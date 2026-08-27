https://crimea.ria.ru/20260827/v-rossii-bolee-chem-v-dva-raza-uvelichili-strategicheskiy-rezerv-krovi-1158856880.html
В России более чем в два раза увеличили стратегический резерв крови
В России более чем в два раза увеличили стратегический резерв крови - РИА Новости Крым, 27.08.2026
В России более чем в два раза увеличили стратегический резерв крови
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. В России особое внимание уделяется созданию стратегического резерва крови. Об этом заявила руководитель Федерального... РИА Новости Крым, 27.08.2026
2026-08-27T14:41
2026-08-27T14:41
2026-08-27T14:42
вероника скворцова
новости
россия
федеральное медико-биологическое агентство (фмба)
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111857/37/1118573711_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_7bce0d79c111f736c34a1b74cd10f1d1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. В России особое внимание уделяется созданию стратегического резерва крови. Об этом заявила руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.По словам Скворцовой, удалось достигнуть миллиона литров всех компонентов крови, в том числе редких групп и факторов, что позволяет единовременно высвободить очень большое количество в том случае, если будет необходимо при каких-то чрезвычайных ситуациях.По информации Скворцовой, сейчас в России насчитываться более 12 миллионов доноров крови.Федеральное медико-биологическое агентство является национальным координатором службы крови, отвечает не только за заготовку и покрытие всех потребностей страны в крови и ее компонентах, но и за безопасность, отсутствие трансмиссивных инфекций и все необходимые инновационные разработки, связанные с трансфузиологией.Ранее сообщалось, что сейчас для сдачи донорской крови в Крыму наиболее востребована вторая положительная группа крови. Главными требованиями к желающим стать донорами являются наличие российского гражданства и достижение 18 возраста, поэтому при посещении службы крови при себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму есть запас донорской крови и поток доноров регулируется по потребности"Донорский светофор": какая группа крови наиболее востребована в КрымуВ Крыму больше 700 человек хотят стать донорами костного мозга
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111857/37/1118573711_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_91819a23960ce9c5189fe6246f8600ca.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вероника скворцова, новости, россия, федеральное медико-биологическое агентство (фмба)
В России более чем в два раза увеличили стратегический резерв крови
В России более чем в два раза увеличили стратегический резерв крови и ее компонентов
14:41 27.08.2026 (обновлено: 14:42 27.08.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. В России особое внимание уделяется созданию стратегического резерва крови. Об этом заявила руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.
"Особое внимание уделяем созданию стратегического резерва крови и ее компонентов. Нам удалось, по сравнению с 2022 годом, нарастить стратегический резерв более чем в 2,5 раза", – рассказала она.
По словам Скворцовой, удалось достигнуть миллиона литров всех компонентов крови, в том числе редких групп и факторов, что позволяет единовременно высвободить очень большое количество в том случае, если будет необходимо при каких-то чрезвычайных ситуациях.
"Мы создаем целую сеть крупных межрегиональных хранилищ-перераспределителей. И в этом году к ним добавляются фактически хабы в Курске и в Ростове-на-Дону. Это крупные хранилища, более 100 тысяч литров каждое, которые позволяют обеспечивать очень быстро все прилежащие регионы страны. И на будущий год такое хранилище будет открыто и в Мариуполе", – сказала спеикер.
По информации Скворцовой, сейчас в России насчитываться более 12 миллионов доноров крови.
Федеральное медико-биологическое агентство является национальным координатором службы крови, отвечает не только за заготовку и покрытие всех потребностей страны в крови и ее компонентах, но и за безопасность, отсутствие трансмиссивных инфекций и все необходимые инновационные разработки, связанные с трансфузиологией.
Ранее сообщалось, что сейчас для сдачи донорской крови в Крыму наиболее востребована
вторая положительная группа крови. Главными требованиями к желающим стать донорами являются наличие российского гражданства и достижение 18 возраста, поэтому при посещении службы крови при себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: