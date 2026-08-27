https://crimea.ria.ru/20260827/v-krymu-organizatory-podpolnogo-kazino-vernut-70-millionov-nezakonnogo-dokhoda-1158856008.html

В Крыму организаторы подпольного казино вернут 70 миллионов незаконного дохода

В Крыму организаторы подпольного казино вернут 70 миллионов незаконного дохода - РИА Новости Крым, 27.08.2026

В Крыму организаторы подпольного казино вернут 70 миллионов незаконного дохода

В Симферополе организаторы подпольного казино вернут государству более 70 миллионов рублей незаконного дохода. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма. РИА Новости Крым, 27.08.2026

2026-08-27T21:52

2026-08-27T21:52

2026-08-27T21:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. В Симферополе организаторы подпольного казино вернут государству более 70 миллионов рублей незаконного дохода. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.Иск прокуратуры удовлетворил суд. Сумма взыскана с 31 члена преступной группы. Как уточнили в надзорном ведомстве, фигуранты признаны виновными в незаконной организации и проведении азартных игр еще в 2024 году.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Четверо жителей Крыма ответят за организацию подпольного онлайн казиноВ Симферополе накрыли группу организаторов азартных игрВ Севастополе раскрыли подпольное казино под видом школы трейдинга

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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