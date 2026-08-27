https://crimea.ria.ru/20260827/v-rossii-chislo-donorov-krovi-vyroslo-na-20-1158856285.html

В России число доноров крови выросло на 20%

В России число доноров крови выросло на 20% - РИА Новости Крым, 27.08.2026

В России число доноров крови выросло на 20%

В России в последние годы было уделено существенное внимание развитию донорства. Получилось нарастить число доноров с 2020 года более чем на 20%. Об этом... РИА Новости Крым, 27.08.2026

2026-08-27T14:15

2026-08-27T14:15

2026-08-27T14:15

донорство

федеральное медико-биологическое агентство (фмба)

вероника скворцова

новости

владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. В России в последние годы было уделено существенное внимание развитию донорства. Получилось нарастить число доноров с 2020 года более чем на 20%. Об этом сказала руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным."С учетом значимости этого направления, особенно в последние годы, существенное внимание было уделено развитию донорства как особой культуры общественного служения.... Мы проводим большое количество мероприятий, направленных на развитие донорства", – отметила она.По словам Скворцовой, получилось нарастить число доноров с 2020 года более чем на 20%, при этом увеличить кратность донаций до 2,3 в среднем на одного донора. Таким образом количество доноров выросло более чем до 1,5 миллиона в год, а количество донаций превысило 3,5 миллиона.Федеральное медико-биологическое агентство является национальным координатором службы крови, отвечает не только за заготовку и покрытие всех потребностей страны в крови и ее компонентах, но и за безопасность, отсутствие трансмиссивных инфекций и все необходимые инновационные разработки, связанные с трансфузиологией.Ранее сообщалось, что сейчас для сдачи донорской крови в Крыму наиболее востребована вторая положительная группа крови. Главными требованиями к желающим стать донорами являются наличие российского гражданства и достижение 18 возраста, поэтому при посещении службы крови при себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму есть запас донорской крови и поток доноров регулируется по потребности"Донорский светофор": какая группа крови наиболее востребована в КрымуВ Крыму больше 700 человек хотят стать донорами костного мозга

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донорство, федеральное медико-биологическое агентство (фмба), вероника скворцова, новости, владимир путин (политик)