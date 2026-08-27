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Воздушная тревога: жителей и гостей Ялты предупредили об опасности БПЛА

Воздушная тревога: жителей и гостей Ялты предупредили об опасности БПЛА - РИА Новости Крым, 27.08.2026

Воздушная тревога: жителей и гостей Ялты предупредили об опасности БПЛА

Жителей и гостей Ялты призвали покинуть набережные и площади в связи с опасностью БПЛА. Об этом сообщает Единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС) города. РИА Новости Крым, 27.08.2026

2026-08-27T18:11

2026-08-27T18:11

2026-08-27T18:11

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беспилотник (бпла, дрон)

ялта

атаки всу на крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. Жителей и гостей Ялты призвали покинуть набережные и площади в связи с опасностью БПЛА. Об этом сообщает Единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС) города.Людям рекомендовано укрыться в заглубленных помещениях, подвалах, паркингах, нижних этажах капитальных строений, внутренних комнатах за несущими стенами, в удалении от окон.Горожан призвали сохранять спокойствие и бдительность, а также не снимать на фото и видео работу средств ПВО и перемещение военных.В Севастополе тем временем объявлена воздушная тревога. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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