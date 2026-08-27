https://crimea.ria.ru/20260827/v-krymu-trolleybusy-vozvraschayutsya-na-marshrut-51-simferopol--alushta-1158850162.html

В Крыму троллейбусы возвращаются на маршрут №51 "Симферополь – Алушта"

В Крыму троллейбусы возвращаются на маршрут №51 "Симферополь – Алушта" - РИА Новости Крым, 27.08.2026

В Крыму троллейбусы возвращаются на маршрут №51 "Симферополь – Алушта"

"Крымтроллейбус" планирует частично восстановить движение по троллейбусному маршруту №51 "Симферополь – Алушта". Об этом сообщили в пресс-службе госпредприятия. РИА Новости Крым, 27.08.2026

2026-08-27T22:04

2026-08-27T22:04

2026-08-27T22:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. "Крымтроллейбус" планирует частично восстановить движение по троллейбусному маршруту №51 "Симферополь – Алушта". Об этом сообщили в пресс-службе госпредприятия.При этом пассажиров предупреждают, что в период восстановления движения возможны оперативные изменения в работе маршрутов и времени отправления.Ознакомиться с новым расписанием троллейбусного маршрута №51 можно здесь.Также с 28 августа года вступает в силу новое расписание движения троллейбусного маршрута №51/1 "Алушта – Перевальное", напомнили в пресс-службе.Ранее сообщалось, что в Крыму продолжают работу по восстановлению движения троллейбусного маршрута №51 сообщением Симферополь – Алушта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Гарантия 50 лет: в Севастополе открыли движение по улице Адмирала ОктябрьскогоВ Севастополе увеличили объемы ремонта внутриквартальных дорогКогда откроют движение по участку новой трассы в обход Алушты

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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