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В Севастополе снизят налоговые ставки для бизнеса
В Севастополе снизят налоговые ставки для бизнеса - РИА Новости Крым, 27.08.2026
В Севастополе снизят налоговые ставки для бизнеса
В Севастополе депутаты Законодательного собрания поддержали в двух чтениях закон о снижении налоговых ставок для предпринимателей, применяющих упрощенную... РИА Новости Крым, 27.08.2026
2026-08-27T13:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе депутаты Законодательного собрания поддержали в двух чтениях закон о снижении налоговых ставок для предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения. Об этом сообщили в правительстве Севастополя.По словам и. о. директора департамента финансов Севастополя Ирины Исаенко, мера поддержки позволит хозяйствующим субъектам сократить свои издержки, направить высвободившиеся средства на поддержание хозяйственной деятельности и позволит сохранить рабочие места. Также должна сохраниться предпринимательская активность и налоговая база в среднесрочной перспективе.По данным правительстве Севастополя, новые ставки будут применяться с 1 января 2026 года.Правительство Севастополя ранее утвердило пакет мер поддержки предпринимателей в условиях логистических сложностей и инфраструктурных ограничений, общая стоимость предоставляемых льгот составляет 250 миллионов рублей, информировал Развожаев в июле.26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кабмин утвердил меры поддержки пострадавшего от атак бизнесаКакие продукты подешевели в СевастополеВ Севастополе снизят налоги для предпринимателей
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новости севастополя, севастополь, законодательное собрание севастополя, бизнес, предпринимательство
В Севастополе снизят налоговые ставки для бизнеса
Снижение налоговых ставок для бизнеса поддержало Заксобрание в Севастополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе депутаты Законодательного собрания поддержали в двух чтениях закон о снижении налоговых ставок для предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения. Об этом сообщили в правительстве Севастополя.
"Ставка по объекту налогообложения "доходы" снижается с 4% до 1%, а по схеме "доходы минус расходы" – с 10% до 5%. Новые ставки будут действовать для организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения", – говорится в сообщении.
По словам и. о. директора департамента финансов Севастополя Ирины Исаенко, мера поддержки позволит хозяйствующим субъектам сократить свои издержки, направить высвободившиеся средства на поддержание хозяйственной деятельности и позволит сохранить рабочие места. Также должна сохраниться предпринимательская активность и налоговая база в среднесрочной перспективе.
По данным правительстве Севастополя, новые ставки будут применяться с 1 января 2026 года.
Правительство Севастополя ранее утвердило пакет мер поддержки предпринимателей в условиях логистических сложностей и инфраструктурных ограничений, общая стоимость предоставляемых льгот составляет 250 миллионов рублей
, информировал Развожаев в июле.
26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации
регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.
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