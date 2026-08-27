https://crimea.ria.ru/20260827/vzryvy-progremeli-v-kieve-i-ryade-gorodov-na-ukraine-1158838464.html
Взрывы прогремели в Киеве и ряде городов на Украине
Взрывы прогремели в Киеве и ряде городов на Украине - РИА Новости Крым, 27.08.2026
Взрывы прогремели в Киеве и ряде городов на Украине
В Киеве и еще нескольких городах Украины в ночь на четверг прогремела серия взрывов. Об этом в Telegram сообщают телеканал "Общественное" и местные власти. РИА Новости Крым, 27.08.2026
2026-08-27T06:25
2026-08-27T06:25
2026-08-27T06:35
удары по украине
украина
новости сво
киев
запорожье
днепропетровская область
новости
взрывы на украине
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/0d/1155961935_0:101:1280:821_1920x0_80_0_0_7e049b0fb07bf33f5742b50bf6e47c16.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. В Киеве и еще нескольких городах Украины в ночь на четверг прогремела серия взрывов. Об этом в Telegram сообщают телеканал "Общественное" и местные власти.На большей части страны была объявлена воздушная тревога."Серия взрывов прозвучала в Киеве", — говорится в публикации.Также сообщалось о звуках взрыва в Одессе, Херсоне, Запорожье, Кривом Роге, Днепропетровской и Полтавской областях.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят удары исключительно по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. В Минобороны подчеркивают, что военные при этом используют ударные БПЛА и высокоточное оружие дальнего действия, способное уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.Как заявлял президент России Владимир Путин, массивные удары российской армии по Украине эффективны и своевременны. Они помогают нашим военным на фронте решать стоящие перед ними боевые задачи.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
украина
киев
запорожье
днепропетровская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/0d/1155961935_254:83:1280:853_1920x0_80_0_0_df329232b66b5effa4d8ababbcccc941.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
удары по украине, украина, новости сво, киев, запорожье, днепропетровская область, новости, взрывы на украине
Взрывы прогремели в Киеве и ряде городов на Украине
В Киеве и ряде городов на Украине прогремели взрывы
06:25 27.08.2026 (обновлено: 06:35 27.08.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. В Киеве и еще нескольких городах Украины в ночь на четверг прогремела серия взрывов. Об этом в Telegram сообщают телеканал "Общественное" и местные власти.
На большей части страны была объявлена воздушная тревога.
"Серия взрывов прозвучала в Киеве", — говорится в публикации.
Также сообщалось о звуках взрыва в Одессе, Херсоне, Запорожье, Кривом Роге, Днепропетровской и Полтавской областях.
"В Кривом Роге под атакой промышленное предприятие", - проинформировал руководитель Совета обороны города Александр Вилкул.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят удары исключительно по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. В Минобороны подчеркивают, что военные при этом используют ударные БПЛА и высокоточное оружие дальнего действия, способное уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.
Как заявлял президент России Владимир Путин, массивные удары российской армии по Украине эффективны и своевременны. Они помогают нашим военным на фронте решать стоящие перед ними боевые задачи.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.