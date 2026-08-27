https://crimea.ria.ru/20260827/v-sevastopole-vvodyat-zapret-na-ostanovku-i-stoyanku-avto-na-trekh-ulitsakh-1158849163.html

В Севастополе вводят запрет на остановку и стоянку авто на трех улицах

В Севастополе вводят запрет на остановку и стоянку авто на трех улицах - РИА Новости Крым, 27.08.2026

В Севастополе вводят запрет на остановку и стоянку авто на трех улицах

В Севастополе с 16 сентября вводят запрет на остановку и стоянку автотранспорта на трех участках дорог. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города. РИА Новости Крым, 27.08.2026

2026-08-27T20:11

2026-08-27T20:11

2026-08-27T20:11

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дорожное движение

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе с 16 сентября вводят запрет на остановку и стоянку автотранспорта на трех участках дорог. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.Также с 17 сентября аналогичный запрет начнет действовать на улице Героев Подводников в районе дома №10.Кроме того, с 16 сентября на переулке Бутакова изменится направление одностороннего движения – теперь оно будет от улицы Частника до улицы 6-я Бастионная.Как пояснили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, ограничения на остановку и стоянку автомобилей необходимы для улучшения пропускной способности и обеспечения безопасности движения.Ранее сообщалось, что в Севастополе на улице Карантинной с 15 сентября частично ограничат движение транспорта в связи со стройкой автомобильного тоннеля.Также на улицах Шмидта и Демидова в Севастополе на три месяца ограничат движение транспорта с четверга, 27 августа. Это необходимо для восстановления исторической брусчатки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Гарантия 50 лет: в Севастополе открыли движение по улице Адмирала ОктябрьскогоВ Севастополе увеличили объемы ремонта внутриквартальных дорогКогда откроют движение по участку новой трассы в обход Алушты

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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