:54

2026-08-28T12:54

крым

новости крыма

севастополь

новости севастополя

атаки всу на крым

михаил развожаев

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/08/1c/1158888998_0:217:1280:937_1920x0_80_0_0_25f2add0b7903d5fb145376ccff24232.jpg.webp

СЕВАСТОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе ликвидируют последствия ночной атаки на город, в результате которой оказался серьезно поврежден пятиэтажный дом и пострадали люди. Экстренные службы работают на месте ЧП, тем временем Следком России возбудил уголовное дело о теракте. Подробнее - в нашем материале.Атака ВСУ на СевастопольВ ночь на пятницу в Севастополе отражали удары ВСУ, была объявлена воздушная тревога. Один из вражеских беспилотников попал в многоквартирный дом, начался пожар, всех жильцов эвакуировали. В результате попадания БПЛА загорелась квартира на пятом этаже. Пострадали четыре человека.Разрушения значительные - в пятиэтажке полностью пострадал один подъезд. Сейчас специалисты проводят разбор конструкций. Также обломками повреждены припаркованные у дома машины. Сколько именно - пока не известно, но их точно больше 15. Причина таких обильных повреждений - БПЛА был начинен шрапнелью. Что происходит на месте ЧПСейчас у пострадавшей пятиэтажки многолюдно. Работают экстренные службы, муниципальные комиссии, органы власти и волонтеры. Уже составлены списки всех прописанных и проживавших в доме людей. Впереди - работа над составлением актов для выплат за утраченное имущество и поврежденные автомобили.Развернут пункт временного размещения граждан на базе соседнего детского сада. Всем, у кого пострадало жилье, предложили разместиться там или во временном жилье, однако большинство решили временно переехать к родственникам.Пятиэтажка - не единственное место, где ночью было громко и страшно. В этом же районе от взрывной волны получили повреждения два корпуса детского сада №34 - он должен был открыться 1 сентября. Кроме того, пострадал один из корпусов отеля "Песочная бухта". Здесь от удара дрона повыбивало окна и рамы. К счастью, обошлось без пострадавших. Дело о терактеСледователи и криминалисты также работают на месте ЧП. Их задача - установить типы и модели примененного вооружения, а также круг лиц, причастных к совершению преступления. Возбуждено и расследуется уголовное дело о теракте.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, атаки всу на крым, михаил развожаев