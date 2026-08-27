https://crimea.ria.ru/20260827/v-krymu-sokhranyaetsya-defitsit-moschnosti-1158840894.html
В Крыму сохраняется дефицит мощности
В Крыму сохраняется дефицит мощности - РИА Новости Крым, 27.08.2026
В Крыму сохраняется дефицит мощности
В четверг на всей территории Крыма действуют ограничения электроснабжения. Об этом сообщили в компании "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 27.08.2026
2026-08-27T08:24
2026-08-27T08:24
2026-08-27T08:24
гуп рк "крымэнерго"
отключение электроэнергии
отключение электроэнергии в крыму
новости крыма
энергосистема крыма
электроэнергия
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111491/47/1114914713_0:64:1200:739_1920x0_80_0_0_dec6667940e11ff67d69b764709d5e9c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. В четверг на всей территории Крыма действуют ограничения электроснабжения. Об этом сообщили в компании "Крымэнерго".Работы по восстановлению поврежденных сетей и оборудования ведутся круглосуточно, добавили на предприятии.Кроме того, крымские энергетики переведены в режим повышенной готовности из-за надвигающейся непогоды, которая ожидается в регионе 27 и 28 августа - надвигаются дожди и сильный порывистый ветер.Проблемы с электроснабжением в Крыму начались в июле после массированных атак противника на энергетическую инфраструктуру полуострова. С тех пор ВСУ продолжают атаковать энергообъекты региона. В ответ российские военные наносят удары по местам расположения пунктов сбора БПЛА на Украине, объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи, а также по портовой инфраструктуре.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 20 населенных пунктов под Симферополем на день останутся без светаКак использовать генератор и не спровоцировать пожар – советы МЧСВыплаты по ЧС в Алуште – как подтвердить проживание в доме без света
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111491/47/1114914713_67:0:1135:801_1920x0_80_0_0_3755947c2fb57fa026a74ca93bbb99f2.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гуп рк "крымэнерго", отключение электроэнергии, отключение электроэнергии в крыму, новости крыма, энергосистема крыма, электроэнергия
В Крыму сохраняется дефицит мощности
В Крыму сохраняются перебои в электроснабжении ряда населенных пунктов