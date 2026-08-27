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В Севастополе жена из ревности пырнула мужа ножом - приговор суда - РИА Новости Крым, 27.08.2026
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В Севастополе жена из ревности пырнула мужа ножом - приговор суда
В Севастополе жена из ревности пырнула мужа ножом - приговор суда - РИА Новости Крым, 27.08.2026
В Севастополе жена из ревности пырнула мужа ножом - приговор суда
В Севастополе жена, приревновав мужа во время семейного застолья, ударила его ножом. В результате мужчина получил серьезный вред здоровью, а женщина - два года... РИА Новости Крым, 27.08.2026
2026-08-27T09:38
2026-08-27T09:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе жена, приревновав мужа во время семейного застолья, ударила его ножом. В результате мужчина получил серьезный вред здоровью, а женщина - два года условно. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры СевастополяСемейная драма произошла еще в апреле. Супруги выпивали у себя дома в Севастополе. Внезапно между ними вспыхнул конфликт на почве ревности, женщина набросилась на мужа с кухонным ножом, в результате чего ему был причинен тяжкий вред здоровью.Приговор в законную силу пока не вступил, добавили в пресс-службе.Ранее также в Севастополе 50-летняя женщина попала на скамью подсудимых за нанесение ножевого ранения своему мужу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Напавшую с ножом на сестер девушку в Уфе обвинили в покушении на убийствоБезработного жителя Армянска будут судить за убийство сожительницыПырнула сожителя: крымчанку будут судить за пьяную поножовщину
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севастополь, новости севастополя, крым, происшествия, прокуратура города севастополя
В Севастополе жена из ревности пырнула мужа ножом - приговор суда

В Севастополе жена за нападение с ножом на мужа получила два года условно

09:38 27.08.2026
 
© РИА Новости КрымНож
Нож - РИА Новости, 1920, 27.08.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе жена, приревновав мужа во время семейного застолья, ударила его ножом. В результате мужчина получил серьезный вред здоровью, а женщина - два года условно. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя
Семейная драма произошла еще в апреле. Супруги выпивали у себя дома в Севастополе. Внезапно между ними вспыхнул конфликт на почве ревности, женщина набросилась на мужа с кухонным ножом, в результате чего ему был причинен тяжкий вред здоровью.

"Согласившись с позицией государственного обвинителя прокуратуры Гагаринского района, суд вынес обвинительный приговор в отношении уроженки Московской области 1992 года рождения. Гагаринский районный суд <...> назначил ей наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года", - говорится в сообщении.

Приговор в законную силу пока не вступил, добавили в пресс-службе.
Ранее также в Севастополе 50-летняя женщина попала на скамью подсудимых за нанесение ножевого ранения своему мужу.
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