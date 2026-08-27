В Крыму объявлено экстренное предупреждение из-за погоды
В Крыму чрезвычайная пожарная опасность сохранится 28 и 29 августа
© ГУ МЧС России по Республике Крым Тушение лесного пожара в Ялте
© ГУ МЧС России по Республике Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. В ближайшие двое суток в Крыму сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России.
"Экстренное предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях <...> По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 28, 29 августа в центральных, западных, восточных и южных районах Крыма и в г. Севастополь сохранится чрезвычайная пожарная опасность", - говорится в сообщении.
Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от характера нарушения и их последствий, несут дисциплинарную, административную или уголовную ответственность. Так, за нарушение указанных требований предусмотрены штрафы от 10 до 800 тысяч рублей, напомнили в ведомстве.
Ранее в Севастополе до 27 августа продлили предупреждение из-за чрезвычайной пожарной опасности.
С 24 июня в Крыму действует особый противопожарный режим. В этот период строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях, включая намеренное сжигание сухой растительности и бытового мусора. С 1 июля в Севастополе также введен особый противопожарный режим.
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