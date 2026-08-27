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Взрывы прогремели в Киеве и ряде городов на Украине

Взрывы прогремели в Киеве и ряде городов на Украине - РИА Новости Крым, 27.08.2026

Взрывы прогремели в Киеве и ряде городов на Украине

В Киеве и еще нескольких городах Украины в ночь на четверг прогремела серия взрывов. Об этом в Telegram сообщают телеканал "Общественное" и местные власти. РИА Новости Крым, 27.08.2026

2026-08-27T06:25

2026-08-27T06:25

2026-08-27T06:35

удары по украине

украина

новости сво

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новости

взрывы на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. В Киеве и еще нескольких городах Украины в ночь на четверг прогремела серия взрывов. Об этом в Telegram сообщают телеканал "Общественное" и местные власти.На большей части страны была объявлена воздушная тревога."Серия взрывов прозвучала в Киеве", — говорится в публикации.Также сообщалось о звуках взрыва в Одессе, Херсоне, Запорожье, Кривом Роге, Днепропетровской и Полтавской областях.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят удары исключительно по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. В Минобороны подчеркивают, что военные при этом используют ударные БПЛА и высокоточное оружие дальнего действия, способное уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.Как заявлял президент России Владимир Путин, массивные удары российской армии по Украине эффективны и своевременны. Они помогают нашим военным на фронте решать стоящие перед ними боевые задачи.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

украина

киев

запорожье

днепропетровская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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