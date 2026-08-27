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В Севастополе сняли режим ограничения электроснабжения
В Севастополе сняли режим ограничения электроснабжения - РИА Новости Крым, 27.08.2026
В Севастополе сняли режим ограничения электроснабжения
Вечером в четверг в Севастополе отменили действие временного режима ограничения электроснабжения. Об этом сообщили в "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 27.08.2026
2026-08-27T19:10
2026-08-27T19:10
2026-08-27T19:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. Вечером в четверг в Севастополе отменили действие временного режима ограничения электроснабжения. Об этом сообщили в "Севастопольэнерго".Жителей и гостей региона призвали не включать все электроприборы в сеть одновременно, поскольку после отсутствия напряжения резкая нагрузка на сеть может привести к повторным авариям и перегрузкам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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В Севастополе сняли режим ограничения электроснабжения
В Севастополе отменили режим ограничения электроснабжения
19:10 27.08.2026 (обновлено: 19:11 27.08.2026)