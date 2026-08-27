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В Крыму организаторы подпольного казино вернут 70 миллионов незаконного дохода - РИА Новости Крым, 27.08.2026
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В Крыму организаторы подпольного казино вернут 70 миллионов незаконного дохода
В Крыму организаторы подпольного казино вернут 70 миллионов незаконного дохода - РИА Новости Крым, 27.08.2026
В Крыму организаторы подпольного казино вернут 70 миллионов незаконного дохода
В Симферополе организаторы подпольного казино вернут государству более 70 миллионов рублей незаконного дохода. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма. РИА Новости Крым, 27.08.2026
2026-08-27T21:52
2026-08-27T21:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. В Симферополе организаторы подпольного казино вернут государству более 70 миллионов рублей незаконного дохода. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.Иск прокуратуры удовлетворил суд. Сумма взыскана с 31 члена преступной группы. Как уточнили в надзорном ведомстве, фигуранты признаны виновными в незаконной организации и проведении азартных игр еще в 2024 году.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Четверо жителей Крыма ответят за организацию подпольного онлайн казиноВ Симферополе накрыли группу организаторов азартных игрВ Севастополе раскрыли подпольное казино под видом школы трейдинга
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РИА Новости Крым
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новости крыма, крым, происшествия, прокуратура республики крым, казино
В Крыму организаторы подпольного казино вернут 70 миллионов незаконного дохода

В Крыму с организаторов подпольного казино взыскали более 70 миллионов незаконного дохода

21:52 27.08.2026
 
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Казино - РИА Новости, 1920, 27.08.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. В Симферополе организаторы подпольного казино вернут государству более 70 миллионов рублей незаконного дохода. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.
"Ответчиками на территории Республики Крым осуществлялась деятельность по организации и проведению азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны. Прокурором в суд предъявлено исковое заявление о взыскании солидарно в доход Российской Федерации денежных средств, полученных в результате осуществления незаконной деятельности, в размере 70,9 млн рублей", – сказано в сообщении.
Иск прокуратуры удовлетворил суд. Сумма взыскана с 31 члена преступной группы. Как уточнили в надзорном ведомстве, фигуранты признаны виновными в незаконной организации и проведении азартных игр еще в 2024 году.
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