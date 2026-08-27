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В Крыму двух детей и взрослого спасли в штормящем море
В Крыму двух детей и взрослого спасли в штормящем море - РИА Новости Крым, 27.08.2026
В Крыму двух детей и взрослого спасли в штормящем море
В Крыму сотрудники Госинспекции по маломерным судам (ГИМС) за сутки спасли двух подростков и взрослого мужчину, которые пошли купаться в море в шторм. Случаи... РИА Новости Крым, 27.08.2026
2026-08-27T11:16
2026-08-27T11:16
2026-08-27T11:16
происшествия
гимс (государственная инспекция по маломерным судам мчс россии)
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СИМФЕРОПОЛЬ 27 авг – РИА Новости Крым. В Крыму сотрудники Госинспекции по маломерным судам (ГИМС) за сутки спасли двух подростков и взрослого мужчину, которые пошли купаться в море в шторм. Случаи произошли в Ялте и Евпатории. Об этом сообщает республиканский главк МЧС России.Кроме того, в Евпатории турист из Новосибирска отправился в штормовое море на сапборде. Ветром его унесло от берега на три километра.Вышедшие ему на помощь спасатели быстро нашли туриста и доставили его на берег. По словам отдыхающего, по пути он потерял весло и в результате не смог управлять сапбордом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму ребенка и взрослого унесло на сапах в открытое мореДевушка сорвалась с 20-метрового обрыва на мысе ФиолентДвух детей и двух взрослых спасли в горно-лесной зоне Крыма
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происшествия, гимс (государственная инспекция по маломерным судам мчс россии), гу мчс рф по республике крым, крым, ялта, евпатория
В Крыму двух детей и взрослого спасли в штормящем море
В Крыму в штормящем море спасли двух подростков и мужчину на сапборде