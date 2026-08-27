https://crimea.ria.ru/20260827/vzryvy-na-karantinnom-ostrove-rossiyskie-boytsy-razbili-punkty-dislokatsii-vsu-1158841925.html

Взрывы на Карантинном острове: российские бойцы разбили пункты дислокации ВСУ

Взрывы на Карантинном острове: российские бойцы разбили пункты дислокации ВСУ - РИА Новости Крым, 27.08.2026

Взрывы на Карантинном острове: российские бойцы разбили пункты дислокации ВСУ

Операторы дронов-разведчиков подразделения войск беспилотных систем 18-й общевойсковой армии из состава группировки войск "Днепр" вскрыли пункты дислокации ВСУ... РИА Новости Крым, 27.08.2026

2026-08-27T19:57

2026-08-27T19:57

2026-08-27T19:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. Операторы дронов-разведчиков подразделения войск беспилотных систем 18-й общевойсковой армии из состава группировки войск "Днепр" вскрыли пункты дислокации ВСУ на острове Карантинный в Херсоне и скорректировали по ним удары авиации. Об этом сообщает Минобороны России.После этого экипажи российских самолетов нанесли точные удары по вскрытым военным объектам в Херсоне, с применением фугасных авиационных бомб, оснащенных универсальным модулем планирования и коррекции."Применение УМПК позволяет наносить удары с безопасной дистанции, обеспечивая высокую точность поражения даже сверхтяжелыми боеприпасами, что особенно эффективно для уничтожения защищенных объектов глубоко под землей", – пояснили в российском оборонном ведомстве.По подтвержденным данным, в результате авиационных ударов противник понес значительные потери личного состава, уничтожены склады с боеприпасами, наземные станции управления для БПЛА украинских формирований, выведена из строя автомобильная техника и оборудование радиоэлектронной борьбы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Украине сегодня: разбиты порты и объекты ВПКУдарный беспилотник уничтожил боевую машину "Град" ВСУ - видеоРоссийские дроноводы уничтожили роботы-платформы ВСУ в Орехове

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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