Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе снизят налоговые ставки для бизнеса - РИА Новости Крым, 27.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260827/v-sevastopole-snizyat-nalogovye-stavki-dlya-biznesa-1158851089.html
В Севастополе снизят налоговые ставки для бизнеса
В Севастополе снизят налоговые ставки для бизнеса - РИА Новости Крым, 27.08.2026
В Севастополе снизят налоговые ставки для бизнеса
В Севастополе депутаты Законодательного собрания поддержали в двух чтениях закон о снижении налоговых ставок для предпринимателей, применяющих упрощенную... РИА Новости Крым, 27.08.2026
2026-08-27T13:08
2026-08-27T13:08
новости севастополя
севастополь
законодательное собрание севастополя
бизнес
предпринимательство
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/17/1149647137_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_753efc28e5afed3321903c59de2cc7c8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе депутаты Законодательного собрания поддержали в двух чтениях закон о снижении налоговых ставок для предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения. Об этом сообщили в правительстве Севастополя.По словам и. о. директора департамента финансов Севастополя Ирины Исаенко, мера поддержки позволит хозяйствующим субъектам сократить свои издержки, направить высвободившиеся средства на поддержание хозяйственной деятельности и позволит сохранить рабочие места. Также должна сохраниться предпринимательская активность и налоговая база в среднесрочной перспективе.По данным правительстве Севастополя, новые ставки будут применяться с 1 января 2026 года.Правительство Севастополя ранее утвердило пакет мер поддержки предпринимателей в условиях логистических сложностей и инфраструктурных ограничений, общая стоимость предоставляемых льгот составляет 250 миллионов рублей, информировал Развожаев в июле.26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кабмин утвердил меры поддержки пострадавшего от атак бизнесаКакие продукты подешевели в СевастополеВ Севастополе снизят налоги для предпринимателей
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/17/1149647137_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a0f1d6f44f5578b29f0d02e8717c2593.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости севастополя, севастополь, законодательное собрание севастополя, бизнес, предпринимательство
В Севастополе снизят налоговые ставки для бизнеса

Снижение налоговых ставок для бизнеса поддержало Заксобрание в Севастополе

13:08 27.08.2026
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанк ФНС РФ
 ФНС РФ - РИА Новости, 1920, 27.08.2026
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе депутаты Законодательного собрания поддержали в двух чтениях закон о снижении налоговых ставок для предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения. Об этом сообщили в правительстве Севастополя.

"Ставка по объекту налогообложения "доходы" снижается с 4% до 1%, а по схеме "доходы минус расходы" – с 10% до 5%. Новые ставки будут действовать для организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения", – говорится в сообщении.

По словам и. о. директора департамента финансов Севастополя Ирины Исаенко, мера поддержки позволит хозяйствующим субъектам сократить свои издержки, направить высвободившиеся средства на поддержание хозяйственной деятельности и позволит сохранить рабочие места. Также должна сохраниться предпринимательская активность и налоговая база в среднесрочной перспективе.
По данным правительстве Севастополя, новые ставки будут применяться с 1 января 2026 года.
Правительство Севастополя ранее утвердило пакет мер поддержки предпринимателей в условиях логистических сложностей и инфраструктурных ограничений, общая стоимость предоставляемых льгот составляет 250 миллионов рублей, информировал Развожаев в июле.
26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Кабмин утвердил меры поддержки пострадавшего от атак бизнеса
Какие продукты подешевели в Севастополе
В Севастополе снизят налоги для предпринимателей
 
Новости СевастополяСевастопольЗаконодательное собрание СевастополяБизнесПредпринимательство
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:59До 15 возросло число жертв пожара на Амурском газохимическом комбинате
13:53Шторм остановил работу парома в Севастополе
13:43Армия России занимает выгодные рубежи: что изменилось в зоне СВО за сутки
13:30Президент РФ выразил соболезнования в связи с трагическими событиями в Непале
13:18Путин: важно укреплять социальные гарантии участников СВО
13:08В Севастополе снизят налоговые ставки для бизнеса
12:58Беспилотники атаковали турецкое судно в Черном море у берегов Туапсе
12:48Российские бойцы освободили еще один населенный пункт в Запорожской области
12:44Новый уровень конфликта: МИД России предупредил Британию
12:29ЧП в Петербурге: один человек погиб и один ранен при возгорании автомобиля
12:22В Крыму объявлено экстренное предупреждение из-за погоды
12:15Ветер усложняет работу: в Ялте девятый день сражаются с масштабным пожаром
12:07ВСУ поразили более 200 гражданских судов в Черном море в этом году
11:46Из-за падения обломков БПЛА в Севастополе произошли два пожара
11:36Нарышкин раскрыл детали встречи с директором ЦРУ Рэтклиффом
11:31Дрон ВСУ ударил по хранилищу отработавшего ядерного топлива на ЗАЭС
11:27Отбой воздушной тревоги объявили в Севастополе
11:23Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Румынии 0:24
11:16В Крыму двух детей и взрослого спасли в штормящем море
11:04Где в Крыму купить бензин и дизтопливо - адреса
Лента новостейМолния