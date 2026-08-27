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В Севастополе ограничили электроснабжение
В Севастополе ограничили электроснабжение - РИА Новости Крым, 27.08.2026
В Севастополе ограничили электроснабжение
В Севастополе в 10:30 введен режим временного ограничения электроснабжения. Об этом сообщает "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 27.08.2026
2026-08-27T10:43
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СЕВАСТОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе в 10:30 введен режим временного ограничения электроснабжения. Об этом сообщает "Севастопольэнерго".По данным компании, до полудня четверга электроснабжение будет ограничено у потребителей второй очереди.Северная сторона: Мекензиевы Горы, село Фруктовое, поселок Любимовка, Качинское шоссе, улицы Нефедова, Туманная, Приятная, Энергетиков, Федоровская, Батарейная, Южногородская.Балаклавский район: села Оборонное, Благодать, Хмельницкое, Сахарная Головка, Морозовка, частично Автодорога Ялта-Севастополь, 2-е отделение Золотой балки.Также обесточены десятки улиц. Полный список можно посмотреть в соцсетях "Севастопольэнерго". При этом на предприятии подчеркивают, что указанный список адресов может быть неполным.В энергосистеме Крыма сохраняется дефицит мощности из-за повреждений оборудования. В этой связи сохраняются перебои с подачей электроэнергии.26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Если не будет света и воды: как будут работать школы Симферополя в режиме ЧСВ Крыму сохраняется дефицит мощности - действуют ограничения электроснабженияКак использовать генератор и не спровоцировать пожар – советы МЧС
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В Севастополе ограничили электроснабжение
В Севастополе временно ограничено электроснабжение
10:43 27.08.2026 (обновлено: 10:58 27.08.2026)
СЕВАСТОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе в 10:30 введен режим временного ограничения электроснабжения. Об этом сообщает "Севастопольэнерго".
"По команде диспетчера ЧРДУ в 10:30 введен режим временного ограничения электроснабжения для Севастополя. Эта мера вынужденная. Она необходима для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами нашего региона, чтобы не допустить аварии во всей энергосистеме. Следуем графику "3 через 3", – проинформировали на предприятии.
По данным компании, до полудня четверга электроснабжение будет ограничено у потребителей второй очереди.
Северная сторона: Мекензиевы Горы, село Фруктовое, поселок Любимовка, Качинское шоссе, улицы Нефедова, Туманная, Приятная, Энергетиков, Федоровская, Батарейная, Южногородская.
Балаклавский район: села Оборонное, Благодать, Хмельницкое, Сахарная Головка, Морозовка, частично Автодорога Ялта-Севастополь, 2-е отделение Золотой балки.
Также обесточены десятки улиц. Полный список можно посмотреть в соцсетях "Севастопольэнерго". При этом на предприятии подчеркивают, что указанный список адресов может быть неполным.
В энергосистеме Крыма сохраняется дефицит мощности
из-за повреждений оборудования. В этой связи сохраняются перебои с подачей электроэнергии.
26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации
регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.
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