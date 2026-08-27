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В Севастополе вводят запрет на остановку и стоянку авто на трех улицах
В Севастополе вводят запрет на остановку и стоянку авто на трех улицах - РИА Новости Крым, 27.08.2026
В Севастополе вводят запрет на остановку и стоянку авто на трех улицах
В Севастополе с 16 сентября вводят запрет на остановку и стоянку автотранспорта на трех участках дорог. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города. РИА Новости Крым, 27.08.2026
2026-08-27T20:11
2026-08-27T20:11
2026-08-27T20:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе с 16 сентября вводят запрет на остановку и стоянку автотранспорта на трех участках дорог. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.Также с 17 сентября аналогичный запрет начнет действовать на улице Героев Подводников в районе дома №10.Кроме того, с 16 сентября на переулке Бутакова изменится направление одностороннего движения – теперь оно будет от улицы Частника до улицы 6-я Бастионная.Как пояснили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, ограничения на остановку и стоянку автомобилей необходимы для улучшения пропускной способности и обеспечения безопасности движения.Ранее сообщалось, что в Севастополе на улице Карантинной с 15 сентября частично ограничат движение транспорта в связи со стройкой автомобильного тоннеля.Также на улицах Шмидта и Демидова в Севастополе на три месяца ограничат движение транспорта с четверга, 27 августа. Это необходимо для восстановления исторической брусчатки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Гарантия 50 лет: в Севастополе открыли движение по улице Адмирала ОктябрьскогоВ Севастополе увеличили объемы ремонта внутриквартальных дорогКогда откроют движение по участку новой трассы в обход Алушты
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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севастополь, новости севастополя, крым, ограничение движения, дорожное движение
В Севастополе вводят запрет на остановку и стоянку авто на трех улицах
В Севастополе с 16 сентября вводят запрет на остановку и стоянку авто на трех участках
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе с 16 сентября вводят запрет на остановку и стоянку автотранспорта на трех участках дорог. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.
"С 16 сентября запрет на остановку и стоянку всех транспортных средств начнет действовать: на улице Генерала Петрова в районе дома №14; на подъездной дороге к Парку Победы в районе поворота к яхт-клубу "Юг", – говорится в сообщении.
Также с 17 сентября аналогичный запрет начнет действовать на улице Героев Подводников в районе дома №10.
Кроме того, с 16 сентября на переулке Бутакова изменится направление одностороннего движения – теперь оно будет от улицы Частника до улицы 6-я Бастионная.
Как пояснили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, ограничения на остановку и стоянку автомобилей необходимы для улучшения пропускной способности и обеспечения безопасности движения.
Ранее сообщалось
, что в Севастополе на улице Карантинной с 15 сентября частично ограничат движение транспорта в связи со стройкой автомобильного тоннеля.
Также на улицах Шмидта и Демидова
в Севастополе на три месяца ограничат движение транспорта с четверга, 27 августа. Это необходимо для восстановления исторической брусчатки.
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