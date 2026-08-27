https://crimea.ria.ru/20260827/v-rossii-pochti-v-pyat-raz-vyroslo-chislo-donorov-kostnogo-mozga-1158862844.html

В России почти в пять раз выросло число доноров костного мозга

В России почти в пять раз выросло число доноров костного мозга - РИА Новости Крым, 27.08.2026

В России почти в пять раз выросло число доноров костного мозга

В России с 2022 года смогли почти в пять раз нарастить число доноров костного мозга и гемопоэтических клеток. Об этом заявила руководитель Федерального... РИА Новости Крым, 27.08.2026

2026-08-27T19:22

2026-08-27T19:22

2026-08-27T19:22

новости

вероника скворцова

федеральное медико-биологическое агентство (фмба)

донорство костного мозга

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. В России с 2022 года смогли почти в пять раз нарастить число доноров костного мозга и гемопоэтических клеток. Об этом заявила руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.По ее словам, достигнута эффективности регистра 97% – полностью совместимых или условно совместимых доноров.Федеральное медико-биологическое агентство является национальным координатором службы крови, отвечает не только за заготовку и покрытие всех потребностей страны в крови и ее компонентах, но и за безопасность, отсутствие трансмиссивных инфекций и все необходимые инновационные разработки, связанные с трансфузиологией.Ранее сообщалось, что сейчас для сдачи донорской крови в Крыму наиболее востребована вторая положительная группа крови. Главными требованиями к желающим стать донорами являются наличие российского гражданства и достижение 18 возраста, поэтому при посещении службы крови при себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России более чем в два раза увеличили стратегический резерв кровиВ России число доноров крови выросло на 20%В Крыму больше 700 человек хотят стать донорами костного мозга

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, вероника скворцова, федеральное медико-биологическое агентство (фмба), донорство костного мозга