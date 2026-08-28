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Аналогов нет: в Крыму набирают команды на Открытый кубок лиги дронов - РИА Новости Крым, 28.08.2026
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Аналогов нет: в Крыму набирают команды на Открытый кубок лиги дронов
Аналогов нет: в Крыму набирают команды на Открытый кубок лиги дронов - РИА Новости Крым, 28.08.2026
Аналогов нет: в Крыму набирают команды на Открытый кубок лиги дронов
На открытый кубок Крымской лиги дронов стартовал набор команд. Они сразятся в соревнованиях нового времени в формате, аналогов которому нет в России и ближнем... РИА Новости Крым, 28.08.2026
2026-08-28T08:53
2026-08-28T08:53
крым
новости крыма
беспилотник (бпла, дрон)
соревнования
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. На открытый кубок Крымской лиги дронов стартовал набор команд. Они сразятся в соревнованиях нового времени в формате, аналогов которому нет в России и ближнем зарубежье. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказали учредители Крымского исследовательского института беспилотных технологий – директор Богдан Зиньков и его советник Игорь Бойко.По словам Бойко, как последователи собственной экосистемы, институ организовывает соревнования, которые отличаются от общепринятых в профессиональной среде.Все оборудование предоставляется организаторам, все участники используют единые дроны класса 75 мм, что обеспечивает честную конкуренцию, и аналогов такому формату соревнований нет далеко за пределами Крыма, подчеркнул он."Мы даем пульты, очки, дроны, трассу, то есть все, чтобы ты мог показать свои навыки в равных условиях. И это то, что не делается нигде в стране и даже в ближайшем зарубежье", – уточнил собеседник.При этом заявиться на соревнования теперь могут те, кто раньше не участвовал в проектах института."Если до этого было ограничение: во всех наших проектах можно участвовать только после прохождения у нас обучения, то есть с наличием свидетельства или, по крайней мере, следов участия в нашей экосистеме, то сейчас любой школьник, студент колледжа или вуза от 14 до 35 лет может собрать команду из трех человек, подать заявку, пройти отборочный этап и поучаствовать в своем первом у нас Кубке", – рассказал собеседник.Правила же самих соревнований остаются теми же, что и в других, и те, кто поучаствует в Кубке, смогут стать частью остальных образовательных проектов организации, добавил Зиньков."Да, у всех возможности в этом плане равны. И классно, что могут разные поучаствовать коллективы. Это нас мотивирует. Показывает, что наш труд ценят. И что вот эта популяризация, а по факту профориентация для ребят, потому что это преимущественно 16 – 17 лет, которые сейчас пытаются понять, кем хотят быть в будущем, – они все как раз тут и получают эту профориентацию и интерес к беспилотным технологиям", – сказал директор института.Сбор заявок продлится до 3 сентября.Организатором проекта является Федерация высокотехнологического спорта Крыма. Проект входит в экосистему "Крымская лига дронов" Крымского исследовательского института беспилотных технологий и реализуется при поддержке Государственного комитета молодежной политики Республики Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму готовят специалистов в области беспилотной авиацииРеально и виртуально: фиджитал-спорт может войти в школьную программуВ Крыму выстроен полный цикл подготовки кадров в сфере БПЛА-технологий
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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крым, новости крыма, беспилотник (бпла, дрон), соревнования
Аналогов нет: в Крыму набирают команды на Открытый кубок лиги дронов

Открытый кубок Крымской лиги дронов не имеет аналогов в России – как принять участие

08:53 28.08.2026
 
© РИА Новости КрымБПЛА
БПЛА - РИА Новости, 1920, 28.08.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. На открытый кубок Крымской лиги дронов стартовал набор команд. Они сразятся в соревнованиях нового времени в формате, аналогов которому нет в России и ближнем зарубежье. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказали учредители Крымского исследовательского института беспилотных технологий – директор Богдан Зиньков и его советник Игорь Бойко.
По словам Бойко, как последователи собственной экосистемы, институ организовывает соревнования, которые отличаются от общепринятых в профессиональной среде.
"Я замечаю это на материке и за пределами нашей страны. У нас все-таки своя есть методология, потому что мы образовательное учреждение. И у нас свой путь, который заключается в популяризации. Это самое дорогое и ценное. То, что мы сейчас вкладываем ресурсы, это мы вкладываем в будущее поколение крутых пилотов, инженеров и так далее", – сказал спикер.
Все оборудование предоставляется организаторам, все участники используют единые дроны класса 75 мм, что обеспечивает честную конкуренцию, и аналогов такому формату соревнований нет далеко за пределами Крыма, подчеркнул он.
"Мы даем пульты, очки, дроны, трассу, то есть все, чтобы ты мог показать свои навыки в равных условиях. И это то, что не делается нигде в стране и даже в ближайшем зарубежье", – уточнил собеседник.
При этом заявиться на соревнования теперь могут те, кто раньше не участвовал в проектах института.
"Если до этого было ограничение: во всех наших проектах можно участвовать только после прохождения у нас обучения, то есть с наличием свидетельства или, по крайней мере, следов участия в нашей экосистеме, то сейчас любой школьник, студент колледжа или вуза от 14 до 35 лет может собрать команду из трех человек, подать заявку, пройти отборочный этап и поучаствовать в своем первом у нас Кубке", – рассказал собеседник.
Правила же самих соревнований остаются теми же, что и в других, и те, кто поучаствует в Кубке, смогут стать частью остальных образовательных проектов организации, добавил Зиньков.
"Да, у всех возможности в этом плане равны. И классно, что могут разные поучаствовать коллективы. Это нас мотивирует. Показывает, что наш труд ценят. И что вот эта популяризация, а по факту профориентация для ребят, потому что это преимущественно 16 – 17 лет, которые сейчас пытаются понять, кем хотят быть в будущем, – они все как раз тут и получают эту профориентацию и интерес к беспилотным технологиям", – сказал директор института.
Сбор заявок продлится до 3 сентября.
Организатором проекта является Федерация высокотехнологического спорта Крыма. Проект входит в экосистему "Крымская лига дронов" Крымского исследовательского института беспилотных технологий и реализуется при поддержке Государственного комитета молодежной политики Республики Крым.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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КрымНовости КрымаБеспилотник (БПЛА, дрон)Соревнования
 
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