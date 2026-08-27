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В Мариуполе поймали шпионку - РИА Новости Крым, 27.08.2026
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В Мариуполе поймали шпионку
В Мариуполе поймали шпионку - РИА Новости Крым, 27.08.2026
В Мариуполе поймали шпионку
В городе Мариуполь Донецкой Народной Республики задержана местная жительница, которая передавала украинским спецслужбам сведения о дислокации подразделений... РИА Новости Крым, 27.08.2026
2026-08-27T10:16
2026-08-27T10:16
шпионаж
мариуполь
донецкая народная республика (днр)
украина
закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. В городе Мариуполь Донецкой Народной Республики задержана местная жительница, которая передавала украинским спецслужбам сведения о дислокации подразделений российских войск. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.37-летнюю женщину задержали. Возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже, фигурантка арестована.Ранее сообщалось, что задержан 59-летний житель Крыма, передававший украинской разведке информацию об объектах погранслужбы для подготовки диверсий и нанесения по ним ударов. По информации ФСБ, фигурант сотрудничает со следствием и дает признательные показания.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Хотел взорвать авто военного ЧФ": допрос задержанного в Крыму за госизмену Сообщал данные о военных объектах в Крыму: ФСБ задержала жителя ЕвпаторииФСБ задержала жителя Омска за передачу Украине данных об НПЗ
мариуполь
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шпионаж, мариуполь, донецкая народная республика (днр), украина, закон и право, новости
В Мариуполе поймали шпионку

В Мариуполе за шпионаж задержали женщину

10:16 27.08.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСпецназ ФСБ
Спецназ ФСБ - РИА Новости, 1920, 27.08.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. В городе Мариуполь Донецкой Народной Республики задержана местная жительница, которая передавала украинским спецслужбам сведения о дислокации подразделений российских войск. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
"Установлено, что гражданка Украины инициативно установила контакт с украинскими спецслужбами посредством мессенджера Telegram и передавала им сведения о местах дислокации подразделений Вооруженных сил РФ на территории Мариупольского муниципального округа", – говорится в сообщении.
37-летнюю женщину задержали. Возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже, фигурантка арестована.
Ранее сообщалось, что задержан 59-летний житель Крыма, передававший украинской разведке информацию об объектах погранслужбы для подготовки диверсий и нанесения по ним ударов. По информации ФСБ, фигурант сотрудничает со следствием и дает признательные показания.
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ШпионажМариупольДонецкая Народная Республика (ДНР)УкраинаЗакон и правоНовости
 
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