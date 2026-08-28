https://crimea.ria.ru/20260828/ataka-bpla-na-yaroslavl-v-gorode-zakryty-dva-detskikh-sada-1158882242.html

Атака БПЛА на Ярославль: в городе закрыты два детских сада

Атака БПЛА на Ярославль: в городе закрыты два детских сада - РИА Новости Крым, 28.08.2026

Атака БПЛА на Ярославль: в городе закрыты два детских сада

В Ярославле в связи с необходимостью ликвидации последствий атаки беспилотников в пятницу будут закрыты для посещения. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев. РИА Новости Крым, 28.08.2026

2026-08-28T08:22

2026-08-28T08:22

2026-08-28T08:22

ярославль

михаил евраев

атаки всу

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ 28 авг – РИА Новости Крым. В Ярославле в связи с необходимостью ликвидации последствий атаки беспилотников в пятницу будут закрыты для посещения. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.Кроме того, в целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной.Водителей призвали воздержаться от поездок в указанном направлении и его окрестностей, либо выбирать другой маршрут.В связи с перекрытием Московского проспекта внесены изменения в маршруты общественного транспорта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

ярославль

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ярославль, михаил евраев, атаки всу, происшествия, новости