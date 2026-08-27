https://crimea.ria.ru/20260827/v-krymu-sokhranyaetsya-defitsit-moschnosti-1158840894.html

В Крыму сохраняется дефицит мощности

В Крыму сохраняется дефицит мощности - РИА Новости Крым, 27.08.2026

В Крыму сохраняется дефицит мощности

В четверг на всей территории Крыма действуют ограничения электроснабжения. Об этом сообщили в компании "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 27.08.2026

2026-08-27T08:24

2026-08-27T08:24

2026-08-27T08:24

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. В четверг на всей территории Крыма действуют ограничения электроснабжения. Об этом сообщили в компании "Крымэнерго".Работы по восстановлению поврежденных сетей и оборудования ведутся круглосуточно, добавили на предприятии.Кроме того, крымские энергетики переведены в режим повышенной готовности из-за надвигающейся непогоды, которая ожидается в регионе 27 и 28 августа - надвигаются дожди и сильный порывистый ветер.Проблемы с электроснабжением в Крыму начались в июле после массированных атак противника на энергетическую инфраструктуру полуострова. С тех пор ВСУ продолжают атаковать энергообъекты региона. В ответ российские военные наносят удары по местам расположения пунктов сбора БПЛА на Украине, объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи, а также по портовой инфраструктуре.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 20 населенных пунктов под Симферополем на день останутся без светаКак использовать генератор и не спровоцировать пожар – советы МЧСВыплаты по ЧС в Алуште – как подтвердить проживание в доме без света

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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