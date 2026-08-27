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ВСУ ударили по магазину и пекарне в Курской области – ранены шестеро - РИА Новости Крым, 27.08.2026
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ВСУ ударили по магазину и пекарне в Курской области – ранены шестеро
ВСУ ударили по магазину и пекарне в Курской области – ранены шестеро - РИА Новости Крым, 27.08.2026
ВСУ ударили по магазину и пекарне в Курской области – ранены шестеро
Беспилотник ВСУ нанес удар по зданию магазина и пекарни в Курской области, ранения получили шесть человек. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн. РИА Новости Крым, 27.08.2026
2026-08-27T15:29
2026-08-27T15:29
курская область
обстрелы курской области
александр хинштейн
атаки всу
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ 27 авг – РИА Новости Крым. Беспилотник ВСУ нанес удар по зданию магазина и пекарни в Курской области, ранения получили шесть человек. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн.Четыре женщины получили травмы головы, у одной – слепое осколочное правого бедра, сквозное осколочное ранение левого бедра. Мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, уточнил губернатор.Всех раненых доставили в больницу, их перевезут в Курс для дальнейшего лечения.21 августа в Курском районе после атаки ВСУ загорелись два частных дома. В результате ранения получили три человека.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Девять украинских БПЛА пытались атаковать СевастопольРакетный удар по торговому центру в Донецке - что известноДевять человек погибли при ударе ВСУ по рейсовому автобусу Лисичанск — Стаханов
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РИА Новости Крым
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4.7
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курская область, обстрелы курской области, александр хинштейн, атаки всу, происшествия
ВСУ ударили по магазину и пекарне в Курской области – ранены шестеро

Шесть человек пострадали при атаке дрона ВСУ на магазин и пекарню в Курской области

15:29 27.08.2026
 
© Telegram Александр ХинштейнШесть человек пострадали при атаке дрона ВСУ на магазин и пекарню в Курской области
Шесть человек пострадали при атаке дрона ВСУ на магазин и пекарню в Курской области
© Telegram Александр Хинштейн
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СИМФЕРОПОЛЬ 27 авг – РИА Новости Крым. Беспилотник ВСУ нанес удар по зданию магазина и пекарни в Курской области, ранения получили шесть человек. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн.
"Вражеский дрон атаковал здание в слободе Белой, в котором расположены пекарня и магазин. В этот момент там находились люди. В результате атаки пострадали пять женщин и один мужчина", - написал руководитель региона в своем канале в МАКС.
Четыре женщины получили травмы головы, у одной – слепое осколочное правого бедра, сквозное осколочное ранение левого бедра. Мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, уточнил губернатор.
Всех раненых доставили в больницу, их перевезут в Курс для дальнейшего лечения.
21 августа в Курском районе после атаки ВСУ загорелись два частных дома. В результате ранения получили три человека.
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Курская областьОбстрелы Курской областиАлександр ХинштейнАтаки ВСУПроисшествия
 
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