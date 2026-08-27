https://crimea.ria.ru/20260827/v-krymu-dvoe-moskvichey-organizovali-narkoshop-1158860208.html

В Крыму двое москвичей организовали наркошоп

В Крыму двое москвичей организовали наркошоп - РИА Новости Крым, 27.08.2026

В Крыму двое москвичей организовали наркошоп

Двое москвичей приехали в Крым и построили нелегальный бизнес – наркошоп в теневом сегменте интернета. Об этом сообщили в МВД России. РИА Новости Крым, 27.08.2026

2026-08-27T16:43

2026-08-27T16:43

2026-08-27T16:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. Двое москвичей приехали в Крым и построили нелегальный бизнес – наркошоп в теневом сегменте интернета. Об этом сообщили в МВД России.При задержании из одной партий товара, спрятанной в корпусе гидроаккумулятора, полицейские изъяли более двух килограммов N‑метилэфедрона. В ходе обысков обнаружены еще около пяти килограммов наркотиков.Задержанные находятся под стражей, их сообщница – под домашним арестом. Правоохранители выясняют детали преступной схемы и ищут возможных соучастников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе 22-летние мужчины сбывали наркотики через чат – приговор судаВ Крыму у пенсионерки изъяли полкило наркотической гармалыПожилой севастополец вырастил наркоплантацию на приусадебном участке

https://crimea.ria.ru/20260629/zhitelya-sevastopolya-budut-sudit-za-popytku-rasprostraneniya-krupnoy-partii-narkotikov-1157242504.html

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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