В России создали комиссию по безопасности критической инфраструктуры
Мантуров возглавил подкомиссию кабмина по безопасности объектов критической инфраструктуры
СИМФЕРОПОЛЬ 27 авг – РИА Новости Крым. В правительстве РФ создана подкомиссия по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики, которая займется в том числе безопасностью объектов критической инфраструктуры. Ее возглавил первый вице-премьер Денис Мантуров. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.
Подкомиссия создана в рамках правительственной комиссии по устойчивости экономики в условиях санкций. Она будет осуществлять оперативную межведомственную координацию по подготовке предложений по повышению устойчивости значимых отраслей экономики. Также новый орган будет контролировать исполнение реализации намеченных мероприятий.
"В числе основных задач подкомиссии – анализ состояния обеспечения безопасности объектов критической инфраструктуры в отдельных отраслях экономики, выработка мер, направленных на обеспечение нормального функционирования таких объектов, и контроль за их своевременным восстановлением, минимизация негативных социально-экономических последствий, связанных с нарушением работы предприятий в отдельных отраслях экономики", - говорится в сообщении.
Отмечается, что заместителями Мантурова по подкомиссии стали вице-премьеры Александр Новак и Дмитрий Григоренко, а также замначальника Генштаба Вооруженных сил России Анатолий Концевой.
Президент России Владимир Путин 24 августа подписал указ, согласно которому объекты критической инфраструктуры могут передаваться во временное управление, если владельцы не обеспечили их безопасность, либо если предпринятые хозяйствующим субъектом меры безопасности оказались неэффективными.
Читайте также на РИА Новости Крым: