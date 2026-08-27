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ВСУ дронами атакуют Севастополь - что известно - РИА Новости Крым, 27.08.2026
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ВСУ дронами атакуют Севастополь - что известно
ВСУ дронами атакуют Севастополь - что известно - РИА Новости Крым, 27.08.2026
ВСУ дронами атакуют Севастополь - что известно
В Севастополе сбили два беспилотника над двумя районами, военные продолжают отражать вражескую атаку. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 27.08.2026
2026-08-27T10:53
2026-08-27T11:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе сбили два беспилотника над двумя районами, военные продолжают отражать вражескую атаку. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. Губернатор призвал горожан и гостей города покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах. Он отметил, работа по уничтожению вражеских БПЛА ведется из различных средств поражения, в том числе из стрелкового оружия.За минувшие сутки в Севастополе семь раз объявляли воздушную тревогу. В течение дня в среду враг пытался атаковать Севастополь с помощью беспилотников, российские средства ПВО уничтожили вражеские дроны над городом.В ночь на среду противник совершил ракетную атаку на Севастополь. Военные сбили три украинские дальнобойные крылатые ракеты "Фламинго".Ранее сообщалось, что над регионами России в ночь на четверг силы противовоздушной обороны сбили 267 украинских беспилотников. Накануне днем российские силы ПВО уничтожили более полусотни вражеских дронов над Крымом и другими регионами РФ, а также над Черным морем.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новая атака ВСУ на Севастополь - сбиты еще два дронаРакетный удар по торговому центру в Донецке - что известноВ Крыму жителей и гостей Ялты просят не паниковать – что происходит
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ВСУ дронами атакуют Севастополь - что известно

В Севастополе звучит тревога и сбиты уже два украинских БПЛА

10:53 27.08.2026 (обновлено: 11:00 27.08.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкЗенитный ракетный комплекс "Тор-М2"
Зенитный ракетный комплекс Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 27.08.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе сбили два беспилотника над двумя районами, военные продолжают отражать вражескую атаку. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
"В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Сбито два БПЛА в Гагаринском и Балаклавском районах", – говорится в сообщении.
Губернатор призвал горожан и гостей города покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах. Он отметил, работа по уничтожению вражеских БПЛА ведется из различных средств поражения, в том числе из стрелкового оружия.
За минувшие сутки в Севастополе семь раз объявляли воздушную тревогу. В течение дня в среду враг пытался атаковать Севастополь с помощью беспилотников, российские средства ПВО уничтожили вражеские дроны над городом.
В ночь на среду противник совершил ракетную атаку на Севастополь. Военные сбили три украинские дальнобойные крылатые ракеты "Фламинго".
Ранее сообщалось, что над регионами России в ночь на четверг силы противовоздушной обороны сбили 267 украинских беспилотников. Накануне днем российские силы ПВО уничтожили более полусотни вражеских дронов над Крымом и другими регионами РФ, а также над Черным морем.
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