https://crimea.ria.ru/20260827/v-yalte-gromko--zhiteley-i-turistov-prizvali-ne-panikovat-1158856469.html

В Ялте громко – жителей и туристов призвали не паниковать

В Ялте громко – жителей и туристов призвали не паниковать - РИА Новости Крым, 27.08.2026

В Ялте громко – жителей и туристов призвали не паниковать

Громкие звуки, которые жители и гости Ялты могут слышать в четверг днем, связаны с учениями военных. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба... РИА Новости Крым, 27.08.2026

2026-08-27T14:29

2026-08-27T14:29

2026-08-27T14:29

крым

новости крыма

ялта

безопасность республики крым и севастополя

учения

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111597/29/1115972991_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_35578891b14567fe43bb15824915fc41.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. Громкие звуки, которые жители и гости Ялты могут слышать в четверг днем, связаны с учениями военных. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба курорта.Гостей и жителей курорта просят сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.В Крыму и Севастополе регулярно проводят учения военных для обеспечения безопасности. О них руководители городов и власти Крыма стараются сообщать заблаговременно. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Власти Севастополя предупредили о стрельбе в городе и взрывах в бухтахВ Крыму на оклейку бронепленкой окон в школах Ялты выделено еще 7 млнВ Ялте включили системы экстренного оповещения – что происходит

крым

ялта

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, ялта, безопасность республики крым и севастополя, учения