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В Крыму сохраняется дефицит мощности - РИА Новости Крым, 27.08.2026
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В Крыму сохраняется дефицит мощности
В Крыму сохраняется дефицит мощности - РИА Новости Крым, 27.08.2026
В Крыму сохраняется дефицит мощности
В четверг на всей территории Крыма действуют ограничения электроснабжения. Об этом сообщили в компании "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 27.08.2026
2026-08-27T08:24
2026-08-27T08:24
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отключение электроэнергии
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новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. В четверг на всей территории Крыма действуют ограничения электроснабжения. Об этом сообщили в компании "Крымэнерго".Работы по восстановлению поврежденных сетей и оборудования ведутся круглосуточно, добавили на предприятии.Кроме того, крымские энергетики переведены в режим повышенной готовности из-за надвигающейся непогоды, которая ожидается в регионе 27 и 28 августа - надвигаются дожди и сильный порывистый ветер.Проблемы с электроснабжением в Крыму начались в июле после массированных атак противника на энергетическую инфраструктуру полуострова. С тех пор ВСУ продолжают атаковать энергообъекты региона. В ответ российские военные наносят удары по местам расположения пунктов сбора БПЛА на Украине, объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи, а также по портовой инфраструктуре.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 20 населенных пунктов под Симферополем на день останутся без светаКак использовать генератор и не спровоцировать пожар – советы МЧСВыплаты по ЧС в Алуште – как подтвердить проживание в доме без света
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РИА Новости Крым
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В Крыму сохраняется дефицит мощности

В Крыму сохраняются перебои в электроснабжении ряда населенных пунктов

08:24 27.08.2026
 
© Фото: пресс-служба ГУП РК "Крымэнерго" / Перейти в фотобанкНовая подстанция в с. Перевальное
Новая подстанция в с. Перевальное
© Фото: пресс-служба ГУП РК "Крымэнерго"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. В четверг на всей территории Крыма действуют ограничения электроснабжения. Об этом сообщили в компании "Крымэнерго".

"Сохраняются перебои в электроснабжении ряда населенных пунктов полуострова. Отключения происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах", - говорится в сообщении.

Работы по восстановлению поврежденных сетей и оборудования ведутся круглосуточно, добавили на предприятии.
Кроме того, крымские энергетики переведены в режим повышенной готовности из-за надвигающейся непогоды, которая ожидается в регионе 27 и 28 августа - надвигаются дожди и сильный порывистый ветер.
Проблемы с электроснабжением в Крыму начались в июле после массированных атак противника на энергетическую инфраструктуру полуострова. С тех пор ВСУ продолжают атаковать энергообъекты региона. В ответ российские военные наносят удары по местам расположения пунктов сбора БПЛА на Украине, объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи, а также по портовой инфраструктуре.
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ГУП РК "Крымэнерго"Отключение электроэнергииОтключение электроэнергии в КрымуНовости КрымаЭнергосистема КрымаЭлектроэнергия
 
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