В Крыму двое москвичей организовали наркошоп
В Крыму задержали двух жителей Москвы за торговлю наркотиками
© МВД РоссииВ Крыму двое москвичей организовали наркошоп
© МВД России
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. Двое москвичей приехали в Крым и построили нелегальный бизнес – наркошоп в теневом сегменте интернета. Об этом сообщили в МВД России.
"Базой стала арендованная квартира. Злоумышленники втянули в дело жителей Симферополя: 30‑летнюю женщину, которая фасовала наркотики, и 40‑летнего мужчину – закладчика. Оптовые партии товара поступали через транспортные компании", – сообщили правоохранители.
© МВД РоссииВ Крыму двое москвичей организовали наркошоп
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В Крыму двое москвичей организовали наркошоп
© МВД России
© МВД РоссииВ Крыму двое москвичей организовали наркошоп
2 из 3
В Крыму двое москвичей организовали наркошоп
© МВД России
© МВД РоссииВ Крыму двое москвичей организовали наркошоп
3 из 3
В Крыму двое москвичей организовали наркошоп
© МВД России
1 из 3
В Крыму двое москвичей организовали наркошоп
© МВД России
2 из 3
В Крыму двое москвичей организовали наркошоп
© МВД России
3 из 3
В Крыму двое москвичей организовали наркошоп
© МВД России
При задержании из одной партий товара, спрятанной в корпусе гидроаккумулятора, полицейские изъяли более двух килограммов N‑метилэфедрона. В ходе обысков обнаружены еще около пяти килограммов наркотиков.
Задержанные находятся под стражей, их сообщница – под домашним арестом. Правоохранители выясняют детали преступной схемы и ищут возможных соучастников.
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