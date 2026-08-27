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В реанимации скончались две раненные при падении беспилотника ВСУ на автобус в Севастополе - РИА Новости Крым, 27.08.2026
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В реанимации скончались две раненные при падении беспилотника ВСУ на автобус в Севастополе
В реанимации скончались две раненные при падении беспилотника ВСУ на автобус в Севастополе - РИА Новости Крым, 27.08.2026
В реанимации скончались две раненные при падении беспилотника ВСУ на автобус в Севастополе
В реанимации умерли две жительницы Севастополя, пострадавшие при падении сбитого беспилотника на автобус. Шесть пострадавших переведены в ожоговый центр. Об... РИА Новости Крым, 27.08.2026
2026-08-27T21:27
2026-08-27T21:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. В реанимации умерли две жительницы Севастополя, пострадавшие при падении сбитого беспилотника на автобус. Шесть пострадавших переведены в ожоговый центр. Об этом сообщает губернатор Михаил Развожаев.Правительство Севастополя окажет семьям всю необходимую помощь, заверил губернатор.Шесть пострадавших, проходивших лечение в отделениях хирургии и травматологии первой горбольницы, переведены в ожоговый центр Симферопольской клинической больницы скорой медицинской помощи № 6. Туда же врачи планируют перевести 18-летнюю девушку, также пострадавшую во время атаки, как только это позволит ее состояние. В севастопольской городской больнице №5 остается 16-летний юноша, он стабилен, врачи оказывают ему всю необходимую помощь, проинформировал Развожаев.Трагедия произошла в субботу, 22 августа.В тот день военные, мобильные огневые группы и ПВО в очередной раз отражали атаку ВСУ, и ближе к вечеру губернатор Михаил Развожаев сообщил, что обломки сбитого беспилотника ВСУ упали на рейсовый автобус № 98 в районе 5-го километра, и там есть жертвы и пострадавшие. После падения части дрона автобус загорелся, на месте погибли два человека, а еще пятеро получили ожоги и травмы. По информации Развожаева, из них двое находились после удара в состоянии средней степени тяжести, а трое были в тяжелом состоянии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Девять человек погибли при ударе ВСУ по рейсовому автобусу Лисичанск – Стаханов8 человек ранены при ударе ВСУ ракетами Storm Shadow вблизи ТРЦ в ДонецкеВСУ ударили по магазину и пекарне в Курской области – ранены шестеро
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РИА Новости Крым
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новости севастополя, севастополь, срочные новости крыма, крым, михаил развожаев, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу
В реанимации скончались две раненные при падении беспилотника ВСУ на автобус в Севастополе

В Севастополе в реанимации скончались две раненные при падении беспилотника ВСУ на автобус

21:27 27.08.2026 (обновлено: 21:43 27.08.2026)
 
© РИА Новости . Алексей КуденкоКапельница
Капельница - РИА Новости, 1920, 27.08.2026
© РИА Новости . Алексей Куденко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. В реанимации умерли две жительницы Севастополя, пострадавшие при падении сбитого беспилотника на автобус. Шесть пострадавших переведены в ожоговый центр. Об этом сообщает губернатор Михаил Развожаев.
"Сегодня в реанимации скончались две жительницы Севастополя, пострадавшие при падении сбитого БПЛА на автобус в Севастополе", – написал глава региона в своем канале в МАКС.
Правительство Севастополя окажет семьям всю необходимую помощь, заверил губернатор.
Шесть пострадавших, проходивших лечение в отделениях хирургии и травматологии первой горбольницы, переведены в ожоговый центр Симферопольской клинической больницы скорой медицинской помощи № 6. Туда же врачи планируют перевести 18-летнюю девушку, также пострадавшую во время атаки, как только это позволит ее состояние. В севастопольской городской больнице №5 остается 16-летний юноша, он стабилен, врачи оказывают ему всю необходимую помощь, проинформировал Развожаев.
Трагедия произошла в субботу, 22 августа.
В тот день военные, мобильные огневые группы и ПВО в очередной раз отражали атаку ВСУ, и ближе к вечеру губернатор Михаил Развожаев сообщил, что обломки сбитого беспилотника ВСУ упали на рейсовый автобус № 98 в районе 5-го километра, и там есть жертвы и пострадавшие. После падения части дрона автобус загорелся, на месте погибли два человека, а еще пятеро получили ожоги и травмы. По информации Развожаева, из них двое находились после удара в состоянии средней степени тяжести, а трое были в тяжелом состоянии.
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Девять человек погибли при ударе ВСУ по рейсовому автобусу Лисичанск – Стаханов
8 человек ранены при ударе ВСУ ракетами Storm Shadow вблизи ТРЦ в Донецке
ВСУ ударили по магазину и пекарне в Курской области – ранены шестеро
Новости СевастополяСевастопольСрочные новости КрымаКрымМихаил РазвожаевБеспилотник (БПЛА, дрон)Атаки ВСУ
 
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