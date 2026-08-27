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В России число доноров крови выросло на 20% - РИА Новости Крым, 27.08.2026
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В России число доноров крови выросло на 20%
В России число доноров крови выросло на 20% - РИА Новости Крым, 27.08.2026
В России число доноров крови выросло на 20%
В России в последние годы было уделено существенное внимание развитию донорства. Получилось нарастить число доноров с 2020 года более чем на 20%. Об этом... РИА Новости Крым, 27.08.2026
2026-08-27T14:15
2026-08-27T14:15
донорство
федеральное медико-биологическое агентство (фмба)
вероника скворцова
новости
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. В России в последние годы было уделено существенное внимание развитию донорства. Получилось нарастить число доноров с 2020 года более чем на 20%. Об этом сказала руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным."С учетом значимости этого направления, особенно в последние годы, существенное внимание было уделено развитию донорства как особой культуры общественного служения.... Мы проводим большое количество мероприятий, направленных на развитие донорства", – отметила она.По словам Скворцовой, получилось нарастить число доноров с 2020 года более чем на 20%, при этом увеличить кратность донаций до 2,3 в среднем на одного донора. Таким образом количество доноров выросло более чем до 1,5 миллиона в год, а количество донаций превысило 3,5 миллиона.Федеральное медико-биологическое агентство является национальным координатором службы крови, отвечает не только за заготовку и покрытие всех потребностей страны в крови и ее компонентах, но и за безопасность, отсутствие трансмиссивных инфекций и все необходимые инновационные разработки, связанные с трансфузиологией.Ранее сообщалось, что сейчас для сдачи донорской крови в Крыму наиболее востребована вторая положительная группа крови. Главными требованиями к желающим стать донорами являются наличие российского гражданства и достижение 18 возраста, поэтому при посещении службы крови при себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму есть запас донорской крови и поток доноров регулируется по потребности"Донорский светофор": какая группа крови наиболее востребована в КрымуВ Крыму больше 700 человек хотят стать донорами костного мозга
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донорство, федеральное медико-биологическое агентство (фмба), вероника скворцова, новости, владимир путин (политик)
В России число доноров крови выросло на 20%

Число доноров крови с 2020 года в России выросло более чем на 20% - Скворцова

14:15 27.08.2026
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкДонор сдает кровь. Архивное фото
Донор сдает кровь. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 27.08.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. В России в последние годы было уделено существенное внимание развитию донорства. Получилось нарастить число доноров с 2020 года более чем на 20%. Об этом сказала руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.
"С учетом значимости этого направления, особенно в последние годы, существенное внимание было уделено развитию донорства как особой культуры общественного служения.... Мы проводим большое количество мероприятий, направленных на развитие донорства", – отметила она.
По словам Скворцовой, получилось нарастить число доноров с 2020 года более чем на 20%, при этом увеличить кратность донаций до 2,3 в среднем на одного донора. Таким образом количество доноров выросло более чем до 1,5 миллиона в год, а количество донаций превысило 3,5 миллиона.

"Это позволило увеличить заготовку цельной донорской крови с 2020 года на 47%. И мы заготавливаем в год более 2,7 миллиона литров цельной крови и, соответственно, заготовка плазмы крови за этот же период времени также была увеличена на 37 процентов – более миллиона литров", – уточнила Скворцова.

Федеральное медико-биологическое агентство является национальным координатором службы крови, отвечает не только за заготовку и покрытие всех потребностей страны в крови и ее компонентах, но и за безопасность, отсутствие трансмиссивных инфекций и все необходимые инновационные разработки, связанные с трансфузиологией.
Ранее сообщалось, что сейчас для сдачи донорской крови в Крыму наиболее востребована вторая положительная группа крови. Главными требованиями к желающим стать донорами являются наличие российского гражданства и достижение 18 возраста, поэтому при посещении службы крови при себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС.
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донорствоФедеральное медико-биологическое агентство (ФМБА)Вероника СкворцоваНовостиВладимир Путин (политик)
 
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