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В реанимации скончались две раненные при падении беспилотника ВСУ на автобус в Севастополе

В реанимации скончались две раненные при падении беспилотника ВСУ на автобус в Севастополе - РИА Новости Крым, 27.08.2026

В реанимации скончались две раненные при падении беспилотника ВСУ на автобус в Севастополе

В реанимации умерли две жительницы Севастополя, пострадавшие при падении сбитого беспилотника на автобус. Шесть пострадавших переведены в ожоговый центр. Об... РИА Новости Крым, 27.08.2026

2026-08-27T21:27

2026-08-27T21:27

2026-08-27T21:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. В реанимации умерли две жительницы Севастополя, пострадавшие при падении сбитого беспилотника на автобус. Шесть пострадавших переведены в ожоговый центр. Об этом сообщает губернатор Михаил Развожаев.Правительство Севастополя окажет семьям всю необходимую помощь, заверил губернатор.Шесть пострадавших, проходивших лечение в отделениях хирургии и травматологии первой горбольницы, переведены в ожоговый центр Симферопольской клинической больницы скорой медицинской помощи № 6. Туда же врачи планируют перевести 18-летнюю девушку, также пострадавшую во время атаки, как только это позволит ее состояние. В севастопольской городской больнице №5 остается 16-летний юноша, он стабилен, врачи оказывают ему всю необходимую помощь, проинформировал Развожаев.Трагедия произошла в субботу, 22 августа.В тот день военные, мобильные огневые группы и ПВО в очередной раз отражали атаку ВСУ, и ближе к вечеру губернатор Михаил Развожаев сообщил, что обломки сбитого беспилотника ВСУ упали на рейсовый автобус № 98 в районе 5-го километра, и там есть жертвы и пострадавшие. После падения части дрона автобус загорелся, на месте погибли два человека, а еще пятеро получили ожоги и травмы. По информации Развожаева, из них двое находились после удара в состоянии средней степени тяжести, а трое были в тяжелом состоянии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Девять человек погибли при ударе ВСУ по рейсовому автобусу Лисичанск – Стаханов8 человек ранены при ударе ВСУ ракетами Storm Shadow вблизи ТРЦ в ДонецкеВСУ ударили по магазину и пекарне в Курской области – ранены шестеро

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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