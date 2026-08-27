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В России почти в пять раз выросло число доноров костного мозга
В России почти в пять раз выросло число доноров костного мозга - РИА Новости Крым, 27.08.2026
В России почти в пять раз выросло число доноров костного мозга
В России с 2022 года смогли почти в пять раз нарастить число доноров костного мозга и гемопоэтических клеток. Об этом заявила руководитель Федерального... РИА Новости Крым, 27.08.2026
2026-08-27T19:22
2026-08-27T19:22
2026-08-27T19:22
новости
вероника скворцова
федеральное медико-биологическое агентство (фмба)
донорство костного мозга
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. В России с 2022 года смогли почти в пять раз нарастить число доноров костного мозга и гемопоэтических клеток. Об этом заявила руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.По ее словам, достигнута эффективности регистра 97% – полностью совместимых или условно совместимых доноров.Федеральное медико-биологическое агентство является национальным координатором службы крови, отвечает не только за заготовку и покрытие всех потребностей страны в крови и ее компонентах, но и за безопасность, отсутствие трансмиссивных инфекций и все необходимые инновационные разработки, связанные с трансфузиологией.Ранее сообщалось, что сейчас для сдачи донорской крови в Крыму наиболее востребована вторая положительная группа крови. Главными требованиями к желающим стать донорами являются наличие российского гражданства и достижение 18 возраста, поэтому при посещении службы крови при себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России более чем в два раза увеличили стратегический резерв кровиВ России число доноров крови выросло на 20%В Крыму больше 700 человек хотят стать донорами костного мозга
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новости, вероника скворцова, федеральное медико-биологическое агентство (фмба), донорство костного мозга
В России почти в пять раз выросло число доноров костного мозга
Россия смогла почти в пять раз нарастить число доноров костного мозга – Скворцова
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. В России с 2022 года смогли почти в пять раз нарастить число доноров костного мозга и гемопоэтических клеток. Об этом заявила руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.
"Мы сумели почти в пять раз нарастить число доноров костного мозга и гемопоэтических клеток. На сегодняшний день это уже 546 тысяч", – рассказала Скворцова.
По ее словам, достигнута эффективности регистра 97% – полностью совместимых или условно совместимых доноров.
"Число трансплантаций у нас увеличилось за это время в два раза неродственных и именно из нашего российского регистра – в три раза, сейчас это уже 77 процентов от всех доноров. Дела идут, и мы продолжаем все эти направления активно развивать", – сказала спикер.
Федеральное медико-биологическое агентство является национальным координатором службы крови, отвечает не только за заготовку и покрытие всех потребностей страны в крови и ее компонентах, но и за безопасность, отсутствие трансмиссивных инфекций и все необходимые инновационные разработки, связанные с трансфузиологией.
Ранее сообщалось, что сейчас для сдачи донорской крови в Крыму наиболее востребована
вторая положительная группа крови. Главными требованиями к желающим стать донорами являются наличие российского гражданства и достижение 18 возраста, поэтому при посещении службы крови при себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС.
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