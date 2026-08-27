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Взрывы на Карантинном острове: российские бойцы разбили пункты дислокации ВСУ - РИА Новости Крым, 27.08.2026
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Взрывы на Карантинном острове: российские бойцы разбили пункты дислокации ВСУ
Взрывы на Карантинном острове: российские бойцы разбили пункты дислокации ВСУ - РИА Новости Крым, 27.08.2026
Взрывы на Карантинном острове: российские бойцы разбили пункты дислокации ВСУ
Операторы дронов-разведчиков подразделения войск беспилотных систем 18-й общевойсковой армии из состава группировки войск "Днепр" вскрыли пункты дислокации ВСУ... РИА Новости Крым, 27.08.2026
2026-08-27T19:57
2026-08-27T19:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. Операторы дронов-разведчиков подразделения войск беспилотных систем 18-й общевойсковой армии из состава группировки войск "Днепр" вскрыли пункты дислокации ВСУ на острове Карантинный в Херсоне и скорректировали по ним удары авиации. Об этом сообщает Минобороны России.После этого экипажи российских самолетов нанесли точные удары по вскрытым военным объектам в Херсоне, с применением фугасных авиационных бомб, оснащенных универсальным модулем планирования и коррекции."Применение УМПК позволяет наносить удары с безопасной дистанции, обеспечивая высокую точность поражения даже сверхтяжелыми боеприпасами, что особенно эффективно для уничтожения защищенных объектов глубоко под землей", – пояснили в российском оборонном ведомстве.По подтвержденным данным, в результате авиационных ударов противник понес значительные потери личного состава, уничтожены склады с боеприпасами, наземные станции управления для БПЛА украинских формирований, выведена из строя автомобильная техника и оборудование радиоэлектронной борьбы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Украине сегодня: разбиты порты и объекты ВПКУдарный беспилотник уничтожил боевую машину "Град" ВСУ - видеоРоссийские дроноводы уничтожили роботы-платформы ВСУ в Орехове
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96
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россия, министерство обороны рф, новости сво, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, видео, видео
Взрывы на Карантинном острове: российские бойцы разбили пункты дислокации ВСУ

Бойцы ВС РФ вскрыли и уничтожили пункты дислокации ВСУ на Карантинном острове в Херсоне

19:57 27.08.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. Операторы дронов-разведчиков подразделения войск беспилотных систем 18-й общевойсковой армии из состава группировки войск "Днепр" вскрыли пункты дислокации ВСУ на острове Карантинный в Херсоне и скорректировали по ним удары авиации. Об этом сообщает Минобороны России.
"В результате профессиональной работы операторов разведывательных БПЛА общевойскового объединения были вскрыты и подтверждены координаты объектов одного из соединений ВСУ, включая пункты его временной дислокации, скопление живой силы и техники, а также склады боеприпасов и военного имущества противника. Полученные сведения были оперативно переданы на соответствующий пункт управления для их уничтожения", – сказано в сообщении.
После этого экипажи российских самолетов нанесли точные удары по вскрытым военным объектам в Херсоне, с применением фугасных авиационных бомб, оснащенных универсальным модулем планирования и коррекции.
"Применение УМПК позволяет наносить удары с безопасной дистанции, обеспечивая высокую точность поражения даже сверхтяжелыми боеприпасами, что особенно эффективно для уничтожения защищенных объектов глубоко под землей", – пояснили в российском оборонном ведомстве.
По подтвержденным данным, в результате авиационных ударов противник понес значительные потери личного состава, уничтожены склады с боеприпасами, наземные станции управления для БПЛА украинских формирований, выведена из строя автомобильная техника и оборудование радиоэлектронной борьбы.
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