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Атака БПЛА на Ярославль: в городе закрыты два детских сада - РИА Новости Крым, 28.08.2026
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Атака БПЛА на Ярославль: в городе закрыты два детских сада
Атака БПЛА на Ярославль: в городе закрыты два детских сада - РИА Новости Крым, 28.08.2026
Атака БПЛА на Ярославль: в городе закрыты два детских сада
В Ярославле в связи с необходимостью ликвидации последствий атаки беспилотников в пятницу будут закрыты для посещения. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев. РИА Новости Крым, 28.08.2026
2026-08-28T08:22
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михаил евраев
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 авг – РИА Новости Крым. В Ярославле в связи с необходимостью ликвидации последствий атаки беспилотников в пятницу будут закрыты для посещения. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.Кроме того, в целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной.Водителей призвали воздержаться от поездок в указанном направлении и его окрестностей, либо выбирать другой маршрут.В связи с перекрытием Московского проспекта внесены изменения в маршруты общественного транспорта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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ярославль, михаил евраев, атаки всу, происшествия, новости
Атака БПЛА на Ярославль: в городе закрыты два детских сада

В Ярославле закрыли два детских сада после атаки беспилотников

08:22 28.08.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОградительная лента
Оградительная лента - РИА Новости, 1920, 28.08.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 авг – РИА Новости Крым. В Ярославле в связи с необходимостью ликвидации последствий атаки беспилотников в пятницу будут закрыты для посещения. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.
"В связи с необходимостью ликвидации последствий беспилотной атаки детские сады №98 и №28 в Ярославле сегодня закрыты для посещения. Дети перенаправлены в другие близлежащие дошкольные образовательные учреждения", - написал Евраев в своем канале в МАКС.
Кроме того, в целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной.
Водителей призвали воздержаться от поездок в указанном направлении и его окрестностей, либо выбирать другой маршрут.
В связи с перекрытием Московского проспекта внесены изменения в маршруты общественного транспорта.
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ЯрославльМихаил ЕвраевАтаки ВСУПроисшествияНовости
 
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