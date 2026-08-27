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В Генштабе опровергли фейки об успехах ВСУ в Запорожской области - РИА Новости Крым, 27.08.2026
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В Генштабе опровергли фейки об успехах ВСУ в Запорожской области
В Генштабе опровергли фейки об успехах ВСУ в Запорожской области - РИА Новости Крым, 27.08.2026
В Генштабе опровергли фейки об успехах ВСУ в Запорожской области
Киевский режим распространяет ложную информацию о якобы удачном наступлении в Запорожской области на фоне отсутствия реальных результатов на поле боя. Об этом... РИА Новости Крым, 27.08.2026
2026-08-27T10:38
2026-08-27T10:38
валерий герасимов
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ 27 авг – РИА Новости Крым. Киевский режим распространяет ложную информацию о якобы удачном наступлении в Запорожской области на фоне отсутствия реальных результатов на поле боя. Об этом сообщил начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов в ходе проверки выполнения боевых задач соединениями "Южной" группировки войск.Вместе с тем, в настоящее время основной стратегической задачей киевского режима остается сохранение контроля над оставшейся частью Донбасса, подчеркнул он.Для этого на Северодонецком направлении противник выстроил и постоянно совершенствует глубокоэшелонированную оборону с опорой на высотную городскую застройку и промышленные зоны крупных населенных пунктов Славянск, Краматорск и Дружковка, связанных между собой развитой транспортной инфраструктурой и системой фортификационных сооружений, указал Герасимов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Наступление на Славянск и Краматорск: в Генштабе рассказали об успехах ВС РФАрмия России проломила оборону ВСУ на ряде участков фронтаАрмия России освободила два населенных пункта в Сумской и Запорожской областях
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РИА Новости Крым
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валерий герасимов, новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), новости
В Генштабе опровергли фейки об успехах ВСУ в Запорожской области

Киев распространяет фейки об удачном наступлении ВСУ в Запорожской области – Герасимов

10:38 27.08.2026
 
© РИА НовостиСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.08.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ 27 авг – РИА Новости Крым. Киевский режим распространяет ложную информацию о якобы удачном наступлении в Запорожской области на фоне отсутствия реальных результатов на поле боя. Об этом сообщил начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов в ходе проверки выполнения боевых задач соединениями "Южной" группировки войск.
"В условиях отсутствия реальных результатов на земле украинское руководство стремится убедить западных кураторов в успешных действиях ВСУ на поле боя. Поэтому в рамках пропагандистской кампании распространяет ложную информацию о якобы удачном наступлении в Запорожской области", - сказал начальник Генштаба.
Вместе с тем, в настоящее время основной стратегической задачей киевского режима остается сохранение контроля над оставшейся частью Донбасса, подчеркнул он.
Для этого на Северодонецком направлении противник выстроил и постоянно совершенствует глубокоэшелонированную оборону с опорой на высотную городскую застройку и промышленные зоны крупных населенных пунктов Славянск, Краматорск и Дружковка, связанных между собой развитой транспортной инфраструктурой и системой фортификационных сооружений, указал Герасимов.
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Валерий ГерасимовНовости СВОМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости
 
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