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В России более чем в два раза увеличили стратегический резерв крови - РИА Новости Крым, 27.08.2026
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В России более чем в два раза увеличили стратегический резерв крови
В России более чем в два раза увеличили стратегический резерв крови - РИА Новости Крым, 27.08.2026
В России более чем в два раза увеличили стратегический резерв крови
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. В России особое внимание уделяется созданию стратегического резерва крови. Об этом заявила руководитель Федерального... РИА Новости Крым, 27.08.2026
2026-08-27T14:41
2026-08-27T14:42
вероника скворцова
новости
россия
федеральное медико-биологическое агентство (фмба)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. В России особое внимание уделяется созданию стратегического резерва крови. Об этом заявила руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.По словам Скворцовой, удалось достигнуть миллиона литров всех компонентов крови, в том числе редких групп и факторов, что позволяет единовременно высвободить очень большое количество в том случае, если будет необходимо при каких-то чрезвычайных ситуациях.По информации Скворцовой, сейчас в России насчитываться более 12 миллионов доноров крови.Федеральное медико-биологическое агентство является национальным координатором службы крови, отвечает не только за заготовку и покрытие всех потребностей страны в крови и ее компонентах, но и за безопасность, отсутствие трансмиссивных инфекций и все необходимые инновационные разработки, связанные с трансфузиологией.Ранее сообщалось, что сейчас для сдачи донорской крови в Крыму наиболее востребована вторая положительная группа крови. Главными требованиями к желающим стать донорами являются наличие российского гражданства и достижение 18 возраста, поэтому при посещении службы крови при себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму есть запас донорской крови и поток доноров регулируется по потребности"Донорский светофор": какая группа крови наиболее востребована в КрымуВ Крыму больше 700 человек хотят стать донорами костного мозга
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вероника скворцова, новости, россия, федеральное медико-биологическое агентство (фмба)
В России более чем в два раза увеличили стратегический резерв крови

В России более чем в два раза увеличили стратегический резерв крови и ее компонентов

14:41 27.08.2026 (обновлено: 14:42 27.08.2026)
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЛаборатория
Лаборатория - РИА Новости, 1920, 27.08.2026
© РИА Новости . Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. В России особое внимание уделяется созданию стратегического резерва крови. Об этом заявила руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.
"Особое внимание уделяем созданию стратегического резерва крови и ее компонентов. Нам удалось, по сравнению с 2022 годом, нарастить стратегический резерв более чем в 2,5 раза", – рассказала она.
По словам Скворцовой, удалось достигнуть миллиона литров всех компонентов крови, в том числе редких групп и факторов, что позволяет единовременно высвободить очень большое количество в том случае, если будет необходимо при каких-то чрезвычайных ситуациях.

"Мы создаем целую сеть крупных межрегиональных хранилищ-перераспределителей. И в этом году к ним добавляются фактически хабы в Курске и в Ростове-на-Дону. Это крупные хранилища, более 100 тысяч литров каждое, которые позволяют обеспечивать очень быстро все прилежащие регионы страны. И на будущий год такое хранилище будет открыто и в Мариуполе", – сказала спеикер.

По информации Скворцовой, сейчас в России насчитываться более 12 миллионов доноров крови.
Федеральное медико-биологическое агентство является национальным координатором службы крови, отвечает не только за заготовку и покрытие всех потребностей страны в крови и ее компонентах, но и за безопасность, отсутствие трансмиссивных инфекций и все необходимые инновационные разработки, связанные с трансфузиологией.
Ранее сообщалось, что сейчас для сдачи донорской крови в Крыму наиболее востребована вторая положительная группа крови. Главными требованиями к желающим стать донорами являются наличие российского гражданства и достижение 18 возраста, поэтому при посещении службы крови при себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС.
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Вероника СкворцоваНовостиРоссияФедеральное медико-биологическое агентство (ФМБА)
 
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