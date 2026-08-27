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В Крыму объявлено экстренное предупреждение из-за погоды

В Крыму объявлено экстренное предупреждение из-за погоды - РИА Новости Крым, 27.08.2026

В Крыму объявлено экстренное предупреждение из-за погоды

В ближайшие двое суток в Крыму сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 27.08.2026

2026-08-27T12:22

2026-08-27T12:22

2026-08-27T12:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. В ближайшие двое суток в Крыму сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России.Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от характера нарушения и их последствий, несут дисциплинарную, административную или уголовную ответственность. Так, за нарушение указанных требований предусмотрены штрафы от 10 до 800 тысяч рублей, напомнили в ведомстве.Ранее в Севастополе до 27 августа продлили предупреждение из-за чрезвычайной пожарной опасности.С 24 июня в Крыму действует особый противопожарный режим. В этот период строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях, включая намеренное сжигание сухой растительности и бытового мусора. С 1 июля в Севастополе также введен особый противопожарный режим.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:"Люди готовы помогать!" - ветеран СВО и глава Общественной палаты о пожаре в ЯлтеПожары в лесу увидят быстрее: система мониторинга молний появится в КрымуЛандшафтному пожару в Ялте присвоили статус природной ЧС - указ

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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