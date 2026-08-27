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Ветер усложняет работу: в Ялте девятый день сражаются с масштабным пожаром - РИА Новости Крым, 27.08.2026
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Ветер усложняет работу: в Ялте девятый день сражаются с масштабным пожаром
Ветер усложняет работу: в Ялте девятый день сражаются с масштабным пожаром - РИА Новости Крым, 27.08.2026
Ветер усложняет работу: в Ялте девятый день сражаются с масштабным пожаром
В Ялте девятый день ведется ликвидация пожара в горно-лесной местности, новые очаги не выявлены. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 27.08.2026
2026-08-27T12:15
2026-08-27T12:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. В Ялте девятый день ведется ликвидация пожара в горно-лесной местности, новые очаги не выявлены. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России.По данным крымских спасателей, на остальных участках проводится работа по проливке и недопущению новых очагов возгорания.Огонь в труднодоступной горной местности в Ялте вспыхнул 19 августа. К вечеру среды возгорание охватило более шести гектаров площади. К утру 20 августа площадь горения увеличилась до 10 гектаров. А на следующий день уже стало известно, что огонь распространился уже на 50 гектаров. Далее с 22 августа площадь пожара не росла, однако его тушение продолжается до сих пор. К нему наряду с РСЧС привлечены добровольцы. Масштабному пожару в Ялте присвоили статус природной ЧС регионального характера.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Люди готовы помогать!" - ветеран СВО и глава Общественной палаты о пожаре в ЯлтеДесятки дронов сбили над Ростовской областью - загорелись поля и лесНа Кубани ввели режим ЧС из-за пожара в заповеднике
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РИА Новости Крым
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Ветер усложняет работу: в Ялте девятый день сражаются с масштабным пожаром

В Ялте сражаются с масштабным лесным пожаром в условиях сильного ветра - МЧС

12:15 27.08.2026 (обновлено: 12:21 27.08.2026)
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымТушение лесного пожара в Ялте
Тушение лесного пожара в Ялте
© ГУ МЧС России по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. В Ялте девятый день ведется ликвидация пожара в горно-лесной местности, новые очаги не выявлены. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России.
"Сегодня наблюдается усиление северо-восточного ветра до 20 м/с, что усложняет работу сил и средств сводной группировки. В работе находятся шесть боевых участков, из них на двух ведется активная работа", – говорится в сообщении.
По данным крымских спасателей, на остальных участках проводится работа по проливке и недопущению новых очагов возгорания.
© ГУ МЧС России по Республике КрымТушение лесного пожара в Ялте
Тушение лесного пожара в Ялте
© ГУ МЧС России по Республике Крым
Тушение лесного пожара в Ялте
Огонь в труднодоступной горной местности в Ялте вспыхнул 19 августа. К вечеру среды возгорание охватило более шести гектаров площади. К утру 20 августа площадь горения увеличилась до 10 гектаров. А на следующий день уже стало известно, что огонь распространился уже на 50 гектаров. Далее с 22 августа площадь пожара не росла, однако его тушение продолжается до сих пор. К нему наряду с РСЧС привлечены добровольцы.
Масштабному пожару в Ялте присвоили статус природной ЧС регионального характера.
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Читайте также на РИА Новости Крым:
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