https://crimea.ria.ru/20260827/veter-uslozhnyaet-rabotu-v-yalte-devyatyy-den-srazhayutsya-s-masshtabnym-pozharom-1158850473.html

Ветер усложняет работу: в Ялте девятый день сражаются с масштабным пожаром

Ветер усложняет работу: в Ялте девятый день сражаются с масштабным пожаром - РИА Новости Крым, 27.08.2026

Ветер усложняет работу: в Ялте девятый день сражаются с масштабным пожаром

В Ялте девятый день ведется ликвидация пожара в горно-лесной местности, новые очаги не выявлены. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 27.08.2026

2026-08-27T12:15

2026-08-27T12:15

2026-08-27T12:21

ялта

пожар

новости крыма

крым

гу мчс рф по республике крым

видео

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/08/1b/1158849932_0:180:1920:1260_1920x0_80_0_0_f9db28090ed3fa4c9e208cb20aee1086.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. В Ялте девятый день ведется ликвидация пожара в горно-лесной местности, новые очаги не выявлены. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России.По данным крымских спасателей, на остальных участках проводится работа по проливке и недопущению новых очагов возгорания.Огонь в труднодоступной горной местности в Ялте вспыхнул 19 августа. К вечеру среды возгорание охватило более шести гектаров площади. К утру 20 августа площадь горения увеличилась до 10 гектаров. А на следующий день уже стало известно, что огонь распространился уже на 50 гектаров. Далее с 22 августа площадь пожара не росла, однако его тушение продолжается до сих пор. К нему наряду с РСЧС привлечены добровольцы. Масштабному пожару в Ялте присвоили статус природной ЧС регионального характера.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Люди готовы помогать!" - ветеран СВО и глава Общественной палаты о пожаре в ЯлтеДесятки дронов сбили над Ростовской областью - загорелись поля и лесНа Кубани ввели режим ЧС из-за пожара в заповеднике

ялта

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ялта, пожар, новости крыма, крым, гу мчс рф по республике крым, видео