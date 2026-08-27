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В Крыму троллейбусы возвращаются на маршрут №51 "Симферополь – Алушта" - РИА Новости Крым, 27.08.2026
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В Крыму троллейбусы возвращаются на маршрут №51 "Симферополь – Алушта"
В Крыму троллейбусы возвращаются на маршрут №51 "Симферополь – Алушта" - РИА Новости Крым, 27.08.2026
В Крыму троллейбусы возвращаются на маршрут №51 "Симферополь – Алушта"
"Крымтроллейбус" планирует частично восстановить движение по троллейбусному маршруту №51 "Симферополь – Алушта". Об этом сообщили в пресс-службе госпредприятия. РИА Новости Крым, 27.08.2026
2026-08-27T22:04
2026-08-27T22:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. "Крымтроллейбус" планирует частично восстановить движение по троллейбусному маршруту №51 "Симферополь – Алушта". Об этом сообщили в пресс-службе госпредприятия.При этом пассажиров предупреждают, что в период восстановления движения возможны оперативные изменения в работе маршрутов и времени отправления.Ознакомиться с новым расписанием троллейбусного маршрута №51 можно здесь.Также с 28 августа года вступает в силу новое расписание движения троллейбусного маршрута №51/1 "Алушта – Перевальное", напомнили в пресс-службе.Ранее сообщалось, что в Крыму продолжают работу по восстановлению движения троллейбусного маршрута №51 сообщением Симферополь – Алушта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Гарантия 50 лет: в Севастополе открыли движение по улице Адмирала ОктябрьскогоВ Севастополе увеличили объемы ремонта внутриквартальных дорогКогда откроют движение по участку новой трассы в обход Алушты
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РИА Новости Крым
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В Крыму троллейбусы возвращаются на маршрут №51 "Симферополь – Алушта"

В Крыму частично восстановят движение троллейбусов по маршруту №51 "Симферополь – Алушта"

22:04 27.08.2026
 
© РИА Новости . Сергей Павлив / Перейти в фотобанкТроллейбус из Симферополя на ЮБК
Троллейбус из Симферополя на ЮБК - РИА Новости, 1920, 27.08.2026
© РИА Новости . Сергей Павлив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. "Крымтроллейбус" планирует частично восстановить движение по троллейбусному маршруту №51 "Симферополь – Алушта". Об этом сообщили в пресс-службе госпредприятия.

"С 28 августа 2026 года "Крымтроллейбус" планирует частично восстановить движение по троллейбусному маршруту №51 "Симферополь – Алушта". На маршруте №51 запланирован выпуск 6 единиц троллейбусов", – говорится в сообщении.

При этом пассажиров предупреждают, что в период восстановления движения возможны оперативные изменения в работе маршрутов и времени отправления.

"Предприятие продолжает работу по восстановлению и стабилизации движения. В дальнейшем, по мере возможности, планируется поэтапное увеличение количества подвижного состава на линии", – уточнили в "Крымтроллейбусе".

Ознакомиться с новым расписанием троллейбусного маршрута №51 можно здесь.
Также с 28 августа года вступает в силу новое расписание движения троллейбусного маршрута №51/1 "Алушта – Перевальное", напомнили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что в Крыму продолжают работу по восстановлению движения троллейбусного маршрута №51 сообщением Симферополь – Алушта.
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КрымтроллейбусНовости КрымаКрымОбщественный транспортТроллейбусЮБКАлуштаСимферополь
 
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