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Арестовича* осудили в России на 11 лет - РИА Новости Крым, 28.08.2026
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Арестовича* осудили в России на 11 лет
Арестовича* осудили в России на 11 лет - РИА Новости Крым, 28.08.2026
Арестовича* осудили в России на 11 лет
Второй западный окружной военный суд заочно приговорил бывшего внештатного советника офиса президента Украины Алексея Арестовича* к 11 годам лишения свободы за... РИА Новости Крым, 28.08.2026
2026-08-28T13:36
2026-08-28T13:36
суд
алексей арестович
приговор
терроризм
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг — РИА Новости Крым. Второй западный окружной военный суд заочно приговорил бывшего внештатного советника офиса президента Украины Алексея Арестовича* к 11 годам лишения свободы за призывы к терроризму и фейки о ВС РФ, передает РИА Новости.Согласно приговору, первые три года Арестович* должен провести в тюрьме, остальной срок - в колонии общего режима.Также он на 4 года лишен права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов в интернете.Как установил суд, 17 марта 2022 года Арестович* опубликовал на своих страницах в соцсетях видеообращение, в котором призвал уничтожать железные дороги, по которым идет снабжение российских войск в зоне СВО.Кроме того, 8 апреля 2022 года он разместил в сети публикацию с ложными сведениями об обстреле железнодорожного вокзала в Краматорске военнослужащими ВС РФ. По его версии, тогда погибли не менее 33 человек и около 100 мирных жителей получили ранения.Суд квалифицировал действия Арестовича* по статьям о публичных призывах к террористической деятельности с использованием интернета и распространении заведомо ложной информации о ВС РФ по мотивам национальной вражды.* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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суд, алексей арестович, приговор, терроризм, новости
Арестовича* осудили в России на 11 лет

Экс-советника офиса Зеленского Арестовича* осудили в России 11 лет за призывы к терроризму

13:36 28.08.2026
 
© Telegram Алексей Арестович* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов)Алексей Арестович (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов)
Алексей Арестович (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов)
© Telegram Алексей Арестович* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг — РИА Новости Крым. Второй западный окружной военный суд заочно приговорил бывшего внештатного советника офиса президента Украины Алексея Арестовича* к 11 годам лишения свободы за призывы к терроризму и фейки о ВС РФ, передает РИА Новости.

"По совокупности преступлений назначить Арестовичу* Алексею Николаевичу окончательное наказание в виде 11 лет лишения свободы", - цитирует агентство слова судьи.

Согласно приговору, первые три года Арестович* должен провести в тюрьме, остальной срок - в колонии общего режима.
Также он на 4 года лишен права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов в интернете.
Как установил суд, 17 марта 2022 года Арестович* опубликовал на своих страницах в соцсетях видеообращение, в котором призвал уничтожать железные дороги, по которым идет снабжение российских войск в зоне СВО.
Кроме того, 8 апреля 2022 года он разместил в сети публикацию с ложными сведениями об обстреле железнодорожного вокзала в Краматорске военнослужащими ВС РФ. По его версии, тогда погибли не менее 33 человек и около 100 мирных жителей получили ранения.
Суд квалифицировал действия Арестовича* по статьям о публичных призывах к террористической деятельности с использованием интернета и распространении заведомо ложной информации о ВС РФ по мотивам национальной вражды.
* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
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СудАлексей АрестовичПриговорТерроризмНовости
 
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