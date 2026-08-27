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В Ялте громко – жителей и туристов призвали не паниковать
В Ялте громко – жителей и туристов призвали не паниковать - РИА Новости Крым, 27.08.2026
В Ялте громко – жителей и туристов призвали не паниковать
Громкие звуки, которые жители и гости Ялты могут слышать в четверг днем, связаны с учениями военных. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба... РИА Новости Крым, 27.08.2026
2026-08-27T14:29
2026-08-27T14:29
2026-08-27T14:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. Громкие звуки, которые жители и гости Ялты могут слышать в четверг днем, связаны с учениями военных. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба курорта.Гостей и жителей курорта просят сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.В Крыму и Севастополе регулярно проводят учения военных для обеспечения безопасности. О них руководители городов и власти Крыма стараются сообщать заблаговременно. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Власти Севастополя предупредили о стрельбе в городе и взрывах в бухтахВ Крыму на оклейку бронепленкой окон в школах Ялты выделено еще 7 млнВ Ялте включили системы экстренного оповещения – что происходит
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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В Ялте громко – жителей и туристов призвали не паниковать
В Ялте днем 27 августа будет громко из-за учений военных – ЕДДС