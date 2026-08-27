В трех районах Крыма работает ПВО
В трех районах Крыма работает ПВО – в регионе беспилотная опасность
© Канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо в МАКСМобильная огневая группа
© Канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо в МАКС
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. В Крыму работают системы противовоздушной обороны в трех районах полуострова – в регионе объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщает официальный канал оперативного информирования Главного управления МЧС России по Республике Крым.
"БЕСПИЛОТНАЯ ОПАСНОСТЬ! На западе, востоке и севере Республики Крым работает ПВО", – сказано в сообщении.
Жителей и гостей полуострова призвали избегать открытой местности и соблюдать меры безопасности.
"Если вы на улице или в автотранспорте, укройтесь в здании, подземном переходе или паркинге. Не подходите к окнам! Не пользуйтесь лифтом! Находитесь в безопасном месте до отмены беспилотной опасности!" – призывают в МЧС.
Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.