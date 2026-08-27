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В Севастополе снизят налоговые ставки для бизнеса

В Севастополе снизят налоговые ставки для бизнеса - РИА Новости Крым, 27.08.2026

В Севастополе снизят налоговые ставки для бизнеса

В Севастополе депутаты Законодательного собрания поддержали в двух чтениях закон о снижении налоговых ставок для предпринимателей, применяющих упрощенную... РИА Новости Крым, 27.08.2026

2026-08-27T13:08

2026-08-27T13:08

2026-08-27T13:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе депутаты Законодательного собрания поддержали в двух чтениях закон о снижении налоговых ставок для предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения. Об этом сообщили в правительстве Севастополя.По словам и. о. директора департамента финансов Севастополя Ирины Исаенко, мера поддержки позволит хозяйствующим субъектам сократить свои издержки, направить высвободившиеся средства на поддержание хозяйственной деятельности и позволит сохранить рабочие места. Также должна сохраниться предпринимательская активность и налоговая база в среднесрочной перспективе.По данным правительстве Севастополя, новые ставки будут применяться с 1 января 2026 года.Правительство Севастополя ранее утвердило пакет мер поддержки предпринимателей в условиях логистических сложностей и инфраструктурных ограничений, общая стоимость предоставляемых льгот составляет 250 миллионов рублей, информировал Развожаев в июле.26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кабмин утвердил меры поддержки пострадавшего от атак бизнесаКакие продукты подешевели в СевастополеВ Севастополе снизят налоги для предпринимателей

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости севастополя, севастополь, законодательное собрание севастополя, бизнес, предпринимательство