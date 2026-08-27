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ВСУ поразили более 200 гражданских судов в Черном море в этом году - РИА Новости Крым, 27.08.2026
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ВСУ поразили более 200 гражданских судов в Черном море в этом году
ВСУ поразили более 200 гражданских судов в Черном море в этом году - РИА Новости Крым, 27.08.2026
ВСУ поразили более 200 гражданских судов в Черном море в этом году
Войска киевского режима с начала 2026 года поразили 214 гражданских судов в Черном море под флагами разных стран мира. Об этом заявила официальный представитель РИА Новости Крым, 27.08.2026
2026-08-27T12:07
2026-08-27T12:07
новости
черное море
министерство обороны рф
мария захарова
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ 27 авг – РИА Новости Крым. Войска киевского режима с начала 2026 года поразили 214 гражданских судов в Черном море под флагами разных стран мира. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге в четверг.Захарова подчеркнула, что режим Владимира Зеленского продолжает создавать военные угрозы для государств Черноморского региона.Официальный представитель МИД России призвала страны НАТО обратить внимание на то, что передаваемые киевскому режиму вооружения используются против самого же альянса. В этой связи она напомнила, что ранее румынский истребитель F-16 поразил украинский морской дрон у берегов Румынии.Ранее председатель правления крупной турецкой судоходной компании "Трансбосфор" Мустафа Джан заявил, что Украина занимается пиратством, нанося удары по торговым судам в Черном море. Он напомнил, что в июле этого года в течение трех дней ВСУ атаковали 35 гражданских судов, в том числе под флагом Турции.Убытки Турции из-за украинских ударов и почти полной остановки судоходства в Черном море в ближайшие три месяца составят 20 миллиардов долларов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ввод моратория на военные действия в Черном море: ответ МИД РоссииРоссия выработала меры для защиты следующих из портов РФ судовКонтролировать безопасность российских судов в море будет новый институт
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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новости, черное море, министерство обороны рф, мария захарова, россия
ВСУ поразили более 200 гражданских судов в Черном море в этом году

ВСУ поразили 214 гражданских судов в Черном море в этом году – МИД России

12:07 27.08.2026
 
© РИА Новости . Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкТанкер в Черном море
Танкер в Черном море - РИА Новости, 1920, 27.08.2026
© РИА Новости . Георгий Зимарев
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СИМФЕРОПОЛЬ 27 авг – РИА Новости Крым. Войска киевского режима с начала 2026 года поразили 214 гражданских судов в Черном море под флагами разных стран мира. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге в четверг.
"Всего за текущий год ВСУ поразили 214 гражданских судов в Черном море под флагами разных стран мира", – сказала дипломат.
Захарова подчеркнула, что режим Владимира Зеленского продолжает создавать военные угрозы для государств Черноморского региона.
Официальный представитель МИД России призвала страны НАТО обратить внимание на то, что передаваемые киевскому режиму вооружения используются против самого же альянса. В этой связи она напомнила, что ранее румынский истребитель F-16 поразил украинский морской дрон у берегов Румынии.
Ранее председатель правления крупной турецкой судоходной компании "Трансбосфор" Мустафа Джан заявил, что Украина занимается пиратством, нанося удары по торговым судам в Черном море. Он напомнил, что в июле этого года в течение трех дней ВСУ атаковали 35 гражданских судов, в том числе под флагом Турции.
Убытки Турции из-за украинских ударов и почти полной остановки судоходства в Черном море в ближайшие три месяца составят 20 миллиардов долларов.
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НовостиЧерное мореМинистерство обороны РФМария ЗахароваРоссия
 
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