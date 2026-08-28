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10 тысяч километров и Везувий: как первый "Руссо-Балт" шел из Питера в Неаполь - РИА Новости Крым, 28.08.2026
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Ливадийский дворец. Карта Крыма. - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
Инфографика
https://crimea.ria.ru/20260828/10-tysyach-kilometrov-i-vezuviy-kak-pervyy-russo-balt-shel-iz-pitera-v-neapol-1158859916.html
10 тысяч километров и Везувий: как первый "Руссо-Балт" шел из Питера в Неаполь
10 тысяч километров и Везувий: как первый "Руссо-Балт" шел из Питера в Неаполь - РИА Новости Крым, 28.08.2026
10 тысяч километров и Везувий: как первый "Руссо-Балт" шел из Питера в Неаполь
В 1910 году Русско-Балтийский завод в Риге – предприятие, где впервые было налажено промышленное производство отечественных авто – провел один из крупнейших... РИА Новости Крым, 28.08.2026
2026-08-28T07:55
2026-08-28T07:55
инфографика
автомобиль
история
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. В 1910 году Русско-Балтийский завод в Риге – предприятие, где впервые было налажено промышленное производство отечественных авто – провел один из крупнейших автопробегов Петербург – Неаполь – Петербург. Целью масштабной акции стала демонстрация отменных технических характеристик и элегантного внешнего вида отечественных авто.28 августа пятеро участников пробега двинулись по маршруту Санкт-Петербург – Берлин – Сен-Готард – Рим – Неаполь – Берлин – Санкт-Петербург. Первый серийный "Руссо-Балт", выпущенный всего за год до этого, преодолел 600 верст между Ригой и Петербургом всего за 8 часов. Всего в пробеге машина прошла более 10 тысяч километров, осилив, в том числе, подъем на Везувий.За следующие четыре года машины "Руссо-Балт" примут участие в 16 крупных соревнованиях и выставках в России и за границей и удостоятся важных наград, в том числе большой золотой медали на Международной автомобильной выставке 1910 года и первого приза за пробег Петербург-Севастополь.Эти и другие факты об одном из крупнейших автопробегов начала прошлого века – в инфографике РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:125 лет со дня создания первого русского авто – инфографикаСубмарины "Лосось" и "Судак" – история подводного флота в Черном мореПервые звонки по телефону в России стоили 4 коровы – инфографика
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РИА Новости Крым
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инфографика, автомобиль, история, транспорт
10 тысяч километров и Везувий: как первый "Руссо-Балт" шел из Питера в Неаполь

Как проходил один из крупнейших автопробегов начала прошлого века – инфографика

07:55 28.08.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. В 1910 году Русско-Балтийский завод в Риге – предприятие, где впервые было налажено промышленное производство отечественных авто – провел один из крупнейших автопробегов Петербург – Неаполь – Петербург. Целью масштабной акции стала демонстрация отменных технических характеристик и элегантного внешнего вида отечественных авто.
28 августа пятеро участников пробега двинулись по маршруту Санкт-Петербург – Берлин – Сен-Готард – Рим – Неаполь – Берлин – Санкт-Петербург. Первый серийный "Руссо-Балт", выпущенный всего за год до этого, преодолел 600 верст между Ригой и Петербургом всего за 8 часов. Всего в пробеге машина прошла более 10 тысяч километров, осилив, в том числе, подъем на Везувий.
За следующие четыре года машины "Руссо-Балт" примут участие в 16 крупных соревнованиях и выставках в России и за границей и удостоятся важных наград, в том числе большой золотой медали на Международной автомобильной выставке 1910 года и первого приза за пробег Петербург-Севастополь.
Эти и другие факты об одном из крупнейших автопробегов начала прошлого века – в инфографике РИА Новости Крым.
Автопробег Петербург – Неаполь – ПетербургАвтопробег Петербург – Неаполь – Петербург
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