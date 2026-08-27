https://crimea.ria.ru/20260827/v-sevastopole-ogranichili-elektrosnabzhenie-1158846664.html

В Севастополе ограничили электроснабжение

В Севастополе ограничили электроснабжение - РИА Новости Крым, 27.08.2026

В Севастополе ограничили электроснабжение

В Севастополе в 10:30 введен режим временного ограничения электроснабжения. Об этом сообщает "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 27.08.2026

2026-08-27T10:43

2026-08-27T10:43

2026-08-27T10:58

новости крыма

крым

севастополь

новости севастополя

севастопольэнерго

отключение электроэнергии в крыму

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/10/1155252637_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_c804bb01cb89ada7a5ad4f2d6e078dae.jpg

СЕВАСТОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе в 10:30 введен режим временного ограничения электроснабжения. Об этом сообщает "Севастопольэнерго".По данным компании, до полудня четверга электроснабжение будет ограничено у потребителей второй очереди.Северная сторона: Мекензиевы Горы, село Фруктовое, поселок Любимовка, Качинское шоссе, улицы Нефедова, Туманная, Приятная, Энергетиков, Федоровская, Батарейная, Южногородская.Балаклавский район: села Оборонное, Благодать, Хмельницкое, Сахарная Головка, Морозовка, частично Автодорога Ялта-Севастополь, 2-е отделение Золотой балки.Также обесточены десятки улиц. Полный список можно посмотреть в соцсетях "Севастопольэнерго". При этом на предприятии подчеркивают, что указанный список адресов может быть неполным.В энергосистеме Крыма сохраняется дефицит мощности из-за повреждений оборудования. В этой связи сохраняются перебои с подачей электроэнергии.26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Если не будет света и воды: как будут работать школы Симферополя в режиме ЧСВ Крыму сохраняется дефицит мощности - действуют ограничения электроснабженияКак использовать генератор и не спровоцировать пожар – советы МЧС

крым

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, крым, севастополь, новости севастополя, севастопольэнерго, отключение электроэнергии в крыму