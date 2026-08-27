https://crimea.ria.ru/20260827/v-rossii-bolee-chem-v-dva-raza-uvelichili-strategicheskiy-rezerv-krovi-1158856880.html

В России более чем в два раза увеличили стратегический резерв крови

В России более чем в два раза увеличили стратегический резерв крови - РИА Новости Крым, 27.08.2026

В России более чем в два раза увеличили стратегический резерв крови

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. В России особое внимание уделяется созданию стратегического резерва крови. Об этом заявила руководитель Федерального... РИА Новости Крым, 27.08.2026

2026-08-27T14:41

2026-08-27T14:41

2026-08-27T14:42

вероника скворцова

новости

россия

федеральное медико-биологическое агентство (фмба)

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111857/37/1118573711_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_7bce0d79c111f736c34a1b74cd10f1d1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. В России особое внимание уделяется созданию стратегического резерва крови. Об этом заявила руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.По словам Скворцовой, удалось достигнуть миллиона литров всех компонентов крови, в том числе редких групп и факторов, что позволяет единовременно высвободить очень большое количество в том случае, если будет необходимо при каких-то чрезвычайных ситуациях.По информации Скворцовой, сейчас в России насчитываться более 12 миллионов доноров крови.Федеральное медико-биологическое агентство является национальным координатором службы крови, отвечает не только за заготовку и покрытие всех потребностей страны в крови и ее компонентах, но и за безопасность, отсутствие трансмиссивных инфекций и все необходимые инновационные разработки, связанные с трансфузиологией.Ранее сообщалось, что сейчас для сдачи донорской крови в Крыму наиболее востребована вторая положительная группа крови. Главными требованиями к желающим стать донорами являются наличие российского гражданства и достижение 18 возраста, поэтому при посещении службы крови при себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму есть запас донорской крови и поток доноров регулируется по потребности"Донорский светофор": какая группа крови наиболее востребована в КрымуВ Крыму больше 700 человек хотят стать донорами костного мозга

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вероника скворцова, новости, россия, федеральное медико-биологическое агентство (фмба)