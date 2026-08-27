https://crimea.ria.ru/20260827/v-rossii-sozdali-komissiyu-po-bezopasnosti-kriticheskoy-infrastruktury-1158843282.html

В России создали комиссию по безопасности критической инфраструктуры

В России создали комиссию по безопасности критической инфраструктуры - РИА Новости Крым, 27.08.2026

В России создали комиссию по безопасности критической инфраструктуры

В правительстве РФ создана подкомиссия по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики, которая займется в том числе безопасностью... РИА Новости Крым, 27.08.2026

2026-08-27T09:45

2026-08-27T09:45

2026-08-27T09:45

критическая инфраструктура

новости

россия

правительство россии

денис мантуров

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/0b/1135549987_453:574:3074:2048_1920x0_80_0_0_159f8c373531d09929733c9af0b51bf9.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ 27 авг – РИА Новости Крым. В правительстве РФ создана подкомиссия по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики, которая займется в том числе безопасностью объектов критической инфраструктуры. Ее возглавил первый вице-премьер Денис Мантуров. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.Подкомиссия создана в рамках правительственной комиссии по устойчивости экономики в условиях санкций. Она будет осуществлять оперативную межведомственную координацию по подготовке предложений по повышению устойчивости значимых отраслей экономики. Также новый орган будет контролировать исполнение реализации намеченных мероприятий.Отмечается, что заместителями Мантурова по подкомиссии стали вице-премьеры Александр Новак и Дмитрий Григоренко, а также замначальника Генштаба Вооруженных сил России Анатолий Концевой.Президент России Владимир Путин 24 августа подписал указ, согласно которому объекты критической инфраструктуры могут передаваться во временное управление, если владельцы не обеспечили их безопасность, либо если предпринятые хозяйствующим субъектом меры безопасности оказались неэффективными.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Минсельхозе России создали оперштаб для перенаправления экспорта продукцииУказ Путина о критической инфраструктуре не означает национализацию - МантуровПутин поручил принять программу восстановления складских мощностей

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

критическая инфраструктура, новости, россия, правительство россии, денис мантуров