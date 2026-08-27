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В Крыму двое москвичей организовали наркошоп - РИА Новости Крым, 27.08.2026
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В Крыму двое москвичей организовали наркошоп
В Крыму двое москвичей организовали наркошоп - РИА Новости Крым, 27.08.2026
В Крыму двое москвичей организовали наркошоп
Двое москвичей приехали в Крым и построили нелегальный бизнес – наркошоп в теневом сегменте интернета. Об этом сообщили в МВД России. РИА Новости Крым, 27.08.2026
2026-08-27T16:43
2026-08-27T16:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. Двое москвичей приехали в Крым и построили нелегальный бизнес – наркошоп в теневом сегменте интернета. Об этом сообщили в МВД России.При задержании из одной партий товара, спрятанной в корпусе гидроаккумулятора, полицейские изъяли более двух килограммов N‑метилэфедрона. В ходе обысков обнаружены еще около пяти килограммов наркотиков.Задержанные находятся под стражей, их сообщница – под домашним арестом. Правоохранители выясняют детали преступной схемы и ищут возможных соучастников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе 22-летние мужчины сбывали наркотики через чат – приговор судаВ Крыму у пенсионерки изъяли полкило наркотической гармалыПожилой севастополец вырастил наркоплантацию на приусадебном участке
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новости крыма, новости, москва, крым, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), происшествия, наркотики
В Крыму двое москвичей организовали наркошоп

В Крыму задержали двух жителей Москвы за торговлю наркотиками

16:43 27.08.2026
 
© МВД РоссииВ Крыму двое москвичей организовали наркошоп
В Крыму двое москвичей организовали наркошоп
© МВД России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. Двое москвичей приехали в Крым и построили нелегальный бизнес – наркошоп в теневом сегменте интернета. Об этом сообщили в МВД России.
"Базой стала арендованная квартира. Злоумышленники втянули в дело жителей Симферополя: 30‑летнюю женщину, которая фасовала наркотики, и 40‑летнего мужчину – закладчика. Оптовые партии товара поступали через транспортные компании", – сообщили правоохранители.
© МВД РоссииВ Крыму двое москвичей организовали наркошоп
В Крыму двое москвичей организовали наркошоп
1 из 3
В Крыму двое москвичей организовали наркошоп
© МВД России
© МВД РоссииВ Крыму двое москвичей организовали наркошоп
В Крыму двое москвичей организовали наркошоп
2 из 3
В Крыму двое москвичей организовали наркошоп
© МВД России
© МВД РоссииВ Крыму двое москвичей организовали наркошоп
В Крыму двое москвичей организовали наркошоп
3 из 3
В Крыму двое москвичей организовали наркошоп
© МВД России
1 из 3
В Крыму двое москвичей организовали наркошоп
© МВД России
2 из 3
В Крыму двое москвичей организовали наркошоп
© МВД России
3 из 3
В Крыму двое москвичей организовали наркошоп
© МВД России
При задержании из одной партий товара, спрятанной в корпусе гидроаккумулятора, полицейские изъяли более двух килограммов N‑метилэфедрона. В ходе обысков обнаружены еще около пяти килограммов наркотиков.
Задержанные находятся под стражей, их сообщница – под домашним арестом. Правоохранители выясняют детали преступной схемы и ищут возможных соучастников.
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