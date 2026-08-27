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Воздушная тревога: жителей и гостей Ялты предупредили об опасности БПЛА
Воздушная тревога: жителей и гостей Ялты предупредили об опасности БПЛА - РИА Новости Крым, 27.08.2026
Воздушная тревога: жителей и гостей Ялты предупредили об опасности БПЛА
Жителей и гостей Ялты призвали покинуть набережные и площади в связи с опасностью БПЛА. Об этом сообщает Единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС) города. РИА Новости Крым, 27.08.2026
2026-08-27T18:11
2026-08-27T18:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. Жителей и гостей Ялты призвали покинуть набережные и площади в связи с опасностью БПЛА. Об этом сообщает Единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС) города.Людям рекомендовано укрыться в заглубленных помещениях, подвалах, паркингах, нижних этажах капитальных строений, внутренних комнатах за несущими стенами, в удалении от окон.Горожан призвали сохранять спокойствие и бдительность, а также не снимать на фото и видео работу средств ПВО и перемещение военных.В Севастополе тем временем объявлена воздушная тревога. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, беспилотник (бпла, дрон), ялта, атаки всу на крым
Воздушная тревога: жителей и гостей Ялты предупредили об опасности БПЛА
Из-за угрозы БПЛА жителей и гостей Ялты призвали покинуть набережные и площади
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. Жителей и гостей Ялты призвали покинуть набережные и площади в связи с опасностью БПЛА. Об этом сообщает Единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС) города.
"Действует беспилотная опасность в Республике Крым. Организованно покиньте открытые участки местности, набережные, площади, транспортные средства", - говорится в сообщении.
Людям рекомендовано укрыться в заглубленных помещениях, подвалах, паркингах, нижних этажах капитальных строений, внутренних комнатах за несущими стенами, в удалении от окон.
Горожан призвали сохранять спокойствие и бдительность, а также не снимать на фото и видео работу средств ПВО и перемещение военных.
В Севастополе тем временем объявлена воздушная тревога.
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