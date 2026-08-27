В Севастополе жена из ревности пырнула мужа ножом - приговор суда

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе жена, приревновав мужа во время семейного застолья, ударила его ножом. В результате мужчина получил серьезный вред здоровью, а женщина - два года условно. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя