https://crimea.ria.ru/20260827/v-genshtabe-oprovergli-feyki-ob-uspekhakh-vsu-v-zaporozhskoy-oblasti-1158845525.html

В Генштабе опровергли фейки об успехах ВСУ в Запорожской области

В Генштабе опровергли фейки об успехах ВСУ в Запорожской области - РИА Новости Крым, 27.08.2026

В Генштабе опровергли фейки об успехах ВСУ в Запорожской области

Киевский режим распространяет ложную информацию о якобы удачном наступлении в Запорожской области на фоне отсутствия реальных результатов на поле боя. Об этом... РИА Новости Крым, 27.08.2026

2026-08-27T10:38

2026-08-27T10:38

2026-08-27T10:38

валерий герасимов

новости сво

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вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ 27 авг – РИА Новости Крым. Киевский режим распространяет ложную информацию о якобы удачном наступлении в Запорожской области на фоне отсутствия реальных результатов на поле боя. Об этом сообщил начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов в ходе проверки выполнения боевых задач соединениями "Южной" группировки войск.Вместе с тем, в настоящее время основной стратегической задачей киевского режима остается сохранение контроля над оставшейся частью Донбасса, подчеркнул он.Для этого на Северодонецком направлении противник выстроил и постоянно совершенствует глубокоэшелонированную оборону с опорой на высотную городскую застройку и промышленные зоны крупных населенных пунктов Славянск, Краматорск и Дружковка, связанных между собой развитой транспортной инфраструктурой и системой фортификационных сооружений, указал Герасимов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Наступление на Славянск и Краматорск: в Генштабе рассказали об успехах ВС РФАрмия России проломила оборону ВСУ на ряде участков фронтаАрмия России освободила два населенных пункта в Сумской и Запорожской областях

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валерий герасимов, новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), новости