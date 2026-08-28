https://crimea.ria.ru/20260828/arestovicha-osudili-v-rossii-na-11-let-1158892319.html

Арестовича* осудили в России на 11 лет

Арестовича* осудили в России на 11 лет - РИА Новости Крым, 28.08.2026

Арестовича* осудили в России на 11 лет

Второй западный окружной военный суд заочно приговорил бывшего внештатного советника офиса президента Украины Алексея Арестовича* к 11 годам лишения свободы за... РИА Новости Крым, 28.08.2026

2026-08-28T13:36

2026-08-28T13:36

2026-08-28T13:36

суд

алексей арестович

приговор

терроризм

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг — РИА Новости Крым. Второй западный окружной военный суд заочно приговорил бывшего внештатного советника офиса президента Украины Алексея Арестовича* к 11 годам лишения свободы за призывы к терроризму и фейки о ВС РФ, передает РИА Новости.Согласно приговору, первые три года Арестович* должен провести в тюрьме, остальной срок - в колонии общего режима.Также он на 4 года лишен права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов в интернете.Как установил суд, 17 марта 2022 года Арестович* опубликовал на своих страницах в соцсетях видеообращение, в котором призвал уничтожать железные дороги, по которым идет снабжение российских войск в зоне СВО.Кроме того, 8 апреля 2022 года он разместил в сети публикацию с ложными сведениями об обстреле железнодорожного вокзала в Краматорске военнослужащими ВС РФ. По его версии, тогда погибли не менее 33 человек и около 100 мирных жителей получили ранения.Суд квалифицировал действия Арестовича* по статьям о публичных призывах к террористической деятельности с использованием интернета и распространении заведомо ложной информации о ВС РФ по мотивам национальной вражды.* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

суд, алексей арестович, приговор, терроризм, новости