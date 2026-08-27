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В Севастополе снова будет громко - РИА Новости Крым, 27.08.2026
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В Севастополе снова будет громко
В Севастополе снова будет громко - РИА Новости Крым, 27.08.2026
В Севастополе снова будет громко
В Севастополе будут слышны громкие звуки в связи с учениями Черноморского флота. Об этом сообщил губернатор города Михаил Равоежаев. РИА Новости Крым, 27.08.2026
2026-08-27T16:27
2026-08-27T16:27
новости севастополя
севастополь
михаил развожаев
чф рф (черноморский флот российской федерации)
учения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе будут слышны громкие звуки в связи с учениями Черноморского флота. Об этом сообщил губернатор города Михаил Равоежаев.По словам губернатора. запланированы стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Предприятия Крыма и Севастополя получат отсрочку по страховым взносам ВСУ ударили по магазину и пекарне в Курской области – ранены шестероВ Ялте громко – жителей и туристов призвали не паниковать
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новости севастополя, севастополь, михаил развожаев, чф рф (черноморский флот российской федерации), учения
В Севастополе снова будет громко

В Севастополе снова будет громко в связи с учениями Черноморского флота

16:27 27.08.2026
 
© Отдел информационного обеспечения ЧФ РФКорабли ВМФ
Корабли ВМФ
© Отдел информационного обеспечения ЧФ РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе будут слышны громкие звуки в связи с учениями Черноморского флота. Об этом сообщил губернатор города Михаил Равоежаев.
"Ориентировочно до 22:00 в районе Северного и Южного молов, Стрелецкой, Камышовой и Казачьей бухт, парка Победы, мыса Херсонес, Балаклавы, Ласпи, мыса Сарыч флот будет проводить профилактические мероприятия по борьбе с ПДСС", – говорится в сообщении.
По словам губернатора. запланированы стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание.
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